精打細算／性價比 才是選校真依據

哈佛大學性價比列「美國新聞與世界報導」排行榜首位,優秀學生擠破頭。 (美聯社)

綜合多方資料推估,全美國大專院校多達約6000所,申請大學選校著實不易,如果將跨海留學也納入考量,更可能要萬中選一,實在難以抉擇。

美國大學學費昂貴舉世皆知,學費是否負擔得起往往是選校考量要素,不過,站在務實的角度,光看學費「標價」不足以全然反映真實成本,還要把就學所能創造的價值一併納入考量,才能客觀評估哪一所學校最值得花錢就讀。

平常購物或用餐,人人強調「性價比」(Cost Performance ratio),仔細推敲每一分錢所換取的價值,選擇大學也不例外,越來越講究性價比。

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)1983年起年年公布大學排行榜,以不同指標進行全美大學排名,其中,「最有價值大學排行榜」(Best Value Schools rankings)便以「性價比」為主軸進行排名。

這份排行榜是目前最具公信力的美國大學排行資料,最新的2024年度排行榜去年9月公布後不久,富比世雜誌(Forbes)隨即以「菁英大學招生界既期待又害怕的年度時刻」形容每年公布排行榜的時刻。

2024 年度「最有價值」學校排行榜針對全美近1500所四年制大學評估。以四個指標為依據,其中第一指標中譯為「質價比」(Ratio of quality to price),與消費市場的「性價比」有異曲同功之妙。這一項指標權重高達50%,因此,排行榜名列前茅的學校不論學費高低,所花費成本日後都可得到不錯的報酬。

最有價值大學幾乎都是知名學校,史丹福大學名列Niche性價比排行榜第二名。(美聯社)

最有價值大學 4評分指標

另有「最佳」大學排行榜,與「最有價值」排行榜有所差別。最佳大學進行19項評估,涵蓋面較廣,反映學術品質和畢業生的前途等學習成果,同伴評價權比最高,達20%。

美國新聞與世界報導「全美最有價值大學排行榜」主要有四個評分依據。

★質價比(50%)

計算方式是,(2024大學排行榜總分)除以(前一年獲獎助學金的大學部學生淨學費成本),計算出來的數字越高,質價比越好。

大學排行榜總分以0到100分計,而獲獎助學金的學生淨成本又稱「折扣總成本」(discounted total cost)。總成本包括學費、食宿費、雜費、書籍費和交通費等其他費用。有些學校未細列分項費用,便以「綜合費用」代表學費和食宿費。

★基於需求的援助(20%)

這是指2022-2023學年所有全日制大學部學生獲得基於需求獎助學金 (need-based scholarships or grants)的人數百分比。百分比越高,得分越高。

★獲得基於需求學費補助者又獲獎助學金百分比(20%)

計算方法是:(2022-2023 學年獲基於需求獎助學金的全日制大學生百分比)除以(同年接受基於需求學費補助的百分比),推估而得的比率越高,排名越前面。

基於需求學費補助(need-based aid)包括但不限於獎助學金、以及基於需求的貸款或工讀。學校必須向至少10%的全日制大學部學生提供基於需求學費援助才能得分。

★平均折扣(10%)

這是各校2022-2023年總標價成本(學費、食宿費、雜費、書本費和其他費用)當中,由「依需求獎助學金」涵蓋的百分比。折扣百分比越高,得分就越高。

綜合這些考量要素,學校排行總分越高、得到獎助學金的學生人數越多、獎助學金金額越高,在有價值學校排行榜的得名就越前面,越有選讀的價值。

品質、成本 缺一不可

學校品質(畢業後薪資也納入考量)和成本兩大要素缺一不可,花最少錢獲得最大成就,就是最有價值的大學。

「美國新聞與世界報導」基於四大依據公布2024最佳價值大學排行榜,前十名都屬於有全方位科系、設有碩士博士進階課程的全國綜合性大學(National Universities),而且都在最佳全國綜合性性大學類別排名前20,可見,最有價值大學幾乎都是知名好校。

