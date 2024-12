710高速公路受災租戶 有望低價買房

77歲的帕揚用滿懷希望的眼光,欣賞這棟她從1986年租住到今天的房子,交通局以僅僅7萬元賣給她,房屋正在過戶之中。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

將近40年以來,帕揚(Patricia Payan)一直住在埃爾塞雷諾市(El Sereno)謝菲爾德街(Sheffield Avenue)上一棟租賃的理想郊區住宅,這是有兩間臥室、一間浴室的獨立屋。帕揚向加州 政府租了這棟房子,是該社區中數百棟公有房屋之一,因為有一條高速公路已規畫但從未建到此處。

她在那裡住了這麼久,並為這棟房地產注入了個人風格。她的兒子和女兒,以及孫兒女們都是在同一個後院過生日派對。她重新鋪了廚房的地板,並花錢雇請園丁料理庭院。帕揚欠缺的一件東西,就是這棟房屋的所有權狀。現在情況正在改變,高速公路正式宣布罷建之後六年,帕揚終於從加州交通廳買下這棟房屋,現在過戶中。

帕揚和她的另一半在院子裡對話。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

77歲的帕揚說,「我一直想要的就是這個,成為這棟房屋的主人,就是我的夢想」。20世紀中葉規畫的穿越聖蓋博谷的710高速公路計畫,給這個地區造成相當大的傷害,出售加州交通廳擁有的這些住宅、公寓、土地和其他房地產,是治癒傷口的最後一步。幾十年來空置、用木板封起來的房屋和鬆懈的監管導致的衰敗,讓社區大眾對交通廳憤恨不滿,而洛杉磯 的可負擔住房奇缺的危機更加劇了這種情緒。

進展牛步 未過戶難安心

交通廳的租戶,包括帕揚和其他中低收入 的長期租戶,獲得以折扣價購買房屋的機會。他們表示,這是他們有能力成為房主的唯一方式。此外,交通廳也正在將無人租用的房地產出售給經濟適用房的提供者(provider),他們將房舍整修後讓新住戶遷入。

但銷售步調持續延滯,交通廳的租戶、城市官員和希望重新喚醒社區的住房倡導者愈來愈沮喪。租屋者擔心,在交通廳完成房屋維修前,他們可能會被託管長達兩年。更值得注意的是,名廚查爾德 ( Julia Child) 位於巴沙迪那的童年故居已空置40年,且還沒有出售時間表。

布朗 (Jason Brown) 正在購買埃爾塞雷諾的一棟房子,他從2007年起就與伴侶租了這棟房子,他表示,最初的熱情已消退殆盡。自從1月進入過戶程序以來,他幾乎沒有看到任何進展。53歲的布朗說:「當我看到過戶完成時,我才會相信。」

710高速公路在1970年代往北建到阿罕布拉,原本要繼續向北建到巴沙迪那,與210高速公路連接。但南巴沙迪那市的抗議阻止了延伸路段的完工,以致710公路的北端與210公路之間有4.5哩長的殘缺。當時交通廳已收購沿線的460處房產,打算拆除築路。工程受阻後,這些房屋幾十年一直處於懸而未決的狀態,直到2018年州議會取消這項工程。

這棟空置屋最近賣給了人道住房組織,整建的工程已經開始。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

這條高速公路的命運在法庭纏訟期間,交通廳出租了其中一些房屋,並允許其他房屋空置不做修繕。2015年,該機構已將至少30多棟列為不適合居住。埃爾塞雷諾當年的街區充滿了活力十足的小別墅,但如今房屋的前窗都釘著三夾板和「禁止擅入」的告示。

長期以來,各方一直預期,如果高速公路不會完工,交通廳將出售這些房屋,現有租戶將獲得優先購買權。對於低收入或中等收入者,交通廳還將負責在出售前進行整修。對租屋者來說更好的是,購買價格會根據他們的收入決定,這樣房貸付款才不會成為負擔。

帕揚是一名退休的汽車監理所DMV職員,布朗是洛杉磯市一家商店的管理員。其他計畫購買房屋的租戶,包括洛杉磯縣消防局的退休職員和小型室內家具店的退休老闆。這四人表示,他們得到的報價分別為7萬、14.3萬、近40萬和3.8萬美元。交通廳發言人滿吉瓦(Eric Menjivar)拒絕證實這些數字,他在回答洛杉磯時報的書面詢問時表示,在交通委員會批准前,報價並不是最終的價格。

遠低市價 沿線125棟空房

這些價錢遠低於在市場上可以找到的價格。根據Zillow數據,埃爾塞雷諾的房價中位數為79.2萬美元,洛杉磯縣的平均價格更高出此數近10萬美元。帕揚表示,折扣銷售計畫讓她有機會成為房主,否則她不會有這樣的財力。

「買得起嗎?」她說:「天哪,我真的買得起!」 由於轉售限制和罰款在成交後的前五年尤其嚴厲,這些條款會妨礙到新業主轉售房產,但租客說這不是問題。

退休的室內家具店老闆赫南德茲 (Felix Hernandez) 和妻子,從48年前就在謝菲爾德街租了一棟房子住到今天。他們45歲的兒子患有精神分裂症(schizophrenia),現在和他們住在一起。「我的想法是,當我們去世時」,78歲的赫南德茲說,「我的兒子會有地方住」。

赫南德茲和其他租戶何時能完成過戶仍是懸念。租戶表示,他們的房產尚未開始大規模整修。布朗說,他家的電力可能需要重新布線,地基也不太平衡。滿吉瓦則表示,交通廳預期在2025年初開始與租戶完成交易,並指出,如果修復房屋太花錢,交通廳會另外提供一棟,部分空置屋已放在備用榜上。

