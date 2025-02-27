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川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

紐約客談／移民執法下 華人真的安全嗎？

紐約客談
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如今ICE的大規模執法，影響到的不只是犯罪分子，而是所有外表「長得不像美國人」的所有族裔。美國社會長期以來將亞裔、尤其是華人，塑造成「模範少數族裔」，認為華人勤奮、守法、經濟成功，不需要政府或社會的特別關注。然而，當移民執法機構加強行動時，這一形象不僅無法保護華人，反而進一步忽視華人的權益。

數十萬移民居住在美國卻沒有合法身分，其中當然包括許多不論是合法還是非法入美的華人。但與拉丁裔或非洲裔相比，華人無證移民卻較少被主流社會關注。一部分原因源自許多人誤以為華人不會面臨移民危機，甚至假設華人移民大多擁有高技術簽證或經濟資源。但事實真的是如此嗎？又有多少人透過觀光名義前來，卻透過轉申庇護等待期「黑」在各大華社，輾轉在超市、餐館、按摩店刻苦求生，只為尋求更好的生活或為下一代開闢更好的道路，這些人究竟算是非法還是合法？

況且，即使是持有合法身分，也無法免於種族歧視帶來的執法風險。有些人持有完整證件，仍被要求提供額外證明，更不用提在學校因父母是移民而遭受霸凌的無辜孩子們，都一再凸顯移民執法的結構性問題。基於膚色或口音而遭受額外審查本就是一種歧視行為，即使配合執法人員的要求，這種對特定族群的選擇性盤查，仍無法掩蓋其中隱含的不公平，且人們本就不應該被迫在「配合」與「抗議」之間做選擇。

執法模式往往以「假設有罪」為前提，並且高度依賴種族特徵來決定盤查對象，這與司法公正原則相悖。當移民政策的執行基於種族刻板印象，而非合法與否的客觀標準時，即便信誓旦旦自己是合法在美國工作不怕被抓的人，也難保哪天會隨機被執法人員選中，成為移民機構眼中的「他者」。

移民 華人 種族歧視

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