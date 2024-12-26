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中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

710高速公路受災租戶 有望低價買房

洛時記者／Liam Dillon，編譯／林思牧
77歲的帕揚用滿懷希望的眼光，欣賞這棟她從1986年租住到今天的房子，交通局以僅僅7萬元賣給她，房屋正在過戶之中。(洛杉磯時報／Genaro Molina攝影)
77歲的帕揚用滿懷希望的眼光，欣賞這棟她從1986年租住到今天的房子，交通局以僅僅7萬元賣給她，房屋正在過戶之中。(洛杉磯時報／Genaro Molina攝影)

將近40年以來，帕揚（Patricia Payan）一直住在埃爾塞雷諾市（El Sereno）謝菲爾德街（Sheffield Avenue）上一棟租賃的理想郊區住宅，這是有兩間臥室、一間浴室的獨立屋。帕揚向加州政府租了這棟房子，是該社區中數百棟公有房屋之一，因為有一條高速公路已規畫但從未建到此處。

她在那裡住了這麼久，並為這棟房地產注入了個人風格。她的兒子和女兒，以及孫兒女們都是在同一個後院過生日派對。她重新鋪了廚房的地板，並花錢雇請園丁料理庭院。帕揚欠缺的一件東西，就是這棟房屋的所有權狀。現在情況正在改變，高速公路正式宣布罷建之後六年，帕揚終於從加州交通廳買下這棟房屋，現在過戶中。

帕揚和她的另一半在院子裡對話。(洛杉磯時報／Genaro Molina攝影)
帕揚和她的另一半在院子裡對話。(洛杉磯時報／Genaro Molina攝影)

77歲的帕揚說，「我一直想要的就是這個，成為這棟房屋的主人，就是我的夢想」。20世紀中葉規畫的穿越聖蓋博谷的710高速公路計畫，給這個地區造成相當大的傷害，出售加州交通廳擁有的這些住宅、公寓、土地和其他房地產，是治癒傷口的最後一步。幾十年來空置、用木板封起來的房屋和鬆懈的監管導致的衰敗，讓社區大眾對交通廳憤恨不滿，而洛杉磯的可負擔住房奇缺的危機更加劇了這種情緒。

進展牛步 未過戶難安心

交通廳的租戶，包括帕揚和其他中低收入的長期租戶，獲得以折扣價購買房屋的機會。他們表示，這是他們有能力成為房主的唯一方式。此外，交通廳也正在將無人租用的房地產出售給經濟適用房的提供者（provider），他們將房舍整修後讓新住戶遷入。

但銷售步調持續延滯，交通廳的租戶、城市官員和希望重新喚醒社區的住房倡導者愈來愈沮喪。租屋者擔心，在交通廳完成房屋維修前，他們可能會被託管長達兩年。更值得注意的是，名廚查爾德 ( Julia Child) 位於巴沙迪那的童年故居已空置40年，且還沒有出售時間表。

布朗 (Jason Brown) 正在購買埃爾塞雷諾的一棟房子，他從2007年起就與伴侶租了這棟房子，他表示，最初的熱情已消退殆盡。自從1月進入過戶程序以來，他幾乎沒有看到任何進展。53歲的布朗說：「當我看到過戶完成時，我才會相信。」

710高速公路在1970年代往北建到阿罕布拉，原本要繼續向北建到巴沙迪那，與210高速公路連接。但南巴沙迪那市的抗議阻止了延伸路段的完工，以致710公路的北端與210公路之間有4.5哩長的殘缺。當時交通廳已收購沿線的460處房產，打算拆除築路。工程受阻後，這些房屋幾十年一直處於懸而未決的狀態，直到2018年州議會取消這項工程。

這棟空置屋最近賣給了人道住房組織，整建的工程已經開始。(洛杉磯時報／Genaro...
這棟空置屋最近賣給了人道住房組織，整建的工程已經開始。(洛杉磯時報／Genaro Molina攝影)

