旅遊／阿布達比羅浮宮、帆船酒店…體驗中東雙城魅力

阿布達比羅浮宮。(作者提供)

由於皮膚對高溫 天候敏感,中東阿聯酋國(United Arab Emirates)的雙座名城阿布達比(Abu Dhabi)及杜拜(Dubai),本非我們的上選,卻因兒子接受在阿布達比的工作,這遙遠且陌生的城市就變成我們要去的首選。

我們原以為秋季總不會那麼熱,沒想依然酷熱難擋,站在下午3點陽光下僅15分鐘,我就全身紅疹,發癢抓狂,差點兒進了醫院急診中心。自詡為「向陽花」的我,從此見光立躲。

一家披薩店的老闆從紐約來,只賣四款披薩,外加飲料,卻座無虛席,襯托附近其他餐館異常冷清。店牆上掛寫:Perfect is boring(完美真無趣),與平常說的The imperfect is our paradise(不完美是我們的天堂)相映成趣。

●景點、旅館 皆外籍服務員

無論旅館、餐廳、參訪景點,服務人員盡皆外籍,我們遇到來自尼泊爾、不丹、緬甸等地的男女,操流利英文,服務態度謙誠有禮,使來客感到賓至如歸。

不但當地外籍人占88%,我們一路上碰見世界各國人來此旅遊。兒子教書的紐約大學 阿布達比分校,外國學生比率亦高。阿布達比全國上下均了解英文,地標、店名、文書兼附英文說明,較日本旅行方便多了。

紐約大學阿布達比分校不大,但是設計新穎,大學所需樣樣齊備,校内餐廳價廉味美。我尤其喜歡他們的學生劇院,音響與燈光皆為上乘,圖書館張貼的海報中印有NBA即將到此比賽的消息,兒子為此興奮不已。

●阿拉伯圖案 處處閃爍

無論建築或室内裝潢,阿拉伯文化中繁麗重複的圖案形式處處閃爍發光,尤以阿布達比羅浮宮為最,彷若一圓頂倒蓋的浮盤漂在水面,穹頂由設計瑰麗的網狀骨架構成,把陽光捏塑為各種式樣的光點,從網洞間落下來,落在盤頂下的水面、牆面或地上,彷如鼓點敲在鼓面上,讓人聽到活潑靜默的樂音。

此回在阿布達比羅浮宮欣賞到一系列以「渴求知識」為主題的油畫。自15世紀以來,人文主義從義大利漸遞至歐洲,人類的智識發展轉以日常生活為中心,故而拓展且豐富了中世紀以神為本的教育體系。阿拉伯世界的研究與科學亦成為主流而延續了好幾世紀,並同時注重藝術與寫作。

懸掛在博物館牆上的8張巨幅油畫係16世紀的Jacob de Backer所繪,乍看之下,好像20世紀女權運動高漲時的作品,但見圓潤壯健的女人們高高在上,男士反為副角,被墊底在女英雄的腳下,或陪襯在邊邊角角。

中世紀和文藝復興期,被定義為人文藝術的七種科目:語法、邏輯、修辭、幾何、算數、天文、音樂,大部都用女人來表徵。Jacob de Backer的畫中共為八項:語法、修辭、辯証、幾何、算數、信心、希望、慈善。信心、希望、慈善單以母性的姿態出現,旁邊飛旋著嬰兒天使,其他皆為男人做陪。

類似地震帶以木造屋,阿布達比和杜拜有一種配合高溫的建築特色,應用3000年前波斯(或埃及)發現的煙囪效應(chimney effect)造出 「風塔」。

捕風塔的下方有一座小水池,並設進風口,捕獲的風量保留在地面6英尺之下能保持48-52℃恆溫;當室内熱氣膨脹,氣壓變低,熱風浮升由塔頂出口流出,同時從下而來的冷風則流至室内,達到降溫效果。此法不但節省能源,又有冷氣之效,今日許多地方建築師亦仿此古法。

令我們驚異的是,隨處看到穿傳統服飾的男男女女(男子一身白袍,飄逸灑脫,頭巾沿著腦殼繋根黑色圈飾;女子從頭至腳被黑色或素灰外袍包裹,只留一雙靈動大眼睛),不僅並非我們想像中以為的「裹一身熱」,反而那身長袍也具捕風塔的涼身效應,熱氣從領口出,涼風自袍襬下進。

阿聯酋的女孩與境外的年輕女孩一樣,笑談聲大,動作誇張,長袍掩不住她們的快樂與青春。餐廳設抽菸區,許多女子手拿一根像鴉片管的長菸管,吞雲吐霧阿拉伯地區的古老菸草Dokha,較平常抽香菸的女子突顯了異域魅力。

就像日本茶道,阿聯酋也有繁複如禮儀般的煮咖啡 方式。清純的咖啡味,不加奶與糖,一手端著咖啡,一手拿顆含糖量高的椰棗(date),一口咖啡,一口棗糖,完全不輸法國咖啡的香味。

阿拉伯煮咖啡儀式。(作者提供)

●杜拜中國城 人工打造

杜拜的中國城,並非歷代移民聚居形成,實為「人工打造」。該處有許多中國元素的裝飾,譬如紅色燈籠、贋品古玩、中國方塊字,中國美食則地道味佳,調珍珠奶茶的小攤店仍手搖珍珠,不以機械代勞。販售人員能講帶著腔調的簡易中文,於買賣溝通上幾無阻隔。

杜拜中國城。(作者提供)

參訪杜拜有名的帆船酒店,一行人被導引觀覽總統套房,金碧輝煌與奢華之勢,更勝法國的凡爾賽宮。 酒店内懸掛室内設計師周娟(Khuan Chew)的大幅頭照,她於2014年拿到國際商業室内設計大獎的終生成就獎。

杜拜帆船酒店總統套房。(作者提供) 杜拜帆船酒店。(作者提供) 杜拜帆船酒店室内設計師周娟。(作者提供)

杜拜晚上的噴水夜景人山人海,擠得我難以透氣。情願坐在香港的維多利亞港,靜靜欣賞周邊高樓大廈燈光倒映在水中的夜色。

兒子把我們當小孩兒般招待,領我們去看現代馬戲團表演,水柱由牆壁内噴灑出來,燈光變幻飛躍,音效震耳欲聾,空中飛人,摩托車絕技,舞蹈故事小丑等等等等,使人應接不暇。

揭開了阿拉伯文化一角的面紗,實地參與了沙漠國度排山倒海的酷溫,於我好像一趟鄉巴佬走城的不確定,不確定那浮光掠影的真實度,然而無論如何,阿聯酋伸出友誼手的和善,是我確定的。

