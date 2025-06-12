棕櫚泉知名連鎖酒店戲水1日遊 內陸8大炎夏避暑熱點攻略

圖片來源: The Westin Rancho Mirage

南加州 內陸帝國的棕櫚泉 （Palm Springs）是名聞全球的冬季避寒勝地，夏季的日間高溫總在110度以上。但也正因如此，它是夏日戲水的好去處，在這遊客稀少的淡季，許多家旅館提供單日戲水票，讓全家大小痛快的玩一整天。洛杉磯 時報的郝克柏格（Emily Hochberg）介紹七家最棒的旅館以及一家水上樂園。

大多數旅館都會在第三方網站ResortPass上出售單日通票，但也有少數旅館可以直接購買。需要注意的是，由於飯店會優先考慮過夜客人，因此日票數量可能會有限制。如果您計劃在特定日期入場，請提前預訂以確保能夠入場。幸運的是，夏季沙漠地區的遊客很少，這意味著在接下來的幾個月裡，您可能很容易賣到票。

以下是令人驚豔的幾處，在這裡你可以同時暢遊多個泳池，在懶骨頭水道（lazy rivers）中悠閒漫遊，或在零門檻的沙灘上享受陽光。

王牌酒店與游泳俱樂部

(Ace Hotel & Swim Club/Palm Springs)

這家飯店的前身是50年代的霍華強森汽車旅館，既保留了棕櫚泉標誌性的復古懷舊風情，又充分展現了Ace品牌精心打造的藝術時尚氛圍。

這裡可讓您享受棕櫚泉最大的飯店泳池之一，以及超大熱水浴池（hot tub）。這裡的氛圍相當熱鬧，周末有DJ駐場助興，活力四射的音樂在迴盪。如果恰逢假日或當地節慶，這裡甚至可能變成一場盛大的泳池派對。

一定要餓著肚子來，因為在Ace酒店度過一天的真正亮點是美食。這裡還有 King's Highway，一家很棒的小餐館，以及Amigo Room，一家煥然一新的隱密地下酒吧。您可以從限量菜單中點餐，直接在池畔的椅子上享用。

日票在ResortPass上每張49美元，包含自助停車、Wi-Fi、毛巾和健身中心。飯店歡迎所有年齡層的房客入住，但日票僅限21歲及以上人士使用。

阿瓦隆酒店

(Avalon Hotel/Palm Springs)

喜歡精品度假的遊客一定會喜歡在阿瓦隆度過美好的一天。這裡是一片鬱鬱蔥蔥的綠洲，擁有三個波光粼粼的游泳池，掩映在茂密的棕櫚樹之間，池畔擺放著舒適的躺椅。這家歷史悠久的飯店散佈著西班牙風格的平房，其歷史可追溯至20世紀30年代。

從靠近大廳和同名餐廳的Chi Chi泳池開始體驗，這裡是觀察賓客和食客進出的絕佳地點。接下來，漫步穿過修剪整齊、芬芳柑橘樹和茉莉花叢的庭院，前往精緻的Regency泳池，那裡設有更多座位，氛圍同樣高檔。

Chi Chi泳池和Regency泳池僅限18歲及以上成人使用；對於家庭遊客來說，封閉式的Presidio泳池是另一個僻靜的去處，兩側環繞著茂密的樹籬，宛如神秘花園。無論您在哪裡落腳，椅子都是先到先得，並提供餐飲服務。日票在ResortPass 上每張49美元，它還包含兩個按摩浴池、Wi-Fi和自助停車，或者您只需多付10美元即可升級到代客泊車服務，享受真正的VIP體驗。

君悅渡假酒店與別墅

(Grand Hyatt Indian Wells Resort & Villas/Indian Wells)

這家規模宏大的度假村前身是凱悅酒店（Hyatt Regency），於2024年進行了耗資6400萬美元的全面翻新，並更名為君悅酒店。客房、別墅和餐廳都進行了大規模翻新，泳池景觀也煥然一新，新增了裝飾拱門、景觀綠化和座椅。

其中最引人注目的是HyTides水上樂園，它保留了凱悅酒店時期的風格，擁有一條450呎長的漂流河和30呎長的雙人水滑梯，俯瞰著八個泳池，包括一個僅限成人使用的泳池。我最喜歡的新區域之一是兒童樂園，裡面有戲水池、迷你水滑梯和僅1呎深的淺水池。忘了帶游泳尿布或救生衣？泳池畔的便利設施攤位免費提供。

泳池區常瀰漫著夏令營的氛圍，提供免費的團體活動，從粉筆畫到手鍊製作、釣魚、紮染和賓果遊戲，應有盡有。許多周五和周六晚上，星空下都會放映露天電影，並提供烤棉花糖套裝供您購買。

