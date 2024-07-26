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不斷更新／巴黎奧運開幕式 塞納河水面上演

范斯39歲的人生當中為何多次更改姓名？

巴奧直擊／浪漫花都開幕式沒雨遮 險成媒體採訪災難

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
巴黎奧運開幕式前降下大雨，媒體工作者只能在雨中繼續堅守崗位。記者劉肇育／攝影
巴黎奧運開幕式前降下大雨，媒體工作者只能在雨中繼續堅守崗位。記者劉肇育／攝影

巴黎奧運將在27日凌晨於塞納河畔舉行開幕式，在開幕儀式前4至5個小時場外就已經排滿準備進場的媒體與觀眾，不過在開幕前一小時巴黎卻降起傾盆大雨，加上今年開幕式並沒有任何雨遮，讓早早在場等待的媒體只能在雨中繼續堅守崗位，險些成為一場媒體災難。

巴黎奧運今年將開幕式移至塞納河畔、巴黎鐵塔下舉行，各國代表團更將搭乘船隻進場，成為今年巴黎奧運開幕式的最大特色，這也將是奧運史上首度在開放式場域舉行開幕式。

巴黎奧運開幕式前降下大雨，媒體工作者只能在雨中繼續堅守崗位。記者劉肇育／攝影
巴黎奧運開幕式前降下大雨，媒體工作者只能在雨中繼續堅守崗位。記者劉肇育／攝影

不過今年開幕式移至塞納河舉行也引發一些質疑，包括維安問題以及沒有任何「雨備」，在開幕式現場就沒有任何遮蔽，加上從當地時間26日凌晨起，巴黎就飄下陣陣雨勢，讓人不禁擔心是否會澆熄所有參與者對於這次開幕式的「熱情」。

今天開幕式前一小時，現場也降起傾盆大雨，讓提早到場的觀眾、媒體以及觀禮嘉賓只能撐起傘或是穿上雨衣在場邊靜靜等待，其中在媒體工作區儘管大會事前就準備了「帆布」方便媒體工作，但大雨仍是讓不少媒體瞬間淋成落湯雞，甚至被迫在大雨中繼續工作，所幸雨勢在半小時後就停歇，並未影響到代表團進場。

巴黎從26日凌晨起就陣雨不斷。記者劉肇育／攝影
巴黎從26日凌晨起就陣雨不斷。記者劉肇育／攝影

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