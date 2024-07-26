不斷更新／巴黎奧運開幕式 塞納河水面上演

巴黎奧運開幕式現場。(歐新社)

2:05 PM

Lady GaGa在舞台上表演。

Lady Gaga shines on the world's stage. 🌟



📺 #ParisOlympics Opening Ceremony on NBC and Peacock. pic.twitter.com/xnriZIEKbV — NBC Sports (@NBCSports) 2024年7月26日

1:45 PM

巴黎奧運 開幕式準時開始，現場雨勢好轉。加拿大天后席琳狄翁(Celine Dion)和女神卡卡(Lady GaGa)將獻唱。

The Opening Ceremony is underway live now from the River Seine! 🇫🇷



📺 #ParisOlympics Opening Ceremony on NBC and Peacock pic.twitter.com/ocXkunG0rN — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) 2024年7月26日

1:00 PM

巴黎奧運開幕式26日在陰雨天氣下的塞納河面舉行，現場觀眾身著雨衣。(美聯社)

天公不作美，距離巴黎奧運開幕式還有30分鐘，市區仍在下雨。據CNN報導，雨勢可能還會持續1個小時，這對於在現場的觀眾和在船上的運動員來說都不妙，他們要在沒有遮掩的戶外看完3小時的典禮。

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12 PM

奧運開幕式即將於美東時間13時30分(巴黎時間19時30分)在長達六公里的塞納河上登場，這是奧運開幕式會首度在水面上進行，動員數百位藝術家費心設計和表演，架設80面超大螢幕，空拍機等不同形式攝影機的數量，更是上一屆東京奧運的三倍。

開幕式在NBC播出，並在其串流平台Peacock以及NBC Olympic的各大網路平台直播。

根據法國24台和路透，預計將有6000至7000名運動員分乘85艘駁船和船隻，從東部的奧斯特里茲橋(Austerlitz Bridge)沿著塞納河6公里的河段航行至艾菲爾鐵塔。全球將有逾100名元首和超過30萬名觀眾在塞納河岸觀禮，沿途將設置約80個巨型螢幕。

這場開幕大秀由42歲的傑出戲劇導演喬里(Thomas Jolly)設計，被分拆為12個不同環節，動用約3000名舞者、歌手和表演者，分別部署在兩側河岸、橋梁上，和附近的歷史遺跡，三分之二的儀式將在白天舉行，喬里期待能出現巴黎最令人驚歎的夏日日落，最後將以燈光秀畫下句點。