這條高速公路的命運在法庭纏訟期間，交通廳出租了其中一些房屋，並允許其他房屋空置不做修繕。2015年，該機構已將至少30多棟列為不適合居住。埃爾塞雷諾當年的街區充滿了活力十足的小別墅，但如今房屋的前窗都釘著三夾板和「禁止擅入」的告示。

長期以來，各方一直預期，如果高速公路不會完工，交通廳將出售這些房屋，現有租戶將獲得優先購買權。對於低收入或中等收入者，交通廳還將負責在出售前進行整修。對租屋者來說更好的是，購買價格會根據他們的收入決定，這樣房貸付款才不會成為負擔。

帕揚是一名退休的汽車監理所DMV職員，布朗是洛杉磯市一家商店的管理員。其他計畫購買房屋的租戶，包括洛杉磯縣消防局的退休職員和小型室內家具店的退休老闆。這四人表示，他們得到的報價分別為7萬、14.3萬、近40萬和3.8萬美元。交通廳發言人滿吉瓦（Eric Menjivar）拒絕證實這些數字，他在回答洛杉磯時報的書面詢問時表示，在交通委員會批准前，報價並不是最終的價格。

遠低市價 沿線125棟空房

這些價錢遠低於在市場上可以找到的價格。根據Zillow數據，埃爾塞雷諾的房價中位數為79.2萬美元，洛杉磯縣的平均價格更高出此數近10萬美元。帕揚表示，折扣銷售計畫讓她有機會成為房主，否則她不會有這樣的財力。

「買得起嗎？」她說：「天哪，我真的買得起！」 由於轉售限制和罰款在成交後的前五年尤其嚴厲，這些條款會妨礙到新業主轉售房產，但租客說這不是問題。

退休的室內家具店老闆赫南德茲 (Felix Hernandez) 和妻子，從48年前就在謝菲爾德街租了一棟房子住到今天。他們45歲的兒子患有精神分裂症（schizophrenia），現在和他們住在一起。「我的想法是，當我們去世時」，78歲的赫南德茲說，「我的兒子會有地方住」。

赫南德茲和其他租戶何時能完成過戶仍是懸念。租戶表示，他們的房產尚未開始大規模整修。布朗說，他家的電力可能需要重新布線，地基也不太平衡。滿吉瓦則表示，交通廳預期在2025年初開始與租戶完成交易，並指出，如果修復房屋太花錢，交通廳會另外提供一棟，部分空置屋已放在備用榜上。

該地區及其周邊的許多人認為，在空置房屋被住滿前，高速公路給社區帶來的傷痕不會消失。交通廳指出，走廊沿線大約還有125棟空置房屋，其中包括多家庭式房地產（multifamily properties）。

與租戶不同的是，可負擔房提供者和公共機構是按房屋的現狀購屋，由它們或未來的屋主負責整修。更有利的是，這些房屋的價錢僅是交通廳在1960年代時的買價。交通廳已將埃爾塞雷諾的30多棟空置房產，授予該市住房管理局、聖蓋博谷人道住家組織（San Gabriel Valley Habitat for Humanity）和其他非營利組織，房價在1萬4553美元到2萬8564 美元之間。人道住家組織的工作人員已開始對那些已過戶的房屋進行整修。

千人申購空房 年收設限

該非營利組織「仁人家園」執行長Bryan Wong 表示，已有1000多人提交購買房屋的申請書。要獲得資格，四口之家的年收入必須不超過11萬美元，不同規模的家庭收入範圍不同。所有人都必須擁有可靠的信用，並繳交7500 美元頭期款。人道住家組織計畫為那些已在埃爾塞雷諾生活或工作的人，保留一半的房屋。

Bryan Wong現年59歲，他在南巴沙迪市那長大，從小就一直聽說710號高速公路的故事，他很高興能夠幫助社區變得完整。他說：「這不再是一個白日夢，也不再是一個假設的故事，這是完結篇，這事正在發生。」在巴沙迪那市和南巴沙迪那市，交通廳正在向這兩個城市的政府提供空屋，讓市政府整修後出售給第三方。

