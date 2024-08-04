巴奧游泳／美國隊破2項世界紀錄 孫楊紀錄被芬克刷新
美國隊在巴黎奧運游泳最後一晚的比賽創造了兩項世界紀錄，美國女子隊在400公尺混合接力賽擊敗澳洲隊奪金，並獲得美國男子隊本屆唯一一枚個人金牌。
芬克(Bobby Finke)在1500公尺自由式賽事以14:30.67刷新世界紀錄，打破中國選手孫楊在2012年倫敦奧運創下的14.31.02紀錄。
Bobby does the unFINKEable! 🙌— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 4, 2024
Gold medal and WORLD RECORD in the 1500m freestyle!#ParisOlympics | 📺 NBC and Peacock pic.twitter.com/siCsTPEN8X
美國女子隊在400公尺混合接力賽以3:49.63創下世界紀錄，比獲得銀牌的澳洲隊領先三秒多。中國女子隊獲得銅牌。
TEAM USA CLOSES IT OUT WITH A GOLD. 🥇👏— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 4, 2024
In the final swim of the #ParisOlympics, the United States DOMINATES the women's 4x100m medley relay! pic.twitter.com/ISAvsNwyef
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