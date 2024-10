洛時精選╱你住「軟腳屋」嗎？車庫撐二樓房屋最怕震

1994年的北嶺地震,一棟有爬行空間的住宅從地基上滑落。 (洛時Joe Pugliese攝影)

在地震 頻仍的加州 ,有三大類型的住宅有相當危險的地震缺陷:軟層住宅(soft-story homes)、有爬行空間住宅(homes with crawl space)和軟層公寓(soft-story apartments),中文裡把這些類型統稱為「軟腳屋」。

你如果在加州擁有單一住宅或獨立屋(single-family home),它可能有隱藏的地震缺陷,足以在下一次大地震中造成毀滅性的、甚至致命的後果。其中的一個潛在危險可能會讓許多屋主感到驚訝,因為即使是相對較新的房屋也可能有這種缺陷。

軟層住宅 車庫上方建房間

2014年規模6的納巴地震,這棟車庫上建房的「軟腳屋」被震歪。 (FEMA)

它們建於 2000 年之前,被稱為「軟層住宅」,也就是在車庫上方設有起居空間的獨戶住宅。它們很容易倒塌,因為上半部僅由瘦弱的下半部架構支撐,這種架構在地震中可能會彎折、倒伏或斷裂,導致客廳或臥室垮到車庫那層的地面。

加固車庫以糾正倒塌缺陷的方法其實相當簡單。它涉及安裝一根鋼柱或一兩面專門設計的牆,這些牆寬 12 至 18 吋,由鋼鐵或木材製成,作用類似於柱子。它們的設計目的是抵抗地震帶來的左右搖晃。

跛腳牆 屋底形成爬行空間

另一種危險類型的房屋是那些有「跛腳牆」(cripple wall)的房屋,主屋之下有一圈脆弱的矮牆支撐,在房底形成了一個爬行空間(crawl space)。

這種房屋沒有牢固地固定在地基上,因此房屋可能會在地震中滑落或垮塌,可能導致高達數十萬元的損失。 這些房屋通常建於 1980 年之前,尤其在1940 年之前更為普遍。糾正的方式是用三夾板(plywood,又稱膠合板)支撐脆弱的矮牆,並將地基用螺栓固定在房屋框架上,這種改造方式被稱為「支架和栓定」(brace and bolt)。 車庫裡加裝一條鋼鐵柱,就可以解除軟腳單戶住宅的問題 (加州地震局首席減災官馬菲提供)

多年來加州官員一直試圖提高人們對軟層住宅和爬行空間缺陷房屋的認識。現在,他們再次要求房主仔細檢查房屋是否有這類缺陷,並提供資金幫助他們支付地震改造費用。

預先改造好處多 可上網申請

最近,加州住宅緩解計畫(預先改造好處多 可上網申請民眾可上earthquakesoftstory.com網站申請。如果獲得最高補助金額,將可支付典型改造成本(平均約為 2萬至 2萬5000 元)的一半左右。修復嚴重受損的單戶住宅可能需要數十萬元甚至更多,因此預先改造有很大的益處。

改造價格下跌 補助用完為止

加州地震局(California Earthquake Authority)結構工程師兼首席減災官馬菲(Janiele Maffei)表示,如果這種類型的改造變得更普遍,價格應該會大幅下降。該經費來自聯邦緊急救難署FEMA(Federal Emergency Management Agency)提供的 500 萬元撥款,讓屋主在下一次毀滅性地震發生之前及時進行改造。 加州地震局首席減災官馬菲在視頻中,提供一些加強軟腳屋防震的辦法 。(加州地震局首席減災官馬菲提供)

近年來,單戶住宅軟層改造的成本已下降。FEMA 在 2019 年發布了預先設計的改造計劃指引,讓許多房主可以在沒有結構工程師協助的情況下,自力實施抗震加固,從而節省數千元開銷。官方於 2023 年初開始允許居民申請軟層單戶住宅改造補助金。

