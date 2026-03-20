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紐約客談／ 曼達尼宜少碰國際爭議話題 多聚焦市政

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紐約市作為族裔和文化最多元化的城市之一，不同的國際議題也常在此引發關注，令地方領導人也需培養出高度的世界觀；然而，對市長曼達尼(Zohran Mamdani)而言，他的上任承載著選民太多的期待，令人感覺他迄今為止只是在想法上表達對世界局勢的見解，對城市內的治理、回應市民最迫切的需求方面，尚且看不到成績。

曼達尼之所以能夠在選舉中擊敗老將、前州長葛謨(Andrew Cuomo)而爆冷出線，靠的是選民對傳統政治的不滿，轉而支持主張更為激進、承諾帶來「即時改變」的候選人；選民希望看到快速而明確的政策成效，而非空泛的理念或分散焦點的表態，對此，曼達尼更不應讓當初投票支持他的民眾失望。

然而，曼達尼上任初期的表現卻令人覺得他在政策優先順序上出現偏移，當市民仍在為高房租、通勤成本與公共安全焦慮時，曼達尼反倒介入的是委內瑞拉、伊朗，或以色列與哈馬斯衝突等國際性議題；誠然，紐約市作為國際都市，市長對全球議題發聲並非完全不當，但問題出在分寸的拿捏，地方問題應先獲得充分的關注與處理。

更值得關注的是，作為一個多元城市的領導人，如何平衡不同族群的感受至關重要，支持多元群體本應是市長的基本責任；與團結城市背道而馳的是，他在以色列問題上的發言，常使猶太居民感到排擠與不安，這樣的失衡表態恐怕只會加劇分裂。

上任75天內，他確實推動部分措施，如擴展托兒資金、設立租戶保護辦公室，以及應對近年來的兩場大暴風雪等，但這些仍遠不足以解決城市面臨的深層問題；他的競選核心承諾，如降低生活成本、免費公車、擴建住房計畫，才是現階段最應投入精力推動的施政重心。

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