娛樂／「星期三」愛侶祕婚 代孕生子藏2年

瑞奇林德赫姆在「星期三」中飾演金博特博士。(取材自IMDb)

好萊塢喜劇演員瑞奇林德赫姆(Riki Lindhome)早前接受「眾生相雜誌」(People Magazine)專訪首度公開,兩年前與「周六夜現場」(Saturday Night)前固定班底弗雷德阿米森(Fred Armisen)祕密成婚,而且兩人第一次約會幾周後,她就透過代理孕母迎來新生兒子。

相識15年 因「星期三」燃愛火

影劇串流平台Netflix(網飛)恐怖喜劇「星期三」(Wednesday)演員林德赫姆告訴「眾生相雜誌」說,她早在2022年6月1日就已與阿米森結為連理。

賓州出生的林德赫姆曾參演名導演克林伊斯威特(Clint Eastwood)執導的2004年動作電影「登峰造擊」(Million Dollar Baby),2008年主演「壞壞惹人愛」(My Best Friend's Girl),近期作品包括2022年在「星期三」中飾演瓦萊麗金博特(Valerie Kinbott)博士,以及2023年在迪士尼串流平台(Disney+)作品「布偶天團」(The Muppets Mayhem)中客串演出。

阿米森2002年到2013年是脫口秀節目「周六夜現場」的固定班底,這對他往後闖蕩電影圈影響重大。他的第一部電影作品是2004年的喜劇「銀幕大角頭」(Anchorman: The Legend of Ron Burgundy),之後演出2010年愛情喜劇「破處女王」(Easy A)等,並於2011年為「樂一通秀」(The Looney Tunes Show)、2021年為「米家大戰機器人」(The Mitchells vs. the Machines),以及2017年的「樂高旋風忍者電影」(The Lego Ninjago Movie)配音。

弗雷德阿米森演出恐怖喜劇「星期三」的費斯特叔叔(Uncle Fester)。(取材自Instagram)

來自密西西比州的阿米森與林德赫姆結婚之前,曾有過兩段婚姻。他1998年與英格蘭創作歌手莎莉蒂姆斯(Sally Timms)結婚,2004年離異;2009年則與演員伊麗莎白摩斯(Elisabeth Moss),有一段僅維持兩年的短命婚姻,兩人的婚姻關係在2011年告吹。在這兩段婚姻中,阿米森都沒有跟前妻生孩子。

相較之下,阿米森是林德赫姆的第一任老公。

林德赫姆與阿米森已經認識彼此15年,但兩人之間的化學反應直到2020年在羅馬尼亞一起拍攝「星期三」時,才突然「來電」。45歲的林德赫姆每次想到這個問題時,感性往往戰勝理性,且至今仍可以感受到心情悸動。她說:「我察覺得到,我對他有感情,但我想到,『我不能透露端倪,因為我即將有個孩子』。」

林德赫姆曾經歷利多年的試管嬰兒(In Vitro Fertilization, IVF)療程,卻都以失敗告終,最終她決定透過代理孕母和捐贈的精子與卵子生一個孩子。2022年3月 1日,林德赫姆迎來兒子基頓(Keaton),而她當時正與57歲的阿米森約會。

當現成老爸 他爽快答應

當林德赫姆抱到男嬰時,阿米森在國外拍戲;林德赫姆不確定,阿米森是否願意接受這個男嬰是他們共同未來的家庭一分子。林德赫姆告訴阿米森,「我只想聽實話,若你內心覺得不合適,那也不會成為『混蛋』(jerk)」。

林德赫姆向阿米森表達愛意,也不想給他壓力,畢竟兩人才剛約會幾個星期。林德赫姆希望得知阿米森內心的真實想法,沒想到他爽快答應;林德赫姆喜出望外,畢竟這形同「馬上組成一個家庭(insta-family)」。

在那之後,林德赫姆與基頓搬進阿米森家中,開始一家三口育兒的生活;三個月後,這對愛侶登記結婚。

林德赫姆表示,「基頓出生三周後,阿米森才拍完電影,回到家且第一次見到這個小傢伙。」林德赫姆坦言,當初她毫無頭緒,也無法預測阿米森的回應,她早已有心理準備,可能變成「一個有男朋友的單親媽媽」,但一切都順其自然、水到渠成。

林德赫姆坦回憶兩人結婚的情景時說道,「我們在當地法院結婚,沒有宣布或公開任何事」。她說:「我們認為,公眾最終會聽到消息,就這麼辦,當時只有一個朋友知情且參與。」

婚禮當天,林德赫姆穿著從梅西百貨 (Macy's )和洛杉磯格倫代爾(Glendale Galleria)購物中心買的白色背心裙,阿米森則穿著西裝;三個月大的兒子基頓和一位朋友一起參加儀式。

結婚連媽媽都不知 選「星期三」公證

林德赫姆坦承,「我甚至沒有告訴我媽,我從沒想過要結婚,我對結婚沒有憧憬和嚮往,甚至認為婚姻生活並不適合我。但這場儀式就只是為了我們,我們不想因為不辦婚禮而傷人感情,也不想在龐大壓力下舉辦婚禮,我們只想要讓人們覺得『猜猜我們幾個月前做了什麼?』」

林德赫姆說,兩人希望低調、簡單,沒有訂婚,自己挑婚戒,但他們沒等到正式婚戒送達,就隨興選了個星期三下午去法院公證,藉此紀念他們在「星期三」的拍攝片場墜入愛河,開啟兩人愛情故事的新扉頁。

林德赫姆說,「當天的法院成婚儀式只花了三分鐘,然後我們一起去吃冰淇淋。」一年後,這對佳偶在冰島 補辦婚禮。

「星期三」海報。(取材自IMDb)

護子心切的林德赫姆表示,她一直想去冰島,但也沒準備好把年幼的孩子留在家裡託人照顧。她說:「對於新生兒來說,他只想要一個安定的地方,我盡量陪在他的身邊。後來,我把他托給父母照顧,我們去冰島四天,我不希望離開嬰兒這麼久,他不是我親生的兒子,所以我更希望他感受到安定且有個家的感覺。」

林德赫姆形容她與阿米森的關係「平靜而輕鬆」(calm and easy),並稱他們的兒子基頓的命名由來,「可能是參考黛安‧基頓(Diane Keaton),或者亞歷克斯‧P‧基頓(Alex P. Keaton)」。她說,「我就是喜歡這個名字」,並形容基頓是「最酷的小傢伙」。

林德赫姆表示,基頓對汽車「相當著迷」,「他最喜歡的事,就是坐在汽車裡」。

接著,林德赫姆開始分享育兒經,說基頓的一頭捲髮非常可愛,並時常稱讚他「很棒」。她說,「我覺得每天都是如此,日復一日,而養育兒女就是這樣,你會覺得每一天都很漫長,一年卻在轉眼間就過了。」

林德赫姆將在她的新音樂劇作品「Dead Inside」中,分享她為人母的歷程和酸甜苦辣,這齣音樂劇7月31日至8月25日在「愛丁堡國際藝穗節」(Edinburgh Festival Fringe)演出。她故做神祕的說,這段故事將有觀眾「絕對意想不到的美麗轉折」。