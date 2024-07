巴奧／中國乒乓傳奇鄧亞萍「拿棍敲3下」是在做什麼

中國乒乓球傳奇鄧亞萍在30日的乒乓球混雙決賽擔任嘉賓,她拿著木棍敲了三下,宣告比賽開始。問題來了,這個動作對法國來說有什麼意義呢?

網友在Threads上發問,巴黎奧運 為何每場比賽開始前,都有一位某某官員或是名人,要先拿出一根棒子敲地板,比賽才會開始?引起討論。根據奧運官網,這項傳統是敲三下,手上那一根叫做「三擊棍(brigadier)」,在法語中這個舉動稱為「Les trois coups」,最早起源於中世紀的法國古典戲劇傳統。3次敲擊代表每場比賽都是獨一無二的表演,在第3下時提醒觀眾,表演即將開始,可以安靜下來或準備集中注意力。

在巴黎奧運則是請到前任或現役運動員,或名人、素人志願者來執行這項儀式。

30日乒乓球混雙決賽,中國「莎頭組合」對決北韓 隊,賽前邀請到中國乒乓球傳奇鄧亞萍擔任「敲棍」儀式嘉賓。她穿著紅色運動服,拿著一根包著紅色天鵝絨又裝飾了一圈金色碎石狀的木棍子,在地上敲了三下。鄧亞萍也在微博 發文:「很開心受邀參加乒乓球混雙比賽的special countdown環節。」

傳統劇場文化與體育相結合,除了文化象徵意義之外,這項傳統也為每項賽事帶來莊嚴和儀式感,強調尊重所有運動員的表現。

