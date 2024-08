巴奧體操／女子高低槓 非洲史上首奪金牌 李蘇妮獲銅

阿爾及利亞選手內穆爾在女子體操高低槓一鳴驚人奪金,成為史上第一位贏得奧運獎牌的非洲體操選手。(路透)

阿爾及利亞選手內穆爾(Kaylia Nemour)4日在女子體操高低槓一鳴驚人奪金,成為史上第一位贏得奧運 獎牌的非洲體操選手。

中國選手邱啟元僅落後內穆爾0.2分,屈居銀牌。美國選手李蘇妮 (Sunisa Lee)連續第二次獲得奧運銅牌。

內穆爾奪牌後喜極而泣,在現場觀戰的美國選手拜爾絲 也起立為她鼓掌。

阿爾及利亞選手內穆爾(左)在女子體操高低槓奪金後掩面哭泣。(路透)

