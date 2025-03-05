紐約客談／市長選戰 選民勿盲目選邊站

隨著前州長葛謨 (Andrew Cuomo)宣布參選紐約市 長，紐約政壇再次陷入激烈的政治攻防戰。支持者讚揚他任內的基礎建設成就，已經在民調中遙遙領先；而批評者則將城市當前的問題歸咎於他過去的施政。葛謨的競選口號是「拯救紐約市」，而亞當斯直言「應該是從葛謨的手中拯救。」蘭德也站出來怒批「葛謨完全是為了個人利益，而非紐約市的福祉。」

政治攻擊往往刻意放大負面形象，以影響選民心理。歷史上，這類宣傳屢見不鮮。納粹 德國的宣傳部長戈培爾(Joseph Goebbels)便曾利用大規模宣傳，操控輿論，推動納粹意識形態。他的名言「謊言重複一千遍就成了真理」正是極端政治宣傳的體現。

政治中的輿論戰本是選舉常態，尤其在紐約市這樣的遍地都是遊說機構和掮客的政治戰場。葛謨的對手將地鐵老化、無家可歸問題、生活成本上升等問題統統歸咎於他的執政，這種「選擇性記憶」忽略了許多外部因素，如聯邦基礎建設資金分配、疫情衝擊以及全球通貨膨脹等。這種將所有問題簡單歸因於某個人的手法，既是政治宣傳的經典套路，也是選民應該提高警惕的跡象。

不可否認，葛謨醜聞纏身，如今藉助市長選舉試圖東山再起，其心可居。然而對於對手對他的指責，我們也應學會兼聽則明。當前的紐約市政確實面臨諸多困境，現任市長亞當斯(Eric Adams)民調低迷，治安與住房問題仍未改善，選民對變革的需求愈發迫切。但選民的責任不是盲目選邊站，而是學會區分事實與宣傳，透過政策比較與數據分析，判斷誰才真正有能力帶領城市前行。政治競爭不可避免，但我們不能被輕易操弄，否則最終輸掉的將是我們自己。