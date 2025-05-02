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紐約客談／華人應正視心理健康

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5月不僅是亞裔傳統月，也是心理健康意識月，然而在許多華人心中，比起身心健康，賺錢、養家、達成社會期待才是成功的定義。身心疾病污名化、知識普及率低，以及根深蒂固的傳統價值觀，都無形中加深「只要忍一忍、轉個念、知足常樂就好」的錯誤心態。雖非所有華人都對心理健康掉以輕心，但文化、結構與歷史交織下的影響，確實讓不少人長期處於壓抑與無助之中。

根據美國衛生與公共服務部統計，2023年亞裔美國成年人接受心理健康治療的比例，比非洲裔、西語裔與白人成年人低足足50%。更值得關注的是，現有的調查顯示華人不僅在服務和資源使用上參與度低，連在研究與政策層面的能見度都極為不足，無法反映實際需求，也難以推動系統性的改善。

近年華社接連出現多起震驚社會的案件，背後或多或少都與長期忽視心理健康有關，尤其案件過後當事人家庭也更需要相關資源的協助。當人面臨經濟、人際或移民適應等壓力時，除了與親友傾訴，也許應鼓勵透過心理諮商釐清思緒。當然，語言、文化隔閡是一大障礙。正如網飛影集怒嗆人生中韓裔男主角丹尼的經典台詞，「西方的諮商，不適用東方人的思維」，一語道破美國諮商系統與東方文化之間的錯位，但這也點出改革與文化轉譯的必要性。

即便不考慮諮商，心理健康本身也應被視為與身體健康同等重要。憂鬱、焦慮、躁鬱等症狀絕非僅是「想太多」，而是與大腦神經傳導物質失衡有關，如同高血壓、感冒一樣需要正視。求助並不可恥，有時甚至像運動一樣，是一種促進康復的積極作為，正視自身心理健康，是對自己與下一代，以及身旁人負責任的表現。

心理健康 華人 亞裔

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