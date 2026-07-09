紐約客談╱讓孤獨離世悲劇不再重演

最近在華社先後發生患者在住處猝死，同事或鄰居找不到逝者的家人朋友，或者逝者在美國根本沒有家人朋友相伴的傷心事。去年8月，一名紐約華男在奧克拉荷馬州 的公司宿舍突然病故，他的妻兒在中國，親戚在紐約，無人在當地為他料理後事；今年4月，一名華女從南卡 回到紐約，突然疾病發作，在處所身亡，社區好心人發現此人在紐約既無親戚也無朋友，身上只有遠在中國的媽媽的電話；今年5月，布碌崙 (布魯克林)一名年輕華男突然腸胃道大出血，不幸在住處去世。因為找不到他的家人朋友，他的同事通知了媒體，他去世的消息通過社媒傳回中國，由中國的親戚電告其在曼哈頓華埠的母親，母親才得知噩耗。

這些事件都讓人深感悲痛，流下同情的眼淚，而且事件中孤獨離世和無人料理後事的部分往往最讓人唏噓不已。儘管這些事件最後都有社區機構或善心人伸出援手，大多有一個還算圓滿的結局，但人們不免要問，如何才能讓這些悲劇不再重演？

在美國社會，孤獨離世者或許以長者居多，而在華社，白髮人送黑髮人的情形卻不鮮見。華人到美國尋找美好生活，很多人都是拋家捨業，孤身一人闖蕩。一落地就打工，語言不通，無法融入當地社區，生活在自己封閉而又壓力巨大的世界中，這時若疾病突然發作，就會後果不堪設想。他們就算從小在紐約長大，若平時沒有什麼親密的朋友，也不和家人保持日常溝通，事到臨頭也會孤立無助。

除了密切關注自身的健康狀況，有病及時就醫，以及清楚標明自己的緊急聯繫人之外，移民一定要走出自我封閉的圈子，多花一些時間去學語言，去社交，不能眼裡只有工作和賺錢。從積極的方面看，紐約的世界那麼精彩，為什麼不去探索一下呢？語言不是障礙，關鍵是保持一顆熱愛生活的心。