娛樂／「星期三」愛侶祕婚 代孕生子藏2年

瑞奇林德赫姆在「星期三」中飾演金博特博士。（取材自IMDb）

好萊塢喜劇演員瑞奇林德赫姆（Riki Lindhome）早前接受「眾生相雜誌」（People Magazine）專訪首度公開，兩年前與「周六夜現場」（Saturday Night）前固定班底弗雷德阿米森（Fred Armisen）祕密成婚，而且兩人第一次約會幾周後，她就透過代理孕母迎來新生兒子。

相識15年 因「星期三」燃愛火

影劇串流平台Netflix（網飛）恐怖喜劇「星期三」（Wednesday）演員林德赫姆告訴「眾生相雜誌」說，她早在2022年6月1日就已與阿米森結為連理。

賓州出生的林德赫姆曾參演名導演克林伊斯威特（Clint Eastwood）執導的2004年動作電影「登峰造擊」（Million Dollar Baby），2008年主演「壞壞惹人愛」（My Best Friend's Girl），近期作品包括2022年在「星期三」中飾演瓦萊麗金博特（Valerie Kinbott）博士，以及2023年在迪士尼串流平台（Disney+）作品「布偶天團」（The Muppets Mayhem）中客串演出。

阿米森2002年到2013年是脫口秀節目「周六夜現場」的固定班底，這對他往後闖蕩電影圈影響重大。他的第一部電影作品是2004年的喜劇「銀幕大角頭」（Anchorman: The Legend of Ron Burgundy），之後演出2010年愛情喜劇「破處女王」（Easy A）等，並於2011年為「樂一通秀」（The Looney Tunes Show）、2021年為「米家大戰機器人」（The Mitchells vs. the Machines），以及2017年的「樂高旋風忍者電影」（The Lego Ninjago Movie）配音。

弗雷德阿米森演出恐怖喜劇「星期三」的費斯特叔叔（Uncle Fester）。（取材自Instagram）

來自密西西比州的阿米森與林德赫姆結婚之前，曾有過兩段婚姻。他1998年與英格蘭創作歌手莎莉蒂姆斯（Sally Timms）結婚，2004年離異；2009年則與演員伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss），有一段僅維持兩年的短命婚姻，兩人的婚姻關係在2011年告吹。在這兩段婚姻中，阿米森都沒有跟前妻生孩子。

相較之下，阿米森是林德赫姆的第一任老公。

林德赫姆與阿米森已經認識彼此15年，但兩人之間的化學反應直到2020年在羅馬尼亞一起拍攝「星期三」時，才突然「來電」。45歲的林德赫姆每次想到這個問題時，感性往往戰勝理性，且至今仍可以感受到心情悸動。她說：「我察覺得到，我對他有感情，但我想到，『我不能透露端倪，因為我即將有個孩子』。」

林德赫姆曾經歷利多年的試管嬰兒（In Vitro Fertilization, IVF）療程，卻都以失敗告終，最終她決定透過代理孕母和捐贈的精子與卵子生一個孩子。2022年3月 1日，林德赫姆迎來兒子基頓（Keaton），而她當時正與57歲的阿米森約會。

當現成老爸 他爽快答應

當林德赫姆抱到男嬰時，阿米森在國外拍戲；林德赫姆不確定，阿米森是否願意接受這個男嬰是他們共同未來的家庭一分子。林德赫姆告訴阿米森，「我只想聽實話，若你內心覺得不合適，那也不會成為『混蛋』（jerk）」。

林德赫姆向阿米森表達愛意，也不想給他壓力，畢竟兩人才剛約會幾個星期。林德赫姆希望得知阿米森內心的真實想法，沒想到他爽快答應；林德赫姆喜出望外，畢竟這形同「馬上組成一個家庭（insta-family）」。

在那之後，林德赫姆與基頓搬進阿米森家中，開始一家三口育兒的生活；三個月後，這對愛侶登記結婚。

林德赫姆表示，「基頓出生三周後，阿米森才拍完電影，回到家且第一次見到這個小傢伙。」林德赫姆坦言，當初她毫無頭緒，也無法預測阿米森的回應，她早已有心理準備，可能變成「一個有男朋友的單親媽媽」，但一切都順其自然、水到渠成。

林德赫姆坦回憶兩人結婚的情景時說道，「我們在當地法院結婚，沒有宣布或公開任何事」。她說：「我們認為，公眾最終會聽到消息，就這麼辦，當時只有一個朋友知情且參與。」

婚禮當天，林德赫姆穿著從梅西百貨 （Macy's ）和洛杉磯格倫代爾（Glendale Galleria）購物中心買的白色背心裙，阿米森則穿著西裝；三個月大的兒子基頓和一位朋友一起參加儀式。

結婚連媽媽都不知 選「星期三」公證

林德赫姆坦承，「我甚至沒有告訴我媽，我從沒想過要結婚，我對結婚沒有憧憬和嚮往，甚至認為婚姻生活並不適合我。但這場儀式就只是為了我們，我們不想因為不辦婚禮而傷人感情，也不想在龐大壓力下舉辦婚禮，我們只想要讓人們覺得『猜猜我們幾個月前做了什麼？』」

林德赫姆說，兩人希望低調、簡單，沒有訂婚，自己挑婚戒，但他們沒等到正式婚戒送達，就隨興選了個星期三下午去法院公證，藉此紀念他們在「星期三」的拍攝片場墜入愛河，開啟兩人愛情故事的新扉頁。

林德赫姆說，「當天的法院成婚儀式只花了三分鐘，然後我們一起去吃冰淇淋。」一年後，這對佳偶在冰島 補辦婚禮。

「星期三」海報。（取材自IMDb）

護子心切的林德赫姆表示，她一直想去冰島，但也沒準備好把年幼的孩子留在家裡託人照顧。她說：「對於新生兒來說，他只想要一個安定的地方，我盡量陪在他的身邊。後來，我把他托給父母照顧，我們去冰島四天，我不希望離開嬰兒這麼久，他不是我親生的兒子，所以我更希望他感受到安定且有個家的感覺。」

林德赫姆形容她與阿米森的關係「平靜而輕鬆」（calm and easy），並稱他們的兒子基頓的命名由來，「可能是參考黛安‧基頓（Diane Keaton），或者亞歷克斯‧P‧基頓（Alex P. Keaton）」。她說，「我就是喜歡這個名字」，並形容基頓是「最酷的小傢伙」。

林德赫姆表示，基頓對汽車「相當著迷」，「他最喜歡的事，就是坐在汽車裡」。

接著，林德赫姆開始分享育兒經，說基頓的一頭捲髮非常可愛，並時常稱讚他「很棒」。她說，「我覺得每天都是如此，日復一日，而養育兒女就是這樣，你會覺得每一天都很漫長，一年卻在轉眼間就過了。」

林德赫姆將在她的新音樂劇作品「Dead Inside」中，分享她為人母的歷程和酸甜苦辣，這齣音樂劇7月31日至8月25日在「愛丁堡國際藝穗節」（Edinburgh Festival Fringe）演出。她故做神祕的說，這段故事將有觀眾「絕對意想不到的美麗轉折」。