紐約客談／移民執法脫序與否 透明行事才是最佳準繩

川普執政已近半年，圍繞其政府的最大爭議之一，莫過於行事愈發誇張的移民執法。

民調結果顯示，過半美國人對泛泛而論的「抓捕非法移民 」持贊成態度，但如果根據實踐中的各種執法策略將問題細化，支持廣泛抓捕無犯罪紀錄的「無證良民」，或在法庭甚至學校外蹲守逮人的受訪者，就顯著減少了。

這表明，多數美國人仍然性本善，不太會去支持打著「執法」旗號挑戰基本人性的行為。更何況，美國陳舊的移民法系斑駁破碎，多數手握選票的美國人根本不可能理解移民群體在現實中「非不非法根本就是一筆糊塗賬」這樣一種反常識的道理。

在這樣的民意背景下，移民執法成為矛盾焦點自不稀奇。支持者讚其迅猛果敢，反對者斥其知法違法。

不過，萬事都不是非黑即白。社群平台上廣為流傳的那些畫面，無論是ICE 探員蒙面便裝、逮人如同黑幫綁架，還是在抓捕非暴力犯罪 者的過程中大肆使用非對稱暴力，很難不讓旁觀者有種「蓋世太保再世」的觀感。而另一方面，也有了解內情的人解釋，現階段的移民執法雖然看著來勢洶洶，但仍未嚴重脫離法律的規範。

如今，ICE成了眾矢之的，從公眾到民代，都難免本能地戴上最具惡意的有色眼鏡看待這些由與我們相同的普通人組成的隊伍。而其機構本身對於質疑者的敵意和迴避，更無助於對立情緒的降溫。

要重新建構信任，從國土安全部到基層移民執法單位，必須把公開透明作為行事準繩。如何證明蒙面的執法者合規合法合理？被捕者中有多少是犯罪分子？被錯抓的良民是否能得到一個說法？只有回答好這些問題，執法者才能不再成為眾矢之的。