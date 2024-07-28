我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

巴奧／比賽兼度假 衝浪賽移師大溪地 郵輪當選手村

編譯俞仲慈／綜合報導
德國選手艾爾特。（路透）
德國選手艾爾特。（路透）

本屆巴黎奧運衝浪比賽移師南太平洋，也就是法屬玻里尼西亞(French Polynesia)大溪地島舉行，並安排郵輪充當海上選手村，讓衝浪選手比賽兼度假，被視為奧運史上最爽的賽事。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，巴黎奧運衝浪比賽移師法國9300哩外的大溪地島西南方衝浪聖地「泰阿胡波奧」(Teahupo'o)舉行，並向郵輪公司Aranui Cruises承租客貨兩用郵輪Aranui 5當成臨時海上選手村。

首次參加奧運比賽的德國選手艾爾特(Tim Elter)拍下Aranui 5內部情況，並透過鏡頭帶著網友從套房海景陽台俯瞰一望無際的藍色海水以及鬱鬱蔥蔥的綠色島嶼，影片上傳至抖音(TikTok)，短短數日獲得近200萬次點閱。

艾爾特表示：「很多網友詢問大溪地海上選手村是否有紙板床，我們並沒有睡紙板床，而是睡在真正的鋁製床架，堅固又穩定，沒錯，我們過得比巴黎的選手更爽。」

報導指出，充當海上選手村的Aranui 5全長約413.5呎，內部裝潢洋溢玻利尼西亞風情，擁有103間海景陽台套房、八個日光浴甲板以及室外游泳池、水療中心、健身房、餐廳等，設備齊全，比賽期間，就停靠在距離「泰阿胡波奧」衝浪賽場不到45分鐘的海域。

紐西蘭22歲衝浪女選手維特(Saffi Vette)也在抖音分享個人入住Aranui 5的經驗，只見船艙傳來創作歌手高堤耶(Gotye)暢銷歌曲Somebody That I Once to Know，維特與各國選手隨之起舞、歡笑，維特還不忘註明：「我們的海上奧運選手村氣氛熱鬧。」這支影片累計獲得740萬次點閱，而且持續在網路發燒。

維特的隊友史泰爾曼(Billy Stairmand)也拍下在Aranui 5參觀過程，讓網友一睹南太平洋的美麗風光並見證玻里尼西亞熱情的待客之道。

雖然入住Aranui 5的衝浪選手獲得的待遇明顯高於巴黎選手，但美國、巴西與澳洲等三國仍決定將選手們安排住在大溪地島上。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 抖音 澳洲

上一則

巴奧／個人首馬 谷愛凌只訓練3周 挑戰大眾馬拉松

下一則

巴奧／誤判？重劍孫一文爆冷出局 申訴遭噓 淚稱「這就是比賽規則」

延伸閱讀

谷愛凌透露 將參加巴黎奧運會大眾馬拉松比賽

谷愛凌透露 將參加巴黎奧運會大眾馬拉松比賽
用乖乖拜拜台灣LV當伴手禮 巴黎文化奧運台灣館將開幕

用乖乖拜拜台灣LV當伴手禮 巴黎文化奧運台灣館將開幕
巴奧／選手村食物短缺 英國隊自備廚師雞蛋要配給

巴奧／選手村食物短缺 英國隊自備廚師雞蛋要配給
霹靂舞、滑板、攀岩、衝浪…不一樣的奧運 爭取Z世代

霹靂舞、滑板、攀岩、衝浪…不一樣的奧運 爭取Z世代
巴奧／選手村食物短缺雞蛋要配給 英國隊選擇自備廚師

巴奧／選手村食物短缺雞蛋要配給 英國隊選擇自備廚師
第2艘中國國產大型郵輪 部署廣州 積極布局華南市場

第2艘中國國產大型郵輪 部署廣州 積極布局華南市場

熱門新聞

全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
樊振東(右)爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／樊振東爆改紙板床 小單間變大床房

2024-07-24 22:50
樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

2024-07-25 02:26
17歲的加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運女子400公尺自由式預賽游出4分02秒65的成績。（美聯社）

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

2024-07-27 13:39

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服