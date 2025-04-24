紐約客談／持綠卡者入境遭扣押 移民擔驚受怕

一名紐約華裔男青年童年隨父母移民 美國，持綠卡 ，最近卻在和美國籍女友到亞洲旅遊後，在西雅圖機場入關時遭扣押，理由是他之前有一項與超速相關的犯罪紀錄，而且一關就是五天。得知這件事的綠卡華人 ，如果有回國探親的打算，甚至有旅遊的打算，估計都會問自己，「我以前有過超速或其他交通罰款嗎？」、「我最近必須要出國嗎？」

綠卡是美國合法移民的象徵，也是多少移民夢寐以求的證件。拿到綠卡，大多數人會認為移民之路走完了一大半，基本可以安全出入境了。但目前美國入境時嚴格的審查手續，卻讓持綠卡者憂心忡忡，生怕一句話說得不好就被關押，甚至被吊銷綠卡。大家都會想，如果綠卡被吊銷，自己的美國夢豈不是前功盡棄？有許多華人為了做生意方便等原因，都選擇長期持綠卡而不入籍，如果持綠卡者經常無端受扣押，這些華人的不安定感是顯而易見的。

因為一張交通罰單而被邊境人員關押，移民身分受到質疑，這無論如何都有點太過分了。加強邊境控制，防止各類犯罪分子進入美國是對的，因為這樣做有助於提升國家、城市和社區安全。但如果因此造成草木皆兵、人人自危，就有點離題太遠，甚至得不償失了。美國是一個民主國家，不是一個警察國家，一個連持綠卡者都要擔驚受怕的國家，肯定不是一個移民希望居住的國家，也不是一個居民能安居樂業的國家。

由此想到最近對美國華裔科研人員、政府官員，甚至警察的一些調查，如果把這些問題放到目前美中關係的大背景下來看，就會更令人擔憂。美國歷史上有過對華人特殊對待的時期，希望美國政府不再帶著族裔的眼鏡看待華人。美國華人多少年來的努力和奮鬥不容忽視，華裔在美國社會各方面做出的貢獻不容抹殺。