南巴沙迪那市官員一年多前曾預計將獲得一些房屋的控制權，但銷售尚未確定，預計年底前完成採購。 巴沙迪那市住房部門主任比爾黃(Bill Huang) 表示，該市擁有一支由建築檢查員和評估員組成的大軍，一旦交通廳提供的17套空置房允許工作人員入屋，他們隨時可以進行檢查。

比爾黃表示，市府將把這些房屋移交給人道住家組織或其他非營利機構，並可能以市場價格出售一些較大的、歷史悠久的房產，為經濟適用房計畫提供資金。

名廚舊宅 被譽建築典範

目前交通廳仍保留一些空屋，包括最著名的那棟。這座莊嚴的2.5層住宅建於1910年左右，由木材、磚塊和灰泥建造而成，位於1199 S. Pasadena Ave.，是名廚師查爾德長大的地方。當地的保育主義者博加德（Claire Bogaard）和漢森（Mic Hansen），對原來的超大木質前門和門廊上的紅木橫梁表示讚賞。 「看看那個，」漢森說。「你再也找不到這種木材了。」

保育主義者博加德（Claire Bogaard）和漢森（Mic Hansen）站...
保育主義者博加德（Claire Bogaard）和漢森（Mic Hansen）站在名廚查爾德童年舊居之前。(洛杉磯時報／Christina House攝影)

博加德和漢森一直在努力，確保查爾德屋和附近其他建築，被官方指定為20世紀初南加州標誌性建築的典範。他們對長期空置的房屋出現的忽視跡象表示遺憾。除了窗戶上釘的三夾板，有人還設法把一個大蹦床越過後院的鐵絲網圍欄並留在裡面。漢森說，「看到它們逐漸破敗並閒置無用，真是令人難過」。

滿吉瓦表示，查爾德屋和巴沙迪那其他剩餘的空置房產，將在不久的將來提供給市政府。 2020年春季，人們對空置房屋的不滿情緒爆發。抗爭行動取得成果，交通廳將其中20多棟房產出租給市府住房管理局，供那些自稱「回收者」的抗議人士和其他無家可歸的居民支付租金，並可在這些房屋中合法居住兩年。

名廚查爾德童年舊居的一些破窗上，釘著三夾板。(洛杉磯時報／Christina H...
名廚查爾德童年舊居的一些破窗上，釘著三夾板。(洛杉磯時報／Christina House攝影)

對於回收者來說，兩年時限已於2022年底到期，但仍有7戶賴著不走。住房管理局正在對他們提起驅逐訴訟。洛杉磯住房管理局資產管理總監布斯 （Tina Booth）表示，該機構繼續向回收者提供援助和買斷，但要求他們必須先離開。

布斯說：「我們正在努力鼓勵人們繼續與我們合作，以便他們入住支持性住房或其他經濟適用房，這樣他們就不會流離失所。」她的機構正在透過從交通廳購買空置房產，擴大對埃爾塞雷諾低收入住房的承諾，並計畫翻新單戶住宅及增加附屬住宅單位，供更多的人居住。

這棟空置屋最近賣給了人道住房組織。(洛杉磯時報／Genaro Molina攝影)
這棟空置屋最近賣給了人道住房組織。(洛杉磯時報／Genaro Molina攝影)

該公共機構的立場讓面臨驅逐的回收者索塞多 (Sandra Saucedo) 感到沮喪。她說，住房管理局不應強迫需要住房的人離開（索塞多有時會賣血來獲得收入）。相反的，住房官員和交通廳應通過將房產出售給社區土地信託基金，允許他們留在屋中。

最近接受住房管理局1.5萬美元買斷報價的兩名回收者，遷出後已因拿不出錢等因素而變得無家可歸。索塞多在占居這棟房子前，一直住在自己的車裡，她擔心會有同樣的命運。42歲的索塞多說：「這非常可怕，一夜之間你可能就會失去所有的一切。」

It’s a dream to be a property owner: Years after freeway’s demise, L.A. renters are buying state-owned homes

https://www.latimes.com/homeless-housing/story/2024-09-10/caltrans-tenants-buying-homes-vacant-affordable-housing-el-sereno

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