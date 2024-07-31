巴奧／中國乒乓傳奇鄧亞萍「拿棍敲3下」是在做什麼
中國乒乓球傳奇鄧亞萍在30日的乒乓球混雙決賽擔任嘉賓，她拿著木棍敲了三下，宣告比賽開始。問題來了，這個動作對法國來說有什麼意義呢？
網友在Threads上發問，巴黎奧運為何每場比賽開始前，都有一位某某官員或是名人，要先拿出一根棒子敲地板，比賽才會開始？引起討論。根據奧運官網，這項傳統是敲三下，手上那一根叫做「三擊棍（brigadier）」，在法語中這個舉動稱為「Les trois coups」，最早起源於中世紀的法國古典戲劇傳統。3次敲擊代表每場比賽都是獨一無二的表演，在第3下時提醒觀眾，表演即將開始，可以安靜下來或準備集中注意力。
在巴黎奧運則是請到前任或現役運動員，或名人、素人志願者來執行這項儀式。
30日乒乓球混雙決賽，中國「莎頭組合」對決北韓隊，賽前邀請到中國乒乓球傳奇鄧亞萍擔任「敲棍」儀式嘉賓。她穿著紅色運動服，拿著一根包著紅色天鵝絨又裝飾了一圈金色碎石狀的木棍子，在地上敲了三下。鄧亞萍也在微博發文：「很開心受邀參加乒乓球混雙比賽的special countdown環節。」
傳統劇場文化與體育相結合，除了文化象徵意義之外，這項傳統也為每項賽事帶來莊嚴和儀式感，強調尊重所有運動員的表現。
A little BTS today as I performed the "Les trois coups" on Philippe Chatrier @rolandgarros to open #tennis at the #Olympics.— Billie Jean King (@BillieJeanKing) July 27, 2024
A true honor. pic.twitter.com/NLoKzS05uQ
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