該地區及其周邊的許多人認為,在空置房屋被住滿前,高速公路給社區帶來的傷痕不會消失。交通廳指出,走廊沿線大約還有125棟空置房屋,其中包括多家庭式房地產(multifamily properties)。

與租戶不同的是,可負擔房提供者和公共機構是按房屋的現狀購屋,由它們或未來的屋主負責整修。更有利的是,這些房屋的價錢僅是交通廳在1960年代時的買價。交通廳已將埃爾塞雷諾的30多棟空置房產,授予該市住房管理局、聖蓋博谷人道住家組織(San Gabriel Valley Habitat for Humanity)和其他非營利組織,房價在1萬4553美元到2萬8564 美元之間。人道住家組織的工作人員已開始對那些已過戶的房屋進行整修。

千人申購空房 年收設限

該非營利組織「仁人家園」執行長Bryan Wong 表示,已有1000多人提交購買房屋的申請書。要獲得資格,四口之家的年收入必須不超過11萬美元,不同規模的家庭收入範圍不同。所有人都必須擁有可靠的信用,並繳交7500 美元頭期款。人道住家組織計畫為那些已在埃爾塞雷諾生活或工作的人,保留一半的房屋。

Bryan Wong現年59歲,他在南巴沙迪市那長大,從小就一直聽說710號高速公路的故事,他很高興能夠幫助社區變得完整。他說:「這不再是一個白日夢,也不再是一個假設的故事,這是完結篇,這事正在發生。」在巴沙迪那市和南巴沙迪那市,交通廳正在向這兩個城市的政府提供空屋,讓市政府整修後出售給第三方。

南巴沙迪那市官員一年多前曾預計將獲得一些房屋的控制權,但銷售尚未確定,預計年底前完成採購。 巴沙迪那市住房部門主任比爾黃(Bill Huang) 表示,該市擁有一支由建築檢查員和評估員組成的大軍,一旦交通廳提供的17套空置房允許工作人員入屋,他們隨時可以進行檢查。

比爾黃表示,市府將把這些房屋移交給人道住家組織或其他非營利機構,並可能以市場價格出售一些較大的、歷史悠久的房產,為經濟適用房計畫提供資金。

名廚舊宅 被譽建築典範

目前交通廳仍保留一些空屋,包括最著名的那棟。這座莊嚴的2.5層住宅建於1910年左右,由木材、磚塊和灰泥建造而成,位於1199 S. Pasadena Ave.,是名廚師查爾德長大的地方。當地的保育主義者博加德(Claire Bogaard)和漢森(Mic Hansen),對原來的超大木質前門和門廊上的紅木橫梁表示讚賞。 「看看那個,」漢森說。「你再也找不到這種木材了。」

保育主義者博加德(Claire Bogaard)和漢森(Mic Hansen)站在名廚查爾德童年舊居之前。(洛杉磯時報/Christina House攝影)

博加德和漢森一直在努力,確保查爾德屋和附近其他建築,被官方指定為20世紀初南加州標誌性建築的典範。他們對長期空置的房屋出現的忽視跡象表示遺憾。除了窗戶上釘的三夾板,有人還設法把一個大蹦床越過後院的鐵絲網圍欄並留在裡面。漢森說,「看到它們逐漸破敗並閒置無用,真是令人難過」。

滿吉瓦表示,查爾德屋和巴沙迪那其他剩餘的空置房產,將在不久的將來提供給市政府。 2020年春季,人們對空置房屋的不滿情緒爆發。抗爭行動取得成果,交通廳將其中20多棟房產出租給市府住房管理局,供那些自稱「回收者」的抗議人士和其他無家可歸的居民支付租金,並可在這些房屋中合法居住兩年。

名廚查爾德童年舊居的一些破窗上,釘著三夾板。(洛杉磯時報/Christina House攝影)

對於回收者來說,兩年時限已於2022年底到期,但仍有7戶賴著不走。住房管理局正在對他們提起驅逐訴訟。洛杉磯住房管理局資產管理總監布斯 (Tina Booth)表示,該機構繼續向回收者提供援助和買斷,但要求他們必須先離開。

布斯說:「我們正在努力鼓勵人們繼續與我們合作,以便他們入住支持性住房或其他經濟適用房,這樣他們就不會流離失所。」她的機構正在透過從交通廳購買空置房產,擴大對埃爾塞雷諾低收入住房的承諾,並計畫翻新單戶住宅及增加附屬住宅單位,供更多的人居住。

這棟空置屋最近賣給了人道住房組織。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

該公共機構的立場讓面臨驅逐的回收者索塞多 (Sandra Saucedo) 感到沮喪。她說,住房管理局不應強迫需要住房的人離開(索塞多有時會賣血來獲得收入)。相反的,住房官員和交通廳應通過將房產出售給社區土地信託基金,允許他們留在屋中。

最近接受住房管理局1.5萬美元買斷報價的兩名回收者,遷出後已因拿不出錢等因素而變得無家可歸。索塞多在占居這棟房子前,一直住在自己的車裡,她擔心會有同樣的命運。42歲的索塞多說:「這非常可怕,一夜之間你可能就會失去所有的一切。」

It’s a dream to be a property owner: Years after freeway’s demise, L.A. renters are buying state-owned homes

https://www.latimes.com/homeless-housing/story/2024-09-10/caltrans-tenants-buying-homes-vacant-affordable-housing-el-sereno