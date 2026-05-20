長者安全報告 揭在地老化問題

市老人局(NYC Aging)最新發布的一則有關長者安全、犯罪與虐待問題的報告，點出一個現時代常被忽視的現實問題，在城市人口老化的當下，安全不再只是關乎人身安全，更是影響長者是否能夠實現「在地老化」(age-in-place)的核心條件。

這則報告顯示，曾遭受年齡歧視 的長者更容易面臨財務困難、外出障礙與不穩定住房等問題，他們也更容易出現心理健康 問題與社交孤立；而在曾遭遇犯罪或虐待的長者中，超過一半選擇不向警方報案，這一個數據揭示的不只是長者的沉默，更是制度與信任之間的落差。

當長者因害怕、無助或不信任制度而選擇不報案時，他們所承受的痛苦和籠罩在的陰影中只會一直延續；這些給身心健康帶來的問題，也會直接或間接令他們在社會安全網中的位置更加脆弱。

更值得注意的是，年齡歧視並非抽象概念，而是實際影響生活條件的結構性因素；它不僅削弱長者的經濟穩定性，也侵蝕他們的社交連結與心理健康，使「在地老化」的目標變得更具挑戰性。

紐約市 目前已進入高齡人口超越學齡兒童的階段，意味著城市的治理若不能重新調整優先順序，至少也應該給予長者福利政策投入更多資源；而且，單靠犯罪防治或福利服務的分割式政策已不足以應對問題，真正的解方應該是將住房、公共安全、心理健康與社區支持整合成一個連續性的支持系統。

當局所推動的犯罪預防與支援服務計畫(C-PASS)，雖提供重要基礎，但仍需更大規模的資源投入與跨部門合作，特別是在詐騙與隱性虐待日益增加的情況下，提高報案率、強化社區信任、以及擴展法律與心理支援服務，應成為政策重點。