最初的資助申請期只開放了大約一個月。但從今年10 月15日開始,該計劃再次開放申請,這次會一直到資金用完才會關閉。在南加州的大片地區,例如從長堤(Long Beach)到聖塔克拉利塔(Santa Clarita)、麗浪多灘(Redondo Beach)到波莫那(Pomona)、格蘭岱(Glendale)到東洛杉磯到西科汶那(West Covina),更多的屋主(包括209 個郵遞區號)具有申請資格。

在北加州,資格也擴大到包括佛利蒙(Fremont)、海沃(Hayward)、聖利安曲(San Leandro)、利弗莫爾(Livermore)、普萊森頓(Pleasanton)和阿拉米達(Alameda)等城市的郵遞區號。

有爬行空間房屋 改造簡單

對於有爬行空間的房屋,與那些有軟層住宅的房屋相比,改造通常更簡單、更便宜。擁有爬行空間房屋的屋主有資格通過「地震支架 + 螺栓計劃」(Earthquake Brace + Bolt program)獲得最高可達 3000 元的補助。(年收入等於或低於 8萬7360 元的屋主可獲最高可達 7000 元的額外資金。)改造有爬行空間的房屋的平均成本約為 5200 元。

民眾可以在earthquakebracebolt.com 上預先登記,以便在明年1月再次開放註冊時收到通知。上次註冊於今年稍早開放,815 個郵遞區號的屋主有資格獲得補助金。下次的資格清單中又增加了 300 個新郵遞區號。除了南加州都會區和舊金山 灣區外,其他符合資格的地區還包括聖地牙哥(San Diego)、棕櫚泉(Palm Springs)、聖塔芭芭菈(Santa Barbara)、蒙特瑞(Monterey)和沙林那(Salinas)等。自十年前該計劃啟動以來,已有超過 2萬7000 棟房屋使用這項補助金進行了改造。

軟層公寓新經費快來了

加州住宅緩解計畫還希望推出一項新計劃,為有軟層缺陷的小型公寓建築(5 至 10 個單位)的業主提供財務援助。這些公寓的底層設有車棚(carports)、車庫或零售店,支撐物脆弱,在地震的左右搖晃中可能會倒塌。

官員們希望在 2025 年的某個時候,向那些已經對這些建築制定了強制性改造法律的城市的公寓業主提供補助。馬菲說,最初的重點將是社會弱勢群體的地區。軟層公寓是過去地震中的強大殺手。在 1994 年黎明前發生的規模6.7 北嶺地震(Northridge earthquake)中,16 人因公寓倒塌而死亡。在 1989 年北加州的規模6.9 洛馬普列塔地震(Loma Prieta earthquake)中,舊金山的一些軟層公寓也發生致命的倒塌。 1989 年北加州的6.9 級洛馬普列塔地震,聖塔克魯茲山區中這棟軟腳屋被震垮 (美國地質學會 John K. Nakata攝影)

軟層公寓撥款計劃從 FEMA 獲得了 4000 萬元。已通過強制性軟層改造法令的南加州城市包括洛杉磯、托倫斯(Torrance)、巴沙迪那(Pasadena)、聖塔蒙尼卡(Santa Monica)、庫爾富市(Culver City)、西好萊塢(West Hollywood)和比佛利山(Beverly Hills)。在北加州,聖荷西(San Jose)剛剛通過了一項強制性的軟層住宅命令,加入了舊金山、屋崙(Oakland)、柏克萊、佛利蒙和密爾谷(Mill Valley)等城市的行列。 圖中兩棟房屋都是有爬行空間住宅,右邊有防震加強的房屋,在2014年納巴地震中沒有震壞,左邊沒防震加強的損壞嚴重。 (加州地震局首席減災官馬菲提供)

The hidden earthquake danger lurking inside California homes and what you can do about it

https://www.latimes.com/california/story/2024-10-23/earthquake-flaw-california-homes