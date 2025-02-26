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紐約客談／選舉季又要來 你做好準備了嗎

紐約客談
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總統大選剛剛落幕，紐約市的「大選」又進入了摩拳擦掌的起跑階段。民主制度永遠不是一錘子買賣，也永遠不會停留在一個完美的穩定態上，而是一場持續不斷的試錯、糾錯、問責和監督的博弈。你，準備好了嗎？

三年前紐約人選擇了亞當斯。在這三年中，他常拿出一串串漂亮的數字和宏偉的計畫，但市民的體感如何，如人飲水、冷暖自知。何況，無論起訴是否繼續、罪名能否成立，他經過這一番風波後到底還能得到多少信任，民調結果也許能說明一二。如果在接下來的選舉中，選民拋棄亞當斯轉投他人，這便是一個試錯和糾錯的完整過程。

同樣，川普上台月餘，確實在將他的承諾一一兌現。但承諾帶來的大量聯邦雇員失業、白卡補助面臨被砍、關稅威脅令通膨不降反增等結果，也讓很多人承擔了痛感。去年給了他第二次機會的選民，在接下來的三年11個月中，也要想明白這次試錯是否合理、下次要不要再用選票糾錯。

民主更深的意涵是，政客可以來來去去，但政策不能因人而廢，壞的摒棄，好的保留。因此，比一次性的投票更重要的是對政府的執行者保持監督。比如，亞當斯任內推出的單車道擴展以及「同意之城」建設計畫都值得保留，未來，即使他被迫離開舞台中心，繼任者們能否維持政策的連貫性，也必須接受選民的考察。

連貫性對於立法者同樣重要。市議會今年同樣面臨改選，註定會有人離去、有人新進。而立法過程通常會很漫長，離任者們未能完成但有價值的提案，繼任者是否會將其繼承為自己的使命？這也是選民在投票之後仍有必要持續監督的。

亞當斯 投票 紐約市

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