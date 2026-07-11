紐約客談／紐約巴士 快速比免費更務實

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)本周宣布「快捷公車，更好服務」計畫，鎖定全市50條公車優先走廊，透過擴大公車專用道執法、升級公車站設施及大規模採購新車，落實他競選時提出的「快速且免費」(Fast and Free)公車承諾中「快速」的一環。而他那曾讓一些選民心動的「免費巴士」競選支票，則仍懸在空中。

「免費巴士」政策有如看似美好的民粹糖衣，卻忽略了紐約大眾運輸的核心痛點—那令人難以忍受、平均時速僅八哩的龜速。所幸曼達尼在「免費巴士」難以落實的窘境下，及時務實地轉變政策，把重點先放到快速巴士上。其實紐約人真正需要的，不是免費巴士，而是更快、更高效的巴士系統。

正如許多歐洲社會民主國家所展現的治理智慧，公共服務的永續並非建立在全額補貼上；讓乘客支付合理的低廉費用，不僅能維持系統的健康運作，更能讓市民產生「共同投入」的參與感。針對低收入 族群，現行的「公平票價」(Fair Fares)擴大計畫已能提供適當的社會安全網，實無必要將全民免費當作萬靈丹。

時間就是金錢，巴士過度緩慢所帶來的隱形成本，遠比那區區幾塊錢的票價還要高昂。當公車能夠暢行無阻，市民能省下通勤時間陪伴家人或投入工作，這種效率的提升將轉化為巨大的經濟乘數效應，回饋給整個城市。

因此，市府與大都會運輸署(MTA)應將主要精力放在「街道控制權」的優化。透過廣設獨立巴士專用道、增加候車亭等基礎設施，並實施嚴格的科技執法以取締占用車道行為，才能真正解放巴士的潛能。必須指出，MTA取消特選巴士服務(Select Bus Service)的「車外預付費」機制是一大倒退，如今依賴車上逐一刷OMNY卡的模式上車，嚴重拖慢了上車速度，宜恢復讓乘客在車外完成付款，無障礙快速登車。

讓巴士動起來、快起來，不傷及財政且毫無副作用，這才是造福紐約市民的正確之道。