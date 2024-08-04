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游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄

巴奧羽球增安檢 挺台「英文諧音」看板都被收走

巴奧游泳／美國隊破2項世界紀錄 孫楊紀錄被芬克刷新

世界新聞網王若馨／即時報導
美國女子游泳隊在400公尺混合接力賽奪金並打破世界紀錄。(路透)
美國女子游泳隊在400公尺混合接力賽奪金並打破世界紀錄。(路透)

美國隊在巴黎奧運游泳最後一晚的比賽創造了兩項世界紀錄，美國女子隊在400公尺混合接力賽擊敗澳洲隊奪金，並獲得美國男子隊本屆唯一一枚個人金牌。

芬克(Bobby Finke)在1500公尺自由式賽事以14:30.67刷新世界紀錄，打破中國選手孫楊在2012年倫敦奧運創下的14.31.02紀錄。

芬克(Bobby Finke)在1500公尺自由式賽事以14:30.67刷新世界...
芬克(Bobby Finke)在1500公尺自由式賽事以14:30.67刷新世界紀錄，打破中國選手孫楊在2012年倫敦奧運創下的14.31.02紀錄。(路透)

美國女子隊在400公尺混合接力賽以3:49.63創下世界紀錄，比獲得銀牌的澳洲隊領先三秒多。中國女子隊獲得銅牌。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 澳洲 孫楊

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