換句話說,名校的性價比多半可圈可點。

最有價值學校第一名的哈佛大學在全美最佳綜合性大學排名第三;最有價值學校第二名的普林斯頓大學在全美最佳綜合性大學排名第一;最有價值學校第三名的耶魯大學 在全美最佳綜合性大學排名第五。

「美國新聞與世界報導」的排行榜概分為兩大類,其一是「綜合性大學」,另一類是「文理學院」(Liberal Arts Colleges)。文理學院強調大學部,至少一半是文科。

耶魯大學校園氛圍令人心儀,但就讀成本也需列入考量。(路透)

2024年「最有價值大學」前十名依次為:哈佛大學(Harvard University,麻州)、普林斯頓大學(Princeton University,新澤西州)、耶魯大學(Yale University,康州)、史丹福大學(Stanford University,加州 )、萊斯大學(Rice University,德州)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology, MIT,麻州)、范德堡大學(Vanderbilt University,田納西州)、達特茅斯學院(Dartmouth College,位於新罕布夏州)、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University,馬里蘭州)、加州理工學院(California Institute of Technology, Caltech,加州)。

US News and World Report最有價值大學排行榜。資料來源/US News and World Report 資料彙整製表/周芳苑

逾半學生家長 重視排行榜

排行榜公布後,富比世雜誌撰文深入分析、闡述幾所學校排名變化大的原因,而且針對排行榜的參考價值進行調查,結果發現,受訪學生或者家長都有過半比例認為排行榜重要。

就讀大學的成本除了學費之外,還包括食宿費、雜費、書本費和其他費用。(美聯社)

「美國新聞與世界報導」坦言,排行榜評比依據對多數學生來說是重要的,然而,每個人選校的考慮要素不盡相同,諸如校園文化、特定專業的優勢以及經濟援助等等。簡單來說,排行榜應視為搜尋學校的工具,另外還必須結合個人考量要素和更多資源。

為了協助莘莘學子選校,教育評比網站Niche.com也自2014年起提供大學排行榜;同樣於去年9月公布2024年度「最佳價值大學排行榜」(The Best Value Colleges ranking),以美國教育部淨學費(net price)、畢業校友收入、畢業率和學貸債務等數據,外加數百萬名學生和校友評論,將全美各校性價比進行排名。(註:淨學費是指學生接受獎助學金後的平均實付費用)

不同機構評比 結果差異大

Niche.com和「美國新聞與世界報導」排行榜的評估依據類似,但是結果差距大,前十名入榜名單有四校不同。光是榜首便相差天南地北,Niche.com最有價值學校第一名是私立文理學院哈維穆德(Harvey Mudd College),該校在美國新聞與世界報導的最有價值學校排名73,同一所學校在兩個榜單的排名相差72名之多。

Niche.com最有價值大學排名依次為:私立文理學院哈維穆德(Harvey Mudd College)、史丹福大學(Stanford University)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology, MIT)、加州理工學院(California Institute of Technology, Caltech)、哈佛大學(Harvard University)、第六名:克萊蒙特.麥肯納學院(Claremont McKenna College)、賓州大學(University of Pennsylvania)、耶魯大學(Yale University)、普林斯頓大學(Princeton University)、波莫納學院(Pomona College)。

「美國新聞與世界報導」、Niche.com年年公布的大學排行榜都受到高度關注,具公信力,即便如此,排行結果有明顯差距;如果將每個學生的個人因素考量在內,選校結果差別可能更大。

如今,莘莘學子們的選校依據與成本、就業前景等務實面越來越貼近,每一分學費能換得多少價值,比學校名氣更重要。

威廉斯獲得耶魯大學錄取,但她最後選擇就讀阿拉巴馬州立奧本大學。(奧本大學官網)

為成本捨名校 她不後悔

但是不容否認,根據排行榜,名校無論在學校品質、或者性價比方面都依舊脫穎而出,但是,名校門檻非常高,太多優秀學生擠破頭競爭,即便提供許多高額獎助學金,還是很難如願申請到;最近幾年,有關是否非得費盡心力、甚至花大錢讀名校的討論聲浪四起。

