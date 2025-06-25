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紐約客談／打工人投票不踴躍 宣教仍不足

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紐約市初選投票落幕，按提前投票日期間的統計，顯示此次投票率相較2021年大幅飆升，這本應該是開心的事；可縱使如此，24日投票日這天，布碌崙(布魯克林)華社的「基層打工人」仍是提出對投票改變命運的質疑，或絲毫不曉得政治對民生帶來舉足輕重的影響，顯示華社領袖在呼籲選民參政的教育宣導之路所做的努力，仍非理想狀態。

根據提前投票日期間的投票數據，共計有逾38萬張票，對比2021年的19萬1197張票大幅飆升，尤以布碌崙、皇后區等普遍視為參政意識較為薄弱的社區為甚；這固然是很好的消息，在美國命運動盪不安的時期裡，愈來愈多的選民意識到，在聯邦政策保障不了自身權益的當前，更要靠地方政府確保民生，甚至是紐約市長如此重要的一職，將會成為跟聯邦政府抗力的重要力量。

然而在24日初選投票日的當天，布碌崙8大道華社在面臨街上鋪天蓋地的政治拉票活動時，仍有打工人是抱著不屑一顧的態度，對於參選人、參選的職位等完全不了解；「投票有什麼用，我打工更加重要，沒時間特地去投票」，他們在交談間說道，對於政治並不關心。

對於這些人而言，問他們治安、社區衛生、福利等重不重要，大家固然回答很重要，但還能未能看到政治與民生之間的掛鉤；社區得由願意為選民發聲的民選官員來爭取權益，才能有一個理想、安居樂業的生活環境，但有些民眾始終不明白其中的道理。

這幾年，華社領袖已在社區做了不少教育宣導的工作，試圖提高華人選民的政治參與度，可是所做努力到了現在還是未達理想狀態，實屬可惜；或許未來需要改變政策，通過更多的其他方式下手，深入社區，向基層打工人宣教。

投票 布碌崙 紐約市

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