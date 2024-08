男籃／曾落後達17分 美95:91險勝塞爾維亞進決賽

美國男籃隊在準決賽上半場表現不佳,分數落後塞爾維亞隊達2位數。中為美國男籃巨星詹姆斯。(路透)

美東時間04:48 PM 更新

比賽終了,美國以95比91擊敗塞爾維亞,晉級決賽,將與法國爭冠。

美東時間04:46 PM 更新

柯瑞罰球進,美國95比91領先,比賽剩8秒。

美東時間04:42 PM 更新

塞爾維亞投進2記罰球,美國93比91領先塞爾維亞。比賽剩26秒。

美東時間04:42 PM 更新

柯瑞投進2分,美國隊以91比86超前,塞爾維亞暫停回來後發生失誤。

LECAPTAIN AMERICA!



Team USA extends their lead over Serbia.



— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 8, 2024

美東時間04:41 PM 更新

詹姆斯助攻柯瑞投進3分,在比賽剩不到2分鐘時終於超前塞爾維亞。

美東時間04:38 PM 更新

詹姆斯與杜蘭特各投進2分,美國整場比賽首度追平,塞爾維亞叫暫停。比賽剩3分39秒。

Team USA pulls within FIVE. We got a game at Bercy Arena.



— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 8, 2024

美東時間04:34 PM 更新

第四節剩下5分鐘,美國隊把差距再縮小到4分。

美東時間04:31 PM 更新

第四節剩下6分57秒,美國隊把差距縮小到5分。詹姆斯投進3分球,杜蘭特也有建樹。

美東時間04:21 PM 更新

第三節結束,美國隊仍以63分比76分苦苦追趕塞爾維亞隊,落後幅度擴大到13分。

FOUR POINT PLAY for Serbia. 👀 Marko Guduric extends the lead to 15.

美東時間04:00 PM

美國男子籃球隊在8日的奧運 男子籃球準決賽對上塞爾維亞,在上半場跌破眾人眼鏡,落後分數達到兩位數。

美國隊的防守對塞爾維亞外線似乎不起作用,在開賽不到20分鐘,塞爾維亞已有六名球員出手三分球命中;兩隊差距一度拉開到17分。

中場結束時,塞爾維亞以54比43分領先美國11分。

塞爾維亞的阿夫拉莫維奇(Aleksa Avramović)與波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanović)手感發燙,兩人在上半場合力貢獻了27分。