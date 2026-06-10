紐約客談／尼克隊輸球 怪「川普魔咒」？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克隊輸給馬刺後，部分紐約球迷把責任怪到川普到場的魔咒。

尼克隊輸給馬刺後，部分紐約球迷把責任怪到川普到場的魔咒。 重點二： 川普觀戰引發嚴格安檢、封鎖與噓聲，讓主場氣氛更加緊繃。

川普觀戰引發嚴格安檢、封鎖與噓聲，讓主場氣氛更加緊繃。 重點三：文章認為輸球主因仍是比賽細節與對手發揮，不是所謂玄學。

紐約尼克隊 8日晚在NBA總決賽第三戰以111比115的比分，惜敗聖安東尼奧馬刺 隊，終結了長達46天、驚人的13連勝。失望的紐約球迷未先檢討戰術，就將矛頭對準了當晚親臨麥迪遜廣場花園(MSG)觀戰的總統川普 ，遷怒於「川普魔咒(Trump Curse)」。

把一場高強度職業比賽的勝負，歸咎於看台上某位特定觀眾的氣場，這聽起來有些荒謬，卻精準反映了當代運動文化與政治狂熱交織出的荒誕現狀。

球迷的憤怒並非空穴來風，因為川普的到來，導致賽場周邊封鎖、戶外觀賽派對取消以及機場等級的嚴格安檢，確實破壞了紐約主場的「看球體驗」。這種「全城陪首長看球」的窒息感，早在開球前就點燃了紐約客的集體怒火。當川普在國歌儀式中出現在大螢幕上時，全場排山倒海的噓聲，更為這場比賽定下了對立的基調。

更殺風景的是，賽事進行時，川普被拍到在貴賓席上「閉目養神」的畫面，瞬間在社媒上引爆嘲諷。對紐約這座政治光譜偏藍的城市而言，川普的出席本就是一場政治秀；而尼克隊惜敗，則成了反川陣營最完美的宣洩出口。但贏球算球員的，輸球則怪川普？這無疑是現代「川普焦慮症」在體育圈的又一註腳。

卸下政治濾鏡，回歸籃球本身，尼克隊之所以輸球，是因為這是一場拚搶到最後一秒的硬仗。運動競技本就充滿變數，13連勝的氣力放盡與臨場細節的處理，才是決定勝負的科學因素。把球隊的失利簡化為「政治魔咒」，固然能讓無處宣洩的紐約球迷找到一隻體面的代罪羔羊，但這既不尊重在場上拚盡全力的尼克球員，也抹殺了馬刺隊精采的團隊發揮。

尼克球迷與其糾結於「川普魔咒」，不如勉勵球隊在接下來的比賽中調整狀態，贏得下一場。畢竟，在季後賽的殘酷舞台上，能打破流言蜚語的從來不是玄學，而是球員手裡那顆實打實的籃球。