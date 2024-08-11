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巴奧／史上第一人 肯亞女將1500公尺三連霸

體育新聞組／綜合報導
肯亞名將基皮耶貢在女子1500公尺決賽中，打破奧運紀錄，連續三屆在同一個項目奪下金牌。（美聯社）
肯亞名將基皮耶貢在女子1500公尺決賽中，打破奧運紀錄，連續三屆在同一個項目奪下金牌。（美聯社）

肯亞名將基皮耶貢（Faith Kipyegon）10日在巴黎奧運女子1500公尺決賽跑出3分51秒29的佳績，打破奧運紀錄，連續3屆在這個項目奪下金牌，成為第一位在奧運1500公尺3度摘金的跑者。基皮耶貢在本屆奧運女子5000公尺也拿到銀牌。

中央社報導，基皮耶貢在1500公尺決賽衝過終點線後倒在地上，抱頭不敢相信自己的表現。摘下這面金牌後，基皮耶貢已奠定自身歷來最偉大女子中長跑好手之一的地位。

澳洲選手赫爾（Jess Hull）3分52秒56摘銀，英國的貝爾（Georgia Bell）以3分52秒61鍍銅。

此外，肯亞好手萬約伊（Emmanuel Wanyonyi）10日在巴黎奧運男子800公尺飆出歷年來第5快的1分41秒19，以0.01秒之差擊敗去年世界田徑錦標賽冠軍加拿大的艾羅普（Marco Arop），勇奪金牌。

萬約伊這項成績也創個人最佳，艾蘿普以1分41秒20屈居銀牌，但也締造美洲紀錄。阿爾及利亞的塞傑提（Djamel Sedjati）1分41秒50得到銅牌。萬約伊去年世錦賽不敵艾羅普拿到銀牌，今年奧運復仇成功，也為肯亞創下連續5屆奧運都在這個項目稱王紀錄。

萬約伊在男子800公尺飆出歷年來第5快，勇奪金牌。（美聯社）
萬約伊在男子800公尺飆出歷年來第5快，勇奪金牌。（美聯社）

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