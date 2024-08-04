巴奧游泳／美國隊破2項世界紀錄 孫楊紀錄被芬克刷新

美國女子游泳隊在400公尺混合接力賽奪金並打破世界紀錄。(路透)

美國隊在巴黎奧運 游泳最後一晚的比賽創造了兩項世界紀錄，美國女子隊在400公尺混合接力賽擊敗澳洲 隊奪金，並獲得美國男子隊本屆唯一一枚個人金牌。

芬克(Bobby Finke)在1500公尺自由式賽事以14:30.67刷新世界紀錄，打破中國選手孫楊 在2012年倫敦奧運創下的14.31.02紀錄。

芬克(Bobby Finke)在1500公尺自由式賽事以14:30.67刷新世界紀錄，打破中國選手孫楊在2012年倫敦奧運創下的14.31.02紀錄。(路透)

Bobby does the unFINKEable! 🙌



Gold medal and WORLD RECORD in the 1500m freestyle!#ParisOlympics | 📺 NBC and Peacock pic.twitter.com/siCsTPEN8X — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 4, 2024

美國女子隊在400公尺混合接力賽以3:49.63創下世界紀錄，比獲得銀牌的澳洲隊領先三秒多。中國女子隊獲得銅牌。