即使在旺季，泳池椅也非常充足。無論您坐在哪裡，都可以在池畔享用餐飲，或在自助櫃檯購買。我尤其喜歡帶孩子們來這裡，不僅因為這裡有足夠的戲水空間，還因為這裡有超大四子棋（Connect Four）、投擲沙包（cornhole）、桌上足球（foosball）、乒乓球和巨型疊疊樂（giant Jenga）。

需要注意的是，停車費不包含在內，需額外支付12美元。可以透過ResortPass購買通行證（54美元）。但與大多數其他酒店不同，君悅也在自家網站上直接銷售，每位成人可節省4美元，每位兒童可節省2美元。此外，根據我的經驗，這家飯店的ResortPass門票很快就會售罄，所以如果透過飯店購買門票，可能會更幸運，不過旺季的周末門票經常會早早被搶購一空。

萬豪度假酒店

(JW Marriott Desert Springs Resort & Spa/Palm Desert)

從踏入這座富麗堂皇的度假村的那一刻起，一段迷你假期就此開啟。沿著蜿蜒的車道駛入度假村，向棲息在大池塘裡的一群粉紅色火烈鳥揮手致意，並暗自打算稍後再來近距離觀察這些令人驚嘆的生物。

單日票在ResortPass是54美元，包含泳池椅、毛巾、Wi-Fi和自助停車，根據造訪的時間，可能會有現場DJ表演，為您的泳池日播放背景音樂。

Omni棕櫚農莊度假酒店

(Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa/Rancho Mirage)

穿越沙漠來到這座占地240英畝的西班牙殖民風格度假村，感受地中海的魅力。度假村坐擁壯麗山景和由羅賓遜（Ted Robinson）設計的27洞高爾夫球場，還有充滿樂趣的Splashtopia水上樂園。您可以躺上大游泳圈，沿著425呎長的漂流河盡情暢遊，也可以在兩條100呎長的滑水道上飛馳而下，或者在匯入河流的沙灘泳池裡堆砌一座城堡。對於小朋友來說，這裡還有一個互動式噴水池。

單日票在ResortPass是54美元，包含自助停車，以及在bluEmber餐廳和Las Palmas精品店消費八五折優惠。我曾帶著孩子和父母來過這裡，每一代的人都喜歡，從超大的主泳池到沙灘和陰涼安靜的區域。

文藝復興度假酒店

(Renaissance Esmeralda Resort & Spa/Indian Wells)

此處可以盡情享受沙灘上的樂趣，遠離擁擠的人群和交通。度假村擁有潔白的沙灘，海灘緩緩傾斜進入這一帶最大的泳池之一。泳池長度為170呎，池水清澈見底，容量達37萬2760加侖，宛如世外桃源，為您提供充足的漂浮、放鬆和暢遊空間，讓您一整天都心滿意足。

單日票在ResortPass是50-109美元，但停車須再付12美元。泳池椅數量有限，建議自己帶充氣浮筏，好在水面上漂浮休息。

棕櫚泉水上樂園

(The Palm Springs Surf Club/Palm Springs)

在乾燥的沙漠中央，7呎高的仿真海浪拍打著這座占地21英畝的水上樂園。自2024年元旦開放以來，衝浪一直是這裡的一大亮點，而且價格不菲——團體衝浪課每小時212美元，一小時的私人衝浪課則高達3000美元以上（最多可有12位衝浪者）。

單日票在ResortPass是43美元，救生衣和Wi-Fi包含在內，但躺椅、儲物櫃、毛巾和按摩浴缸需額外付費，這提醒我們，在衝浪俱樂部度過一天可不便宜。即使是還不會坐起來的嬰兒，每人也要花費20美元，停車費通常在15到20美元之間，具體費用取決於季節。但這在山谷裡絕對是獨一無二的選擇，而且當大浪翻滾時，觀賞起來真是妙趣橫生。

威斯汀高爾夫度假酒店

(The Westin Rancho Mirage Golf Resort & Spa/Rancho Mirage)

威斯汀酒店位於棕櫚泉近郊，占地360英畝，是作者最喜歡的度假村之一，推薦給尋求以實惠的價格享受多種服務的人。每天只需54美元，遊客即可暢遊三個美麗的泳池，首先是最大的Las Brisas泳池。這個潟湖式泳池擁有125呎長的雙水滑梯、兩個熱水浴缸以及琳瑯滿目的泳池躺椅。

細心的服務生會在池畔提供餐飲服務，同時播放流行音樂。這裡非常適合家庭出遊，但酒店珊瑚粉色混凝土建築群中隱藏著Las Hadas，這是僅限18歲及以上人士的成人專屬區域。那裡設有大型泳池、熱水浴缸以及配備頸枕的升級座椅。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

Ace Hotel & Swim Club Palm Springs