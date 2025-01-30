洛時精選╱富裕小鎮推動可負擔房惹毛有錢居民 多年纏訟瀕臨破產

波度拉谷一片草原旁掛著許多馬韁。在街上，你遇到騎馬鎮民的機會，和遇到開保時捷鎮民的機會一樣多。(洛杉磯時報/ Paul Kuroda攝影)

位於史丹福大學 南邊只有5哩的波度拉谷（Portola Valley)，是矽谷科技富豪最鍾愛的居住點之一。自從加州 政府強制各個地方政府建出足夠的可負擔房（affordable housing）配額以來，這裡財力雄厚的居民採取各種手段反抗，幾年下來的惡鬥，讓波度拉谷的鎮公所已瀕臨破產。

進入波度拉谷的公路旁，有一個鎮名標示牌。(洛杉磯時報/ Paul Kuroda攝影)

波度拉谷只有4400位居民，包括專業社交媒體領英（LinkedIn）共同創始人郝夫曼（Reid Hoffman）。矽谷早期重要科技企業昇陽電腦（Sun Microsystems)的共同創始人麥克尼里（Scott McNealy），他的五臥七浴占地13英畝超級豪宅，在2024年夏季以3500萬美元售出。

幾年前的一個周日下午，十多位居民與當年波度拉谷鎮長休斯（Craig Hughes）會談，雖然氣氛還算文明，但休斯憶起當時的狀況說：「那是給鎮領導人的一個警告。」居民表示，如果休斯和其他領導人制定出州政府規定的可負擔房計畫，但不符合居民的喜好，鎮公所應該預期，一系列的訴訟可能導致鎮公所破產。為了表明他們的認真態度，一對夫婦已聘請一位精通加州政治的律師，他是聖荷西的前任市長。

經過多年的法律糾紛，波度拉谷已處於破產邊緣。這個小鎮已花了超過100萬美元聘請律師，開了150個小時的公眾會議，但仍未制定出能通過州政府審核的可負擔房藍圖。波度拉谷剛離職的城鎮經理表示，超過70%的鎮公所人員已離職，剩下的員工「實際上只是維持基本運作」。

上月，鎮公所將原本1000萬美元的預算刪削25%，道路維修工程經費遽減，並且不再填補空缺職位，但預算仍舊面臨赤字。波度拉谷的一些官民提出與鄰近城鎮合併的可能性。除了支出問題，住房計畫的衝突也主導小鎮的政治。居民反對透過當地教會與人道家園組織的合作案，為史丹福大學教職員和低收入 戶建造住宅。

波度拉谷的情況在加州的許多社區似乎都很熟悉，現住居民對可負擔房可能帶來的停車、擁擠和氛圍的問題擔憂。但休斯說，波度拉谷是少數城鎮中，居民財力遠遠超過當地政府財力的城鎮之一，居民有巨大的能力來塑造周圍環境並向官員施壓。

市政廳難與富人抗衡

俗話說：「你沒辦法與市政廳抗衡（You can't fight City Hall）。」但這句格言在這裡被徹底顛覆了。在波度拉谷是「市政廳無法與你抗衡（City Hall can't fight you）」，小鎮的每一個角落都有億萬富翁準備好要告你。

波度拉谷坐落在地球上經濟最發達的地區之一，距離史丹福大學5哩，到舊金山車程不需一小時。然而，小鎮上高聳的橡樹、蜿蜒的山路和占地好幾英畝的牧場式莊園，為波度拉谷帶來了一種偏鄉的風情，使它成為矽谷最受歡迎的居住飛地（enclave，意指國家境內有塊土地，其主權屬於另外一個國家）之一。

馬匹在波度拉谷的一片草原上徜徉。(洛杉磯時報/ Paul Kuroda攝影)

根據房地產商Zillow的數據，此地房價中位數接近400萬美元。領英郝夫曼和昇陽電腦的另一位共同創始人寇斯拉（Vinod Khosla ）在這裡擁有豪宅。在街上，你遇到騎馬人的機會，和遇到開保時捷的人的機會一樣多。

加州最近的新法，加強對所有社區畫分出更多住房的要求。波度拉谷的新住宅分配量比前一個規畫期增加至四倍之多，達到253套。新當選的鎮議員弗林(Rebecca Flynn) 表示，這個數字在2021年底最終確定時，更加劇了波度拉谷的住房糾紛。考慮到安全問題和基礎設施的缺乏，這是不切實際的標準。

地震風險重大的聖安德瑞斯斷層（San Andreas Fault）將波度拉谷一分為二，許多住宅區依賴化糞池（septic fields）而非下水道系統（sewer systems）來處理廢水。弗林說，她的住屋保險公司最近以野火風險為由拒絕讓她續保。

弗林創設了一個很受歡迎的線上鎮務留言板，她說：「州政府不瞭解情況，他們以為既然有這麼多億萬富豪住在這裡，建什麼都不會是問題。」但弗林也表示，一些居民，尤其是最富有和居住時間最長的居民，仍然抗拒任何改變。

波度拉谷的「楊柳公地」（Willow Commons）是為患有發展障礙的成年人開發的可負擔住屋。(洛杉磯時報/ Paul Kuroda攝影)

史丹福建教職員宿舍

史丹福大學希望在它擁有的75英畝土地上建造27棟單戶住宅供教職員使用，並為中低收入居民建造12個公寓單位，該開發項目已討論八年多，日前終於被批准。

弗林回憶起反對者曾用過的理由之一：他們認為這些住房可能會影響一種對環境敏感的小型囓齒動物、舊金山暗足林鼠（San Francisco dusky-footed woodrat）的棲息地，這只是居民試圖使用一切可能手段阻滯進展的一個例子。

