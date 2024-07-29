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巴奧／陳弈通手氣正順卻被換劍 誓言洛杉磯奧運定要奪牌

特派記者藍宗標／巴黎即時報導
中華擊劍隊好手陳弈通在第2輪落敗。特派記者季相儒／攝影
中華擊劍隊好手陳弈通在第2輪落敗。特派記者季相儒／攝影

中華擊劍隊21歲好手陳弈通，今天進入第2輪後，以12：15不敵東京奧運男團金牌的地主名將勒福爾（Enzo Lefort），結束本屆巴黎奧運賽事，他說：「希望我們的擊劍愈來愈強，愈來愈多人投入，不要再等36年。」

陳弈通世界排名59，首輪以15：13擊敗黎巴嫩對手瓦金（Philippe Wakim），迎接暌違36年的奧運擊劍男子勝利，第2輪在爆滿觀眾一面倒為法國名將勒福爾（世界排名第6）的加油聲中落敗。

他表示，前面狀況不錯，一開始拿到3分後主動出擊，因為地主選手多少會緊張，想給他更大壓力，但太多主動出擊，反而讓對手很好掌握分數。

陳弈通說：「第3次對決勒福爾，這是比分最接近的一次，真的很可惜，很想打贏他。」

這場比賽進行到一半，陳弈通的劍座鬆掉，當時比分僵持，他不想換劍，認為自己鎖緊就好，但裁判要他直接換劍。

陳弈通說：「換劍後有點不習慣，不過重點還是輸在戰術。」

結束本屆奧運後，陳弈通接下來目標是世大運和亞運，他表示，奧運最大收穫是學會如何更快進入狀況，會繼續加油，2028年洛杉磯奧運一定要奪牌。

中華擊劍隊好手陳弈通（左）在第2輪落敗。特派記者季相儒／攝影
中華擊劍隊好手陳弈通（左）在第2輪落敗。特派記者季相儒／攝影
中華擊劍隊好手陳弈通在第2輪落敗。特派記者季相儒／攝影
中華擊劍隊好手陳弈通在第2輪落敗。特派記者季相儒／攝影

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