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逮捕內唐亞胡？總統、市長演政治秀

紐約客談

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日受訪透露，市府正與法律部門研議當以色列總理內唐亞胡今年9月來紐約出席聯合國大會時，市府執法部門是否有權逮捕他。他的表態立即遭到總統川普(Donald Trump)的嚴厲駁斥，川普20日在社媒表示，內唐亞胡在美國絕不可能遭到任何形式的逮捕。川、曼兩人的隔空交火，不僅凸顯了兩人政治立場的劇烈拉鋸，更揭示了地方政治涉足國際外交時所面臨的法理與權力界線衝突。

曼達尼欲逮捕內唐亞胡的言論，源於國際刑事法院(ICC)對內唐亞胡以戰爭罪名發出的逮捕令。從法理層面看，曼達尼的想法在現實外交體制中幾乎不可能實現。因為作為造訪聯合國總部的外國元首，內唐亞胡享有極高層級的「外交豁免權」；而美國並非ICC締約國，完全沒有履行該法院逮捕令的法律義務。

川普政府不久前才發起針對ICC的強力反制，稱其對美國主權構成威脅。而在聯邦政府全權掌握外交與國境執法權的架構下，地方市長試圖透過市警局來干預國際政治，無疑是「以卵擊石」，也缺乏實質的法律支撐。

然而，川、曼兩人各吹各調的政治秀，其真正戰場並非在法庭，而在輿論與內政選票。曼達尼代表紐約市內左翼進步派聲音，他斥責內唐亞胡攻擊加薩的行動為「種族滅絕」，藉此呼應市內龐大的親巴勒斯坦選民與左派勢力的訴求。對他而言，即使明知不能實質逮捕內唐亞胡，高調表態本身就是一種極具張力的政治動員。

反觀川普，他可藉此重申其堅定挺以立場，並順勢將曼達尼等進步派政治人物標籤為「反美」或「同情哈瑪斯」的極端分子。這場風波凸顯，國際衝突已不再僅為遙遠的海外新聞，而是已深度嵌入美國國內的黨派惡鬥與意識形態撕裂中。地方與聯邦各吹各調，實為一場各取所需的政治大戲。

精華 FAQ

  • 他是在受訪時表示，紐約市府正與法律部門研議，若內唐亞胡9月來紐約出席聯合國大會，市府執法部門是否有權逮捕他，理由與ICC逮捕令有關。

  • 因為內唐亞胡作為外國元首赴聯合國總部，享有高度外交豁免；而美國不是ICC締約國，沒有義務執行其逮捕令，且外交與國境執法權主要屬聯邦。

  • 這場爭論不只關乎法律，而是雙方在輿論與選票上的政治操作。曼達尼藉此迎合親巴勒斯坦與左翼選民，川普則用來強化挺以立場並攻擊進步派。

曼達尼 以色列 聯合國

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