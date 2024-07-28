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旅遊／阿布達比羅浮宮、帆船酒店…體驗中東雙城魅力

周柳靜芝
阿布達比羅浮宮。(作者提供)
阿布達比羅浮宮。(作者提供)

由於皮膚對高溫天候敏感，中東阿聯酋國（United Arab Emirates）的雙座名城阿布達比（Abu Dhabi）及杜拜（Dubai），本非我們的上選，卻因兒子接受在阿布達比的工作，這遙遠且陌生的城市就變成我們要去的首選。

我們原以為秋季總不會那麼熱，沒想依然酷熱難擋，站在下午3點陽光下僅15分鐘，我就全身紅疹，發癢抓狂，差點兒進了醫院急診中心。自詡為「向陽花」的我，從此見光立躲。

一家披薩店的老闆從紐約來，只賣四款披薩，外加飲料，卻座無虛席，襯托附近其他餐館異常冷清。店牆上掛寫：Perfect is boring（完美真無趣），與平常說的The imperfect is our paradise（不完美是我們的天堂）相映成趣。

●景點、旅館 皆外籍服務員

無論旅館、餐廳、參訪景點，服務人員盡皆外籍，我們遇到來自尼泊爾、不丹、緬甸等地的男女，操流利英文，服務態度謙誠有禮，使來客感到賓至如歸。

不但當地外籍人占88％，我們一路上碰見世界各國人來此旅遊。兒子教書的紐約大學阿布達比分校，外國學生比率亦高。阿布達比全國上下均了解英文，地標、店名、文書兼附英文說明，較日本旅行方便多了。

紐約大學阿布達比分校不大，但是設計新穎，大學所需樣樣齊備，校内餐廳價廉味美。我尤其喜歡他們的學生劇院，音響與燈光皆為上乘，圖書館張貼的海報中印有NBA即將到此比賽的消息，兒子為此興奮不已。

●阿拉伯圖案 處處閃爍

無論建築或室内裝潢，阿拉伯文化中繁麗重複的圖案形式處處閃爍發光，尤以阿布達比羅浮宮為最，彷若一圓頂倒蓋的浮盤漂在水面，穹頂由設計瑰麗的網狀骨架構成，把陽光捏塑為各種式樣的光點，從網洞間落下來，落在盤頂下的水面、牆面或地上，彷如鼓點敲在鼓面上，讓人聽到活潑靜默的樂音。 

此回在阿布達比羅浮宮欣賞到一系列以「渴求知識」為主題的油畫。自15世紀以來，人文主義從義大利漸遞至歐洲，人類的智識發展轉以日常生活為中心，故而拓展且豐富了中世紀以神為本的教育體系。阿拉伯世界的研究與科學亦成為主流而延續了好幾世紀，並同時注重藝術與寫作。

懸掛在博物館牆上的8張巨幅油畫係16世紀的Jacob de Backer所繪，乍看之下，好像20世紀女權運動高漲時的作品，但見圓潤壯健的女人們高高在上，男士反為副角，被墊底在女英雄的腳下，或陪襯在邊邊角角。

中世紀和文藝復興期，被定義為人文藝術的七種科目：語法、邏輯、修辭、幾何、算數、天文、音樂，大部都用女人來表徵。Jacob de Backer的畫中共為八項：語法、修辭、辯証、幾何、算數、信心、希望、慈善。信心、希望、慈善單以母性的姿態出現，旁邊飛旋著嬰兒天使，其他皆為男人做陪。

類似地震帶以木造屋，阿布達比和杜拜有一種配合高溫的建築特色，應用3000年前波斯（或埃及）發現的煙囪效應（chimney effect）造出 「風塔」。

捕風塔的下方有一座小水池，並設進風口，捕獲的風量保留在地面6英尺之下能保持48-52℃恆溫；當室内熱氣膨脹，氣壓變低，熱風浮升由塔頂出口流出，同時從下而來的冷風則流至室内，達到降溫效果。此法不但節省能源，又有冷氣之效，今日許多地方建築師亦仿此古法。  

令我們驚異的是，隨處看到穿傳統服飾的男男女女（男子一身白袍，飄逸灑脫，頭巾沿著腦殼繋根黑色圈飾；女子從頭至腳被黑色或素灰外袍包裹，只留一雙靈動大眼睛），不僅並非我們想像中以為的「裹一身熱」，反而那身長袍也具捕風塔的涼身效應，熱氣從領口出，涼風自袍襬下進。

阿聯酋的女孩與境外的年輕女孩一樣，笑談聲大，動作誇張，長袍掩不住她們的快樂與青春。餐廳設抽菸區，許多女子手拿一根像鴉片管的長菸管，吞雲吐霧阿拉伯地區的古老菸草Dokha，較平常抽香菸的女子突顯了異域魅力。

就像日本茶道，阿聯酋也有繁複如禮儀般的煮咖啡方式。清純的咖啡味，不加奶與糖，一手端著咖啡，一手拿顆含糖量高的椰棗（date），一口咖啡，一口棗糖，完全不輸法國咖啡的香味。

阿拉伯煮咖啡儀式。(作者提供)
阿拉伯煮咖啡儀式。(作者提供)

●杜拜中國城 人工打造

杜拜的中國城，並非歷代移民聚居形成，實為「人工打造」。該處有許多中國元素的裝飾，譬如紅色燈籠、贋品古玩、中國方塊字，中國美食則地道味佳，調珍珠奶茶的小攤店仍手搖珍珠，不以機械代勞。販售人員能講帶著腔調的簡易中文，於買賣溝通上幾無阻隔。

杜拜中國城。(作者提供)
杜拜中國城。(作者提供)

參訪杜拜有名的帆船酒店，一行人被導引觀覽總統套房，金碧輝煌與奢華之勢，更勝法國的凡爾賽宮。 酒店内懸掛室内設計師周娟（Khuan Chew）的大幅頭照，她於2014年拿到國際商業室内設計大獎的終生成就獎。

杜拜帆船酒店總統套房。(作者提供)
杜拜帆船酒店總統套房。(作者提供)
杜拜帆船酒店。(作者提供)
杜拜帆船酒店。(作者提供)
杜拜帆船酒店室内設計師周娟。(作者提供)
杜拜帆船酒店室内設計師周娟。(作者提供)

杜拜晚上的噴水夜景人山人海，擠得我難以透氣。情願坐在香港的維多利亞港，靜靜欣賞周邊高樓大廈燈光倒映在水中的夜色。

兒子把我們當小孩兒般招待，領我們去看現代馬戲團表演，水柱由牆壁内噴灑出來，燈光變幻飛躍，音效震耳欲聾，空中飛人，摩托車絕技，舞蹈故事小丑等等等等，使人應接不暇。

揭開了阿拉伯文化一角的面紗，實地參與了沙漠國度排山倒海的酷溫，於我好像一趟鄉巴佬走城的不確定，不確定那浮光掠影的真實度，然而無論如何，阿聯酋伸出友誼手的和善，是我確定的。

小啟

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杜拜噴水夜景。(作者提供)
杜拜噴水夜景。(作者提供)

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