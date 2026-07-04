紐約客談／紐約治安焦慮 混雜更深的生活焦慮

紐約人談治安，不看數字，而看感受。地鐵站 裡有沒有警察，晚上回家那條路燈亮不亮，公寓門口最近有沒有陌生人徘徊，手機敢不敢在月台上拿出來刷，這些細節，比任何漂亮口號都更接近生活。

所以，當市府預算最後沒有納入原本計畫增加的NYPD警力時，爭議很快就起來。支持者說，警力不是唯一答案，城市應該把更多錢投向住房、心理健康 、青少年服務和社區項目；反對者則擔心，紐約已經太累，地鐵、街頭、商圈都需要看得見的秩序。兩邊講的都不是抽象理念，而是各自理解中的「安全」。

問題在於，安全感從來不只是警員人數或罪案數據。多幾百名警員，未必能讓每個街角立刻變得安心；少幾百名警員，也不代表城市一定失序。但對普通紐約人來說，最怕的是政策辯論變成政治姿態：一方把「增警」當成唯一解藥，一方把「不增警」當成道德勝利，最後真正每天搭車、開店、上學、送餐、照顧孩子的人的話，反而沒有人仔細傾聽。

紐約的治安焦慮，混雜著更深的生活焦慮。房租太高，精神健康服務不足，遊民問題惡化，青少年缺少去處，商家承受竊盜和滋擾，通勤者害怕突發暴力。這些事情不能全靠警察解決，但也不能假裝警察不存在。城市治理最難的地方，正在這裡：既要承認執法的必要，也要承認執法的邊界。

紐約人其實不一定要求一個完美的答案，要的是清楚的答案。市府若不增警，就應說清楚替代方案如何落地：哪些地鐵站會加強巡邏？哪些社區會增加危機干預？精神健康外展如何接上後續安置？商家報案後誰來跟進？青少年服務在哪些時段、哪些街區補上？如果只是說「投資社區」，但居民看不見、用不上、等不到，那麼再進步的語言也會變成空話。