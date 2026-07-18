紐約客談╱當煙霾讓紐約慢了下來

這個夏天，紐約市 重大盛事幾乎沒有停止過，運動賽事方面，尼克隊(Knicks)奪得睽違多年的NBA 總冠軍，全城陷入狂歡、世界盃賽事吸引來自全球各地的球迷湧入紐約與新澤西。

而俄羅斯情侶攀登帝國大廈引發熱議、流行天后泰勒絲 婚禮也成娛樂圈焦點，再到美國迎來建國250周年國慶，紐約市河畔煙火璀璨，處處洋溢著歡慶氣氛。

整座城市在這個夏天，彷彿是一直踩著油門向前衝；然而，最近來自加拿大野火的煙霾，卻讓紐約按下了短暫的慢速鍵，市府數度鼓勵紐約客待在家中、而不是外出消遣。

這幾天，天空不再是熟悉的湛藍，而是覆蓋著一層黃橙色薄霧，高樓天際線若隱若現；空氣品質受到影響，民眾減少戶外活動，不少原本熱鬧的公園、戶外餐廳和觀光景點，也少了些人潮、多了一分安靜。

對許多紐約人來說，這樣的景象並不陌生，加拿大野火帶來的煙霧再次飄向美東，也提醒大家，氣候變遷的影響早已跨越國界，一場數千公里外的森林野火，也可能改變紐約的一天。

一些民眾不禁抱怨道，紐約市在這個夏天經歷了幾個「高光時刻」，沒想到最後卻因為一場煙霾，讓這個精彩的夏天蒙上一層灰；但其實這才是紐約最迷人的地方，它一直都是一座總是在起起伏伏之間前進的城市。

它可以因一場球賽而沸騰，也能因一片煙霾而沉靜，前一刻還在歡呼，下一刻便開始適應新的挑戰；城市的生命力，不只是製造熱鬧，更是在不同節奏之間找到平衡。

希望隨著天氣好轉，煙霾逐漸散去，藍天再次回到紐約上空。而經歷這段短暫的放慢之後，這座城市也將帶著滿滿活力，迎接夏天接下來的每一個精彩時刻。