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紐約客談／麥卡錫主義再起 留學生淪替罪羊

紐約客談
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川普政府上任四個月，對幾乎整個移民體系進行了掃蕩，針對的目標早已超出了所謂的非法移民。當移民執法部門完不成高到不切實際的非法移民抓捕任務時，作為對美國經濟和未來競爭力貢獻最大、居留身分又最脆弱的留學生，似乎成了一種洩憤式獵巫的新目標。

從無預警撤銷SEVIS到禁止哈佛招收留學生，再到暫停全球留學簽證面簽，重拳接連落下。而國務院最新宣稱要「積極」撤銷中國籍留學生簽證，則是第一次專門針對特定的目標人群，讓人似乎看到了排華法案與麥卡錫主義的歷史陰霾重新升起。

作為知名的反共鷹派，國務卿盧比歐特別強調，本輪針對的目標是「與中共有關聯」或「就讀關鍵領域」的中國留學生。從國家安全和意識形態的角度說，這兩項要求其實都有其可取之處，但這種無視法制精神的手段，似乎又與盧比歐所堅定反對的共產黨有異曲同工之意。

從執行層面看，在所有數十萬持中國護照的留學生中，如何甄別哪些人「與中共有關聯」？這種極端模糊的定義是權力濫用的最佳溫床。當執行機構無法根據嚴謹明確的行動指南行事時，最終只能淪為極富共產黨特色的「領會上級精神」，然後隨意揮舞行政權的大棒。

而對於被「莫須有」罪名打擊到的無辜個體來說，時代車輪濺起的塵埃壓到身上，很可能就是一生的枷鎖。即使憲法保護他們上訴的權利，但現實中又有多少人負擔得起這等時間、金錢和被耽誤的人生的成本呢？不要以為與你無關。當這樣的勢能捲起大浪，又有幾個華人能免於沾身呢？

非法移民 中國留學生 學生簽證

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