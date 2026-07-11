我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

紐約客談／紐約巴士 快速比免費更務實

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)本周宣布「快捷公車，更好服務」計畫，鎖定全市50條公車優先走廊，透過擴大公車專用道執法、升級公車站設施及大規模採購新車，落實他競選時提出的「快速且免費」(Fast and Free)公車承諾中「快速」的一環。而他那曾讓一些選民心動的「免費巴士」競選支票，則仍懸在空中。

「免費巴士」政策有如看似美好的民粹糖衣，卻忽略了紐約大眾運輸的核心痛點—那令人難以忍受、平均時速僅八哩的龜速。所幸曼達尼在「免費巴士」難以落實的窘境下，及時務實地轉變政策，把重點先放到快速巴士上。其實紐約人真正需要的，不是免費巴士，而是更快、更高效的巴士系統。

正如許多歐洲社會民主國家所展現的治理智慧，公共服務的永續並非建立在全額補貼上；讓乘客支付合理的低廉費用，不僅能維持系統的健康運作，更能讓市民產生「共同投入」的參與感。針對低收入族群，現行的「公平票價」(Fair Fares)擴大計畫已能提供適當的社會安全網，實無必要將全民免費當作萬靈丹。

時間就是金錢，巴士過度緩慢所帶來的隱形成本，遠比那區區幾塊錢的票價還要高昂。當公車能夠暢行無阻，市民能省下通勤時間陪伴家人或投入工作，這種效率的提升將轉化為巨大的經濟乘數效應，回饋給整個城市。

因此，市府與大都會運輸署(MTA)應將主要精力放在「街道控制權」的優化。透過廣設獨立巴士專用道、增加候車亭等基礎設施，並實施嚴格的科技執法以取締占用車道行為，才能真正解放巴士的潛能。必須指出，MTA取消特選巴士服務(Select Bus Service)的「車外預付費」機制是一大倒退，如今依賴車上逐一刷OMNY卡的模式上車，嚴重拖慢了上車速度，宜恢復讓乘客在車外完成付款，無障礙快速登車。

讓巴士動起來、快起來，不傷及財政且毫無副作用，這才是造福紐約市民的正確之道。

精華 FAQ

  • 他推出「快捷公車，更好服務」計畫，鎖定全市50條公車優先走廊，透過加強專用道執法、改善站點設施與採購新車，先把公車速度與服務品質拉上來。

  • 因為紐約公車最大問題是速度過慢，平均時速僅8哩，真正耗損民眾時間與城市效率；相較之下，免費只省下少量票價，無法解決通勤延誤的核心痛點。

  • 作者主張優先擴建獨立巴士專用道、增設候車亭並嚴格科技執法，還要恢復Select Bus Service的車外預付費，避免乘客在車上逐一刷卡拖慢上車流程。

低收入 紐約市 曼達尼

上一則

華祺投資地產公司最新出租法拉盛地王之王商鋪

下一則

鼠患捲土重來 專家：斷糧是防範關鍵
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市50「公車優先走廊」啟動 首波5條先行

紐約市50「公車優先走廊」啟動 首波5條先行
麥迪遜與萊辛頓大道公車道完工 望減通勤時間

麥迪遜與萊辛頓大道公車道完工 望減通勤時間
紐約市府議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

紐約市府議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼
紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
調查指，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州近半數家庭入不敷出 華裔家庭淨資產中位數最高

2026-07-09 12:44

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現