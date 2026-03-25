紐約客談／當機場成執法場域 旅客權益如何保障

在聯邦政府運作受阻、機場人手短缺的背景下，聯邦政府調派移民及海關執法局(ICE)進駐機場，甚至協助部分原屬運輸安全局(TSA)的工作，引發外界對角色混淆與權力擴張的疑慮。

從表面上看，此舉是為了應對安檢人力不足與排隊時間過長的現實問題。然而，ICE本質上屬於移民執法機構，其職責與機場安檢存在本質差異。當這類執法人員出現在旅客日常動線中，尤其是在非入境關卡的公共區域，容易讓人產生「是否隨時可能被盤查」的不確定感，還模糊了安全檢查與身分執法之間的界線。

對旅客而言，機場是一個高度依賴流程與時間控制的場域。任何額外的不確定因素，比如被攔查、詢問，或是對自身權利的不了解，都可能直接影響行程安排。特別是對語言能力有限、身分較為敏感的群體而言，壓力更為明顯，甚至可能出現為避免風險而自我限制出行的寒蟬效應。

即便從效率角度出發，ICE介入機場運作的效果也並不明確。有報導指出，在部分機場，相關部署並未有效改善排隊問題，反而加劇現場混亂與不確定性。

因此，問題的核心不在於是否需要執法，而在於執法的邊界與方式。當機場逐漸承載更多政策功能時，政府更需要清楚界定各部門權責，避免權力外溢。同時，也應加強對旅客權利的公開說明與程序透明，讓公共空間維持應有的可預期性與安全感。

在安全與自由之間取得平衡，從來不是簡單的選擇題。但當機場這樣的公共場域開始出現角色重疊與權力延伸時，如何保障每一位普通旅客的基本權益，將成為衡量政策合理性的關鍵標準。