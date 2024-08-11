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每周一書／守望大都會博物館 看見美與哀

世界新聞網
「博物館的守望者：美國大都會藝術博物館與我」一書可說是一部充滿博物館、收藏品和工作人員情感的編年史。
「博物館的守望者：美國大都會藝術博物館與我」一書可說是一部充滿博物館、收藏品和工作人員情感的編年史。

博物館的守望者：美國大都會藝術博物館與我」(All the Beauty in the World: The Metropolitan Museum of Art and Me)一書，由一位身懷哀慟的迷惘者、一座宏偉博物館，交織出動人、風趣、充滿美的頓悟又療癒的故事。

非常精緻……這是一個關於美的美麗故事。同時也是關於哀慟的故事，關於在孤獨隔絕與同志情誼之間找到平衡，以及在高尚與世俗都找到快樂的故事。——華盛頓郵報

這是一部關於博物館、收藏品和工作人員充滿情感的編年史，由一名格外堅毅的觀察者所講述。——紐約時報書評

正如大都會之滿載珍寶，「博物館的守望者」也充滿動人的洞察，本書提醒我們重要的不是學習有關藝術的知識，而是從藝術中學習。這是深刻的藝術欣賞。——美國國家公共廣播電台

作者派翠克・布林利(Patrick Bringley)曾任職於「紐約客」雜誌，在大都會藝術博物館從事警衛工作十年，在這潛藏於偉大藝術館藏的生活中，與各式各樣的人相遇，他筆下各種人物活靈活現、藝術展品在其引導下躍於紙上，不僅感受美的悸動，也在作者自我療傷及成長的過程中，一起開出生命的新篇章。 

每年都有好幾百萬人攀登宏偉的大理石階梯，拜訪美國大都會藝術博物館，但只有少數人可以自由穿梭於博物館的各個角落和縫隙。這些人是博物館警衛，身著深藍色制服，低調地走動，小心看守占地近20萬平方公尺的寶庫。派翠克・布林利在「紐約客」雜誌擁有令人羨慕的第一份工作，不曾想過自己有一天會成為他們的一員。後來他的哥哥患了無法治癒的癌症，令他想要從凡俗日常的喧噪中逃脫，於是他辭去「紐約客」的工作，到他所知最美的地方尋求安慰。

本來只是暫時的避難所，後來卻有如自己的家般待了十年，這出乎布林利的意料，對讀者來說則是件幸運的事。布林利來到博物館時有如孤魂，安靜而不欲引人注意，然而他很快便找到屬於自己的同伴和表達方式：藝術作品和創作者，還有博物館警衛構成的鮮活次文化——這裡的警衛形形色色，包括藝術家、音樂家、踏實的藍領、移民、滑稽人物，還有夢想家。隨著與同事和藝術的連結逐漸加深，他了解到：能夠待在這個受到保護的小世界裡，自己有多麼幸運；而外面大世界最美的面向，和這裡又是如此相似。最後他終於能夠懷著感激，回歸那廣大的世界。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

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