「楊柳公地」（Willow Commons）裡施工的情況。(洛杉磯時報/ Paul Kuroda攝影)

她說，他們在她曾任職的建築審查委員會也做了同樣的事。每當某個專案出現，居民都會抱怨別人想在他們的私人產業上有所圖謀，他們覺得自己有主掌的權利。目前正在興建的是波度拉谷歷史上第一個可負擔房專案，這個專案取名為「楊柳公地」（Willow Commons），16個公寓單位分布在小超市旁的一系列小建築中。

這是一位居民兼創投家在發現患有唐氏症（Down syndrome）的女兒缺乏住房選擇後，購買了這塊土地，為患有發展障礙的成年人開發住屋。為獲得批准，該計畫利用限制該鎮干預能力的州法。

拉德拉社區教會的一個儲藏間。(洛杉磯時報/ Paul Kuroda攝影)

前途比較不確定的是關於城鎮邊緣宗教財產的專案。拉德拉社區教會（Ladera Community Church）與人道家園（Habitat for Humanity）合作，要開發六套房屋，這些房屋將出售給低收入居民。該教會領袖史密斯(Mike Smith)表示，教會數十年來一直在自有的小木屋裡收容外國難民，新計畫是其使命的延伸。

拉德拉社區教會的平信徒領袖史密斯，希望與人道家園合作，開發六套可負擔房。(洛杉磯時報/ Paul Kuroda攝影)

但在2023年10月，該社區的房主協會向教堂發信，稱該專案違反房主協會的私人限制，該限制要求在至少2.5英畝的土地上只能建造「單一家庭住宅」。教會和協會尚未達成協議，這可能是該計畫動土之前必要的眾多協議之一。史密斯說：「我只是認為有些人應該放下身段，意識到有人需要幫助，原有居民的生活品質不會有一絲一毫的改變。」

波度拉谷鄰居聯盟的主持人惠特尼。(洛杉磯時報/ Paul Kuroda攝影)

鎮公所頂著挨告威脅

惠特尼(Rita Comes Whitney) 是波度拉谷鄰居聯盟(Portola Valley Neighbors United) 的主持人，該組織成立於2019年。她表示，鎮官員沒有就史丹福計畫和其他專案回答有關野火、地震和其他安全風險的問題。當年，她必須遵循房主協會和鎮內的詳細程序，才能在2009年獲得建造自己房屋的批准。她認為，其他專案也應遵循相同的標準；每個專案都應考慮地質情況和房屋之間的距離。

惠特尼表示，她理解與前鎮長休斯會面的那些人，為什麼會要脅提起訴訟。因為在他們不知情的情況下，他們的房地產出現在地塊草圖上，這些地塊從只允許單戶住宅重新畫分為更高的密度，這將影響他們土地的未來使用方式。

2007年至2015年擔任聖荷西市長的里德(Chuck Reed) ，代表房主艾倫夫婦(Robert and Karen Allen) 向該鎮提出大量公共記錄請求，包括過去八個月有關分區計畫的所有資訊。艾倫夫婦否認曾威脅要讓該鎮破產，並堅稱他們雇用里德只是為了保護自己的權利。

地方政治的爆發過程，在當地報紙「年鑑」（The Almanac）有完整記錄。一群居民成立了一個政治行動委員會，針對休斯和推動重新分區的另外兩名鎮議員。委員會籌集超過4萬美元（相比之下，休斯為競選籌集了2000美元），並向選民郵寄信件。休斯的兩名同事放棄競選連任，休斯則在競選中敗北。

冬季來臨之前，一位波度拉谷居民把木屑收集起來，準備鋪在馬廄裡。(洛杉磯時報/ Paul Kuroda攝影)

官民爭執還會延續

當住房計畫於2023年春季投票時，議員們反而呼籲應進一步審議。此時鎮公所的員工外流正如火如荼地進行，導致必須更加依賴收費昂貴的顧問來制定提案。加州監管機構批准了該鎮的住房藍圖，但不到兩個月後，他們發現波度拉谷沒有趕上重新分區的期限，又撤銷批准。

2024年秋季，鎮財務和審計委員會指出，住房計畫花費的時間和金錢是目前財務窘境的主因，此外，該鎮與當地治安部門的警務合約成本也增加了。除了削減預算，該鎮還在探索在2026年的選票上放一個增加稅收的選項。另外，已有鎮議員提出與鄰近的塢德賽鎮（Woodside）合併。 「我們沒有良好的收入來源，」新任鎮議員弗林說。「我們本質上是屬於臥房社區，缺乏商業稅的營收。」

如果波度拉谷不能滿足州政府要求，會有罰款或其他的懲處後果。該鎮繼續努力在任何經濟或其他處罰生效之前，重新批准其住房計畫。在最近的一次會議上，該鎮的臨時規畫主任建議，將公園用地重新規畫為低收入住房區域，以安撫州政府。

波度拉谷有許多居民不希望看到這座公園的開發，另一個志工委員會則在尋找替代方案。但規畫主任強調，即使該土地被重新區分，該鎮仍然是其擁有者， 因此，波度拉谷的鎮公所和居民仍將決定是否要建造任何住房，也就是官民之間的爭執還會延續。

小啟：洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周四刊出。

How fighting affordable housing nearly bankrupted one of America’s richest towns

https://www.latimes.com/homeless-housing/story/2024-12-20/how-fighting-affordable-housing-nearly-bankrupted-one-of-the-wealthiest-towns-in-america