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紐約客談／機場事故 假如是人手短缺造成

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紐約拉瓜地亞機場22日晚發生的正在降落的加航班機與同一時間進入這一跑道的消防車相撞的事故，初步跡象指向塔台管制員指揮失誤，究其原因，根據已公布的塔台通話錄音判斷，則可能是批准消防車駛入跑道的塔台管制員，當時可能正在獨自處理通常需要由兩人分擔的工作任務。正常情況下，理應由一名管制員負責地面交通，包括各類車輛和正在滑行的飛機；另一名管制員則負責指揮進港和離港的飛機。

拉瓜地亞機場事故原因是否人手短缺造成？儘管聯邦交通部長達菲23日迅速否認，但公眾仍將信將疑。相信隨著調查的深入，原因一定會水落石出。

達菲否認當然有他的考量，因為事故發生後，許多人馬上聯想到機場安檢人員因聯邦政府部分停擺，導致國土安全部經費無著落，許多人因無薪工作而大面積請假，以致人手短缺的問題。不過據了解，雖然負責機場安檢工作的運輸安全管理局(TSA)約5萬名員工，因始於2月14日的政府停擺而被迫無薪工作，但空中交通管制員仍能照常領到薪酬。

即使如此，今年3月以來，各地頻繁出現的機場險情，不能說與機場空中交通管制員人手短缺完全沒有關係，事實上這一直就是聯邦航空總署(FAA)面臨的大隱憂。去年，華盛頓雷根國家機場(Reagan National Airport)附近發生了一起客機與軍用直升機相撞的空難事故，造成67人死亡。事後國家運輸安全委員會(NTSB)在調查報告中指出，空中交通管制員在「交通流量高峰時段所承受的巨大工作負荷」是導致該事故發生的諸多誘因之一，部分機場塔台曾持續六小時無人值班。

塔台人力不足的原因在於，航空交通管制員工作壓力大，工作時間長，經常被迫加班，薪水又不高，還須承擔維護飛航安全的重要責任，以致人員流失和出現退休潮。這一問題顯而易見，主政者不能視而不見，更不能一味否認，而應認真面對和設法解決。

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