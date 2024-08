精打細算／免費讀大學 清寒學子翻身好機會

普林斯頓大學等常春藤盟校也為低收入家庭學生提供強大的財務援助計畫。(美聯社)

據CNBC的全美最昂貴大學排名,最貴的10所大學四年學費加總起來都在40餘萬美元以上,絕大多數家庭望之卻步;不過,讀書並非有錢人的專利,許多大學完全免學費、或者提供「免學費方案」(tuition free program),讓清寒學生仍有機會接受高等教育、翻轉人生。

全美大學學費愈來愈貴,但另一方面,免學費的機會也愈來愈多。大學搜尋網站bestcolleges.com今年6月貼文介紹全美30多州免費上大學教育方案,甚至常春藤名校也開善門,讓低收入 卻表現不凡的學生免學費就讀。

據BestColleges調查,提供免學費方案的多數大學都針對低收入家庭學生、美國原住民學生、勞力短缺領域攻讀學位的學生免除學雜費,縮小財力對學習機會影響的差距。

新墨州 創建信託基金

新墨西哥州最近更創建全州最大的高等教育信託基金,堅守所有居民免大學學費的承諾;州府設有「機會獎學金」(Opportunity Scholarship)和「彩票獎學金」(Lottery Scholarship),向全州居民和高中應屆畢業生開放。

普林斯頓大學(Princeton University)、哈佛大學(Harvard University)和耶魯大學(Yale University)等常春藤盟校也為低收入家庭學生提供免費大學教育,規定不一。

低收入家庭 藤校優惠

金融網站lendingtree.com列出各常春藤大學的免費方案。以哈佛大學為例,擁有強大的財政援助計畫,家庭年收入低於7萬5000美元就可免費修大學課程,食宿和雜費全免;另外也提供許多獎助學金,該校稱,22%以上家庭的孩子免費就讀,55%獲得基於需求的獎學金。

紐約州提供「精益求精獎學金」,為就讀州大或市大的學子提供免學費方案。(本報檔案照)

被貼上「最貴大學」標籤的哥倫比亞大學也慷慨協助清寒學生;如果學生來自年收入低於6萬6000美元的家庭,家長自掏腰包的金額為0,如果家庭年收入低於15萬美元,哥倫比亞大學將承擔學費。

部分醫學院 不用學費

此外,想要從事健康專業的學生可以選讀免學費和完全免費的醫學院和免學費護理學校;BestCollege列出選讀大方提供免學費方案的醫療領域大學,包括位於密西根州的The University of Olivet、位於紐約市的私立醫學院The Albert Einstein College of Medicine(愛因斯坦醫學院)。

BestCollege針對全美30多州一一列出提供免學費方案的學校,可點擊各州查詢。

以紐約州 為例,「精益求精獎助學金」(The Excelsior Scholarship program)為紐約州立大學(SUNY)或紐約市立大學(CUNY)提供免學費方案,基本上,學費扣除聯邦、州獎助學金之後的部分就由該方案負擔,每年最高金額5500美元。學生全年須修課達30個學分且成績及格,才能續領取這一筆獎助學金。

紐約愛因斯坦醫學院董事會主席露絲.高特斯曼捐款10億元,使該校所有學生都免費就讀。(美聯社)

這些大學 學費全免

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)列出全美18所大學完全免學費,條件是在校工讀、或者畢業後接受就業安排;不包括社區大學。不過,許多免學費大學仍收取食宿費和其他雜費。這些學費全免的大學包括:

Alice Lloyd College(肯塔基州):肯塔基州、俄亥俄州、田納西州、維吉尼亞州和西維吉尼亞州 108個郡居民有資格該校獎學金Appalachian Leaders Scholarship,最多足以支付10個學期學費;不過,學生須透過學生工作計畫每周至少工作10小時,從事維護、食品準備和辦公室行政工作。

Antioch College(俄亥俄州):符合聯邦佩爾助學金資格的學生學費全免,但在某些情況下,食宿費用自付,學生平均成績GPA須保持至少2.0。

The Apprentice School(學徒學校,維吉尼亞州):屬於職校,有100多年歷史,提供各種造船業課程和全職工作,完全不收學費,不僅如此,學生還賺時薪、享福利。典型學習期持續四至五年,學生畢業時將獲證書和產業應用科學副學士學位(associate of applied science degree)。

知名音樂學院柯蒂斯音樂學院為全校學生免除學費,但要獲得錄取非常不容易。(本報檔案照)

Curtis Institute of Music(柯蒂斯音樂學院,賓州):這是全球知名音樂學院,傑出校友包括華裔鋼琴家郎朗、劉孟捷等人,必須通過甄試才能入學。自1928年以來一直為全球每一位大學部學生、研究生免除學費,學生只須支付3500美元雜費,包括教科書費、網路費、錄音費、健康服務費和設施使用費、醫療服務和醫療保險等費用。

United States Coast Guard Academy(美國海岸警衛隊學院,康州):這所學校的學生也稱為學員,其學費、食宿費全免,研究生需服務五年,但根據校方網站,85%畢業生決定服務更長時間。求學期間不僅免學費,還可領薪。

以及Barclay College(堪薩斯州)、Berea College(肯塔基州)、College of the Ozarks(密蘇里州)、Deep Springs College(加州)、Haskell Indian Nations University(堪薩斯州)、United States Air Force Academy(科羅拉多州)、United States Merchant Marine Academy(紐約州)、United States Military Academy(紐約州)、United States Naval Academy(馬里蘭州)、University of New Hampshire(新罕布夏州)、Warren Wilson College(北卡羅萊納州)、Webb Institute(紐約州)、Williamson College of the Trades(賓州)。