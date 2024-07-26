我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／巴黎奧運開幕式 塞納河水面上演

范斯39歲的人生當中為何多次更改姓名？

不斷更新／巴黎奧運開幕式 塞納河水面上演

世界新聞網／即時報導
巴黎奧運開幕式現場。(歐新社)
巴黎奧運開幕式現場。(歐新社)

2:05 PM

Lady GaGa在舞台上表演。

1:45 PM

巴黎奧運開幕式準時開始，現場雨勢好轉。加拿大天后席琳狄翁(Celine Dion)和女神卡卡(Lady GaGa)將獻唱。

1:00 PM

巴黎奧運開幕式26日在陰雨天氣下的塞納河面舉行，現場觀眾身著雨衣。(美聯社)
巴黎奧運開幕式26日在陰雨天氣下的塞納河面舉行，現場觀眾身著雨衣。(美聯社)

天公不作美，距離巴黎奧運開幕式還有30分鐘，市區仍在下雨。據CNN報導，雨勢可能還會持續1個小時，這對於在現場的觀眾和在船上的運動員來說都不妙，他們要在沒有遮掩的戶外看完3小時的典禮。

➤巴奧直擊／浪漫花都開幕式沒雨遮 險成媒體採訪災難

12 PM

奧運開幕式即將於美東時間13時30分(巴黎時間19時30分)在長達六公里的塞納河上登場，這是奧運開幕式會首度在水面上進行，動員數百位藝術家費心設計和表演，架設80面超大螢幕，空拍機等不同形式攝影機的數量，更是上一屆東京奧運的三倍。

開幕式在NBC播出，並在其串流平台Peacock以及NBC Olympic的各大網路平台直播。

根據法國24台和路透，預計將有6000至7000名運動員分乘85艘駁船和船隻，從東部的奧斯特里茲橋(Austerlitz Bridge)沿著塞納河6公里的河段航行至艾菲爾鐵塔。全球將有逾100名元首和超過30萬名觀眾在塞納河岸觀禮，沿途將設置約80個巨型螢幕。

這場開幕大秀由42歲的傑出戲劇導演喬里(Thomas Jolly)設計，被分拆為12個不同環節，動用約3000名舞者、歌手和表演者，分別部署在兩側河岸、橋梁上，和附近的歷史遺跡，三分之二的儀式將在白天舉行，喬里期待能出現巴黎最令人驚歎的夏日日落，最後將以燈光秀畫下句點。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運

上一則

巴奥直擊／環保奧運安檢不馬虎 媒體環保餐具也遭沒收

延伸閱讀

明道巴黎買房「當瑪丹娜鄰居」 喊話：拍戲找我

明道巴黎買房「當瑪丹娜鄰居」 喊話：拍戲找我
巴奧／法迎報復性消費 吉祥物、各國隊服紀念品搶手

巴奧／法迎報復性消費 吉祥物、各國隊服紀念品搶手
巴奧／開幕在即仍有上百萬張門票未賣掉 觀眾席恐空蕩蕩

巴奧／開幕在即仍有上百萬張門票未賣掉 觀眾席恐空蕩蕩
巴黎奧運開幕前夕…法國高鐵遭大規模縱火攻擊 交通嚴重癱瘓

巴黎奧運開幕前夕…法國高鐵遭大規模縱火攻擊 交通嚴重癱瘓
港迎巴奧 酒吧料來客增3成 張家朗、何詩蓓2大奪金希望

港迎巴奧 酒吧料來客增3成 張家朗、何詩蓓2大奪金希望
巴奧／巴黎奧運7月27日重要賽程預告

巴奧／巴黎奧運7月27日重要賽程預告

熱門新聞

樊振東(右)爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／樊振東爆改紙板床 小單間變大床房

2024-07-24 22:50
全紅嬋。(視頻截圖)

巴奧／中國跳水隊抵法 全紅嬋逗樂記者：頭油到能炒菜

2024-07-22 21:50
樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

2024-07-25 02:26
22日，奧運桌球選手積極備戰。(歐新社)

巴奧／桌球設裁判發球器 選手喊新奇

2024-07-24 10:15
巴黎飯店先前開價過高，如今承受降價苦果。 （美聯社）

巴奧／遊客不想當冤大頭 巴黎飯店房價比去年秋季暴跌41%

2024-07-24 08:29
7月23日，美國乒乓球隊在巴黎奧運主新聞中心舉行記者會，圖為出席發佈會的美國乒乓球隊選手張安、王艾米、宋家瑜、卡納克（從左至右）合影。(中新社)

巴奧／美國女乒派出3名華裔 隊長張安：目標奪團體獎牌

2024-07-23 18:47

超人氣

更多 >
馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂
達美取消班機害他損失慘重 男子一連串報復行徑獲網友讚賞

達美取消班機害他損失慘重 男子一連串報復行徑獲網友讚賞
蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」

蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」