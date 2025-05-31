紐約客談／技師執照考試 亟待增加語言

在紐約州 ，想要合法執業按摩，須通過州教育廳的筆試。然而這份試卷目前僅提供英文版本，對占從業人口相當比例的華人技師來說，語言門檻往往比技術門檻更高。許多人握有多年臨床經驗，卻因難以流暢閱讀題幹，被拒於合法市場之外。

不得不說，語言並非專業能力本身。執照制度旨在保障消費者安全與提升行業水準，而非測試考生的外語水平。當語言成為獨立於專業知識之外的巨大障礙，制度便把勤奮的移民 技師推向無照灰色地帶，也讓守法者陷於不公平競爭。

社區估計，華裔按摩技師約在按摩行業中占較大比率。若他們難以獲證，受影響的不僅是個人生計，更是公共衛生與勞動保障體系：無照經營者缺乏保險 與持續教育，消費者權益難落實，監管部門亦失去對行業質量的抓手。

盡管如此，解方並不複雜。主管機關可仿效其他專業考試，增設中文等高需求語種，或允許經認證的口譯員在考場提供即時翻譯；亦可推出線上多語題庫，協助考生熟悉術語。只要保持題目難度與及格標準，質量便不會因語言多元而被稀釋。

紐約以包容多元著稱。若技師執照考試仍停留在單一語言框架，無異於在制度門前豎立隱形壁壘。增設語言選項，既體現公平，也有助技師從地下經濟走向正規市場，提升服務水平並促進稅收。

事實上，增設多語版本並非前無古人，比如駕照考試便有多種語言選項，既確保了專業門檻，又讓移民有公平參與的機會。期待主管機關正視移民社群的合理訴求，讓執照考試真正服務公共利益，而非成為語言少數者的絕緣體。