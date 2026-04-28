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紐約客談∕對租霸束手 卻打擊地契欺詐受害者

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為保護一名地契欺詐受害者免遭驅逐，市議員奧塞(Chi Ossé)日前成為又一名因幫助選民維權而遭逮捕的民代。雖然這類逮捕通常除了一些皮肉傷痛外，不會有太嚴重的後果，市府隨後也宣布成立了專門調查此類欺詐案件的辦公室，但公眾仍會質疑：這種欺詐並非什麼AI時代的高科技新產物，為何要等到事情鬧到如此地步，才被當局重視起來？

而若審視奧塞所涉的個案，則更顯荒謬：當事房主在被捲入欺詐後，被法警乾淨俐落地掃地出門；而反觀令華人小房東談之色變的職業租霸，卻常能安之若素地占據他人房產多年。這似乎並不符合常識和常理。

地契欺詐的手段其實很原始，不法者利用多成員家庭的法律知識缺失、遺產分割混亂等機會，伺機購入房產的部分所有權，然後通過法律手段逐漸剔除其他家庭成員。更有甚者，可能直接利用偽造文件堂而皇之地鳩占鵲巢。這反映了紐約市傳統產權登記制度數位化進展不足、審查流於形式等問題，體現出一種結構性的脆弱。

房產是個人資產的根基、是一個家庭安身立命的本錢。心術不正的職業騙徒利用專業知識和時間精力的懸殊差距精準狙擊處於弱勢的受害者，不僅成功率高，更從整體上抬升了全社會的信任成本，不可謂不邪惡。然而利用制度漏洞損人利己源自人性中本能的惡念，僅靠道德教化不可能從源頭根除，只能靠制度的自我修復和執法的補償正義解決問題。

這個問題不易解答。曼達尼市府雖然做出了積極解決問題的姿態，但至少從其充斥著空話的宣言來看，還看不出什麼有效之策。我們暫時還只能在自己加強警惕的同時，且行且看。

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