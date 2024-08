精打細算／申請大學獎助學金 新版FAFSA有哪些變化？

申請大學獎助學金需要填寫聯邦學生援助申請表。(取材自FAFSA官網)

不論向哪個單位申請獎助學金,幾乎都需要一分「聯邦學生援助申請表」(Free Application for Federal Student Aid,簡稱FAFSA);聯邦政府去年12月底公布最新版表格,也就是2024-2025學年度FAFSA表,與行之多年的舊版表格相較,聯邦援助計算公式變得寬鬆、待答問題減少、稅賦資料自動由國稅局 匯入,基本上更簡化友善。

★聯邦援助計算公式更寬鬆友善

理財訊息媒體「錢」(Money)援引教育部數據指出稱,新版FAFSA採用新的計算方法,比舊版更寬鬆,獲聯邦佩爾助學金(Pell Grant)的低收入 學生可望增加61萬人。而且,約150萬名學生將有資格獲最高佩爾助學金金額。該媒體進一步解釋,根據新公式,佩爾助學金資格將根據聯邦貧困線的家庭收入和家庭規模來確定,而不像以前那樣根據「家庭應付部分」(Expected Family Contribution,即:父母及升大學子女,一家應該先負擔的大學費用)斷定。此外,收入界線將會把學生是獨立或受撫養,以及他們是否來自單親家庭等因素納入考量。

★待答問題減少

根據加州 個人理財公司Nerdwallet,採用2024-2025 FAFSA新表格後,申請人可根據自己的情況略過26個問題,有些人甚至只需要回答新表格上的18個問題;相較之下,2023-24年FAFSA有多達103道問題。

★稅務資訊自動匯入

Money報導稱,新FAFSA表格中有關學生和家長的大部分財務資訊,將透過先進數據共享系統直接從國稅局匯入。如此一來,再也不必像過去那樣尋找舊報稅表,並且一筆筆輸入資訊。不過,申請人必須同意進行這樣的資訊轉移。

★可列出更多大學

填表學生最多可在最新版的線上FAFSA表格列出20所大學,是先前十所上限的兩倍。

★提供更多語言版本

以前申請僅提供西班牙語和英語版本。根據Nerdwallet的說法,更新後,將提供美國最常用的11種語言提供翻譯服務,包括中文、法語、海地克里奧爾語、烏爾都語、西班牙語、阿拉伯語、孟加拉語、俄語、韓語、英語。

★取消兄弟姊妹折扣

據「紐約時報」(The New York Times)報導,新版 FAFSA取消對家有多個孩子上大學的折扣,不過,全國學生經濟援助管理協會(National Association of Student Financial Aid Administrators)公共政策和聯邦關係副總裁麥卡錫(Karen McCarthy)表示,FAFSA表格中仍會詢問申請月者家中的大學生人數,各大學在提供獎助學金時可納入考量。

國會2020年通過「FAFSA簡化法案」(FAFSA Simplification Act),是聯邦學生援助發放流程與系統的重大改革,除了與聯邦學生援助免費申請表(FAFSA表格)的填寫有關,確定聯邦援助資格的需求分析、術語變化以及參與聯邦學生援助計畫的學校政策和程序也都隨之調整。