選校依準變得越來越多元化、個人化,人人心中各有一把尺。

美國知名媒體「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)今年6月報導一則顛覆名校至上思維的真人真事。

那是2017年高中畢業生威廉斯(Carolina Williams)被耶魯大學錄取卻毅然放棄、轉而選讀阿拉巴馬州 奧本州立大學(Auburn University)故事的後續報導。威廉斯今年25歲,年薪約9萬美元,和常春藤名校同齡畢業生的平均薪資不相上下。

對於如此異乎常人的抉擇,威廉斯說她「不後悔」;她當年年紀雖小,卻很清楚知道自己的選校依據,「成本」是首要考量之一。

根據2022-2023學年度資料,耶魯大學學費一年6萬2250美元,奧本大學的外州學生學費一年3萬2960美元、本州學生只要1萬2176美元。讀耶魯大學,成本高得多。

同樣在6月畢業季,「消費者新聞與商業頻道」有另一則挑戰讀好大學才有大成就的真人真事報導,講述一位沒有大學文憑、一路努力學習修證照轉行進入科技領域的年輕人。

網路上多數遠端職缺都屬於技術職,有些不需要大學學位,但要求多年實務經驗及技能。(美聯社)

沒文憑拚證照 她成功圓夢

今年29歲的丸山 (Hannah Maruyama)曾在高中老師建議下以半工半讀方式修習大學課程,但最後因不想背負學貸而決定不讀大學;在沒有大學文憑下,高中畢業後當過救生員、調酒師、海豚觀賞船上水手,年收入始終不超過3萬美元。

因為疫情而失去服務業工作,卻也讓丸山帶著不服輸的堅定態度重新出發,四年前毅然掙脫「不符條件就別應徵」的世俗建議,雖然沒有大學文憑,卻努力學習、考證照,結果獲得夢想工作,擔任人工智慧軟體新創公司Neo License營運主管,年薪10萬美元。

丸山 (Hannah Maruyama)有感而發說,假如她遵循十幾、二十多歲時旁人給予的尋常求職建議,如今就不會在工作時如此快樂成功。

2021年即將滿30歲之前,丸山再也不管人們提供的尋常建議,放開腳步決定跨足科技業;為應徵技術性的工作,丸山2020年4月報名上網路課程,成為客戶關係管理軟體服務供應商Salesforce認證管理員,三個月後,在一家企業管理顧問公司找到第一份技術工作,擔任遠端Salesforce開發人員。

丸山很務實,申請的工作多半不需大學學位,但要求多年實務經驗及工作職責所需要的一連串技能。

顛覆傳統 需要毅力和決心

不論是威廉斯捨常春藤名校選州立大學、或者丸山不讀大學而努力學習考證照,這兩位年近30歲年輕女士如今都有滿意的工作,她們在選讀大學時顛覆傳統,對自己的了解以及所具備的毅力、決心都要異常充分。

以威廉斯來說,她向來沒有將進入常春藤盟校讀書視為夢想。申請大學前參觀十幾個校園,主要是了解各校氛圍、以及可以在每一所學校學習什麼;她有很多興趣,當時並不確定自己到底想做什麼或想學什麼。

參觀十多所學校,威廉斯只申請其中二所,最終選擇位於阿拉巴馬州的奧本大學。她喜歡耶魯大學和奧本大學校園,覺得可融入,不過,奧本大學的分析學科項目以及離她田納西州的家和家人更近這兩大要素贏得她青睞。

至於丸山,她經常忽略雇主列出的條件要求,甚至故意鎖定自己不符資格的工作,覺得這樣可以逼自己成長;她很清楚知道,並非所有工作條件都可視而不見,「學位」要求比較有彈性,但是,有關技術技能或認證就馬虎不得。

丸山補充,每次應徵她都會在申請時或面試過程表明會盡快學習所需要的技能;申請NeoLicense時,雇主所列條件大部分選項她都不合格,最終卻憑藉自信而積極主動的態度獲得職位。她認為,多數雇主想看到應聘者有動力並願意學習。

如果對顛覆性選擇沒有充分毅力、決心和堅定看法,依循傳統、參考排行榜選校仍不失為好辦法。