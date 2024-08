紐約客談／「鄰避主義」的僵局與住房危機

紐約市 長亞當斯極力推崇的「同意之城」(City of Yes)計畫,旨在通過鼓勵新住房開發來緩解住房危機,卻屢屢受阻。彷彿每個紐約人都在抱怨著住房短缺,但對於在自己社區新建住房卻唯恐避之不及。這樣一種口號「別在我後院建房」(Not In My Back Yard)聲浪愈來愈大,以至於其簡稱都成為了一個特有名詞NIMBYism,中文諧音為「鄰避主義」。

「鄰避主義」在紐約市並不罕見,也易於理解。無論是生活質量、房價、歷史文化保護、環境影響還是安全等因素,現有居民都有權利站出來,對新住房項目表達反對。以往,居民通過市議員等民代施壓,阻止新開發項目的推進。然而隨著租金 不斷上漲,租客群體的壯大,反開發情緒逐漸蓋過加快建設更多住房的呼聲,而走向極端的「鄰避主義」成為了一大阻礙,也加劇了紐約市的住房短缺和租金飆升。

華人 社區的反對聲音在這場爭論中尤為突出。華人的擔心主要集中在「同意之城」可能會帶來房市的不確定性,損害生活品質。多數的華裔移民將一生的積蓄投入房產,而從「同意之城」目前的計畫設計來看,很可能動搖辛苦建立起的的根基。

要破「鄰避主義」的僵局,還需要市府在推動開發的同時,加強與社區的溝通,找到一個能夠平衡城市發展和居民利益的解決方案。而目前看來,市民似乎對「同意之城」並不買單。兩方的拉鋸戰再這樣下去,紐約市將很快無法容納年輕的工人階級和中產階級,而相信沒有人看到這樣的局面:當「鄰避主義」平息之時,紐約市也將失去其寶貴的活力與多樣性。