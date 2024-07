娛樂／好萊塢暑期檔 動畫電影撐大局

「神偷奶爸4」電影海報。(取材自IMDb)

美國暑期檔電影的熱度在「神偷奶爸4」(Despicable Me 4)和「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2,又譯「頭腦特工隊2」)兩部續集動畫電影的帶領下,超乎預期地開出亮眼成績。

「神偷奶爸4」選在國慶檔期上映,由環球影業出品、照明娛樂工作室(Illumination)製作,首周獲得7498萬美元票房,如果以五天假期來計算的話,則囊括了1.22億美元,超過先前的市場預期。

神偷奶爸4「不說教」受歡迎

片中,格魯(Gru)和露西(Lucy Wilde)一家展開家庭生活的新篇章,迎接「迷你格魯」的誕生,而這個小寶寶也會盡方法折磨這對新手爸媽。新反派惡霸麥星(Maxime Le Mal)和他既致命又性感的女友瓦倫蒂娜(Valentina)來勢洶洶,讓主角們面臨未知危險,不過全新超級小小兵重磅亮相,成為幫助格魯一家度過這場危機的「祕密武器」。

「神偷奶爸4」是「小小兵」(Minions)系列的第六部電影,顯然美國觀眾對這些小黃人沒有產生任何美學疲勞,看完後打出了A級的映後評分,比上一部「神偷奶爸3」的A-級高出半級。事實上,「小小兵宇宙」總計六部電影裡,只有「神偷奶爸3」是A級,其餘五部都是大寫的A級,足見其問世14年以來,觀眾始終對其保持厚愛。與此形成鮮明對比的是「神偷奶爸4」在影評網站「爛番茄」上的新鮮度只有53%,低於及格線,被專業影評人當作爛片一部。

「神偷奶爸4」專業影評人與觀眾評分呈現兩極化差異。(爛番茄網站截圖)

觀眾之所以樂此不疲,「小小兵」本身的魅力當之無愧,不過製作團隊照明娛樂「為娛樂而娛樂」,不在親子向的合家歡電影裡說教、灌雞湯的態度或許也是受歡迎的原因之一。許多美國媒體在談到「神偷奶爸」系列票房成功的分析文章中,就引述了社群上美國網友的意見:人們尤其欣賞它「脫離現實生活」的特色,強調當下的美國正因總統大選而喧囂浮躁,社會氣氛趨於分裂,所以觀眾更希望能在電影界暫時逃離現實。

相反,以迪士尼 為代表的不少好萊塢 動畫,如今處處強調進步意識和社會使命,將娛樂性、故事性放在次要地位,與「小黃人」的純娛樂性形成了鮮明對比,有網友表態: 「我不用一部電影來教我怎麼做人,可惜像『神偷奶爸4』這樣的電影,現在越來越少了。」

在「脫離現實生活」這一點上,「小小兵」宇宙的法寶之一便是「時間凍結」。也就是說,該系列自2010年推出第一部以來,其實已過了14年,但電影中的角色卻未隨時間流逝而成長。導演克里斯雷納德(Chris Renaud)表示,他們選擇了類似影集「辛普森家庭」(Simpson family)的做法,讓角色凍結在固定時段之內,年齡保持不變。如此一來,雖然意味著觀眾無法看到劇中人歷經青春期等人生階段的情節,但另一方面也意味著對於相對戀舊的觀眾來說,這些他們早已熟悉的角色和故事可以保持不變,不必去擔心時間推移對角色帶來的影響。

如果要從意識形態角度分析的話,或許可以說這是一種保守主義的展現,與迪士尼近年來強調的與時俱進的進步主義取向正好相反。

腦筋急轉彎2 墨西哥 狂賣

不過迪士尼也非全盤皆輸,旗下皮克斯動畫出品的「腦筋急轉彎2」上映超過一個月,卻依舊後勁十足,在第四周以3000萬美元的周末亞軍票房碾壓其他新片。「腦筋急轉彎2」的美國本土票房已突破5.7億美元大關,成了有史以來所有動畫電影裡最快做到這一點的王者,比皮克斯動畫2018年的「超人特攻隊2」(Incredibles 2,又譯「超人總動員2」)還要早三天跨過這一門檻。截至7月中旬,「腦筋急轉彎2」的全球票房成績已衝上動畫電影史上第四高,且極有可能超車第三名的「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)。

「腦筋急轉彎2」劇照。(取材自IMDb)

也就是說,今年的好萊塢暑期強檔冠亞軍都是動畫電影,難怪有票房分析專家打趣說:如果沒了動畫電影,美國戲院還能活得下去嗎? 2024年迄今,動畫電影的北美總票房就快達到10億美元,占了超過總票房的四分之一;而2023年全年,動畫電影只占總票房的18%。

在美國彼岸的墨西哥,觀眾也對「腦筋急轉彎2」表現出極大熱情,截至7月中旬,票房約16.7億墨西哥比索(約9489萬美元),超過2019年漫威大片「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame,7759萬)和「超級瑪利歐兄弟電影版」的8530萬美元,榮登墨西哥票房的頭把交椅。從全球來看,「腦筋急轉彎2」目前所獲得的13.59億美元全球票房中,墨西哥在海外市場中排名第一,其次是巴西(6586萬美元)與英國(5656萬美元)。

原創還是續集好?沒標準答案

回顧去年同期大賣的「芭比」(Barbie)、「奧本海默」(Oppenheimer)、「自由之聲」(Sound of Freedom)都是原創作品,但今年至今受歡迎的作品皆是續集。過去有票房分析人士斷言,好萊塢票房下滑的根本問題在於觀眾已對無休無止的系列作品感到厭倦,片廠需要加大原創電影的製作才能重新獲得觀眾青睞;然而,今年的情況顯然又有很大不同,「特技玩家」(The Fall Guy,又譯「特技狂人」)等原創電影大多票房一般,反倒是系列作又靠著老少咸宜的合家歡元素成了票房大盤的帶動者。

總而言之,北美觀眾的口味實在愈來愈難以捉摸,一部電影想要獲得商業成功,難度愈來愈高。

另一部備受期待的新片是A24出品的恐怖片「麥辛」(MaXXXine,又譯「瑪克辛」),該片是「X」血腥恐怖系列三部曲的第三部,和兩部前作一樣,仍由提威斯特(Ti West)執導、米亞高斯(Mia Goth)主演,首映獲得670萬美元票房,雖然創下了系列最佳,但鑑於國慶假期效應以及不錯的口碑,這個成績其實還是低於市場預期。

A24出品的恐怖片「麥辛」口碑佳票房卻不如預期,圖為劇照。(取材自IMDb)

而去年以「自由之聲」一鳴驚人的天使影業(Angel Studios, Inc.),一年前選在國慶連假期間推出隱含愛國主題元素的「自由之聲」,喚起中部地區觀眾的觀影熱情,創造票房奇蹟。他們今年同樣瞄準相同檔期,推出「鼠跑鎮的問題兒童」(暫譯,Sound of Hope: The Story of Possum Trot),題材也類似「自由之聲」的真人真事題材,講述德州牧師收養弱勢兒童的暖心故事,首映卻只拿到314萬美元票房,對比「自由之聲」的1420萬首映票房,差了4.5倍。

法國電影日 人數破紀錄

整體而言,今年好萊塢電影票房的整體狀況,目前已大有起色,而且,這樣的趨勢不僅出現在美國,也輻射到了其他電影市場。法國在6月30日至7月3日舉辦第39屆「全民影展活動」(La Fete du Cinéma),和美國「電影日」活動相似,其主打的就是一個低價促銷,四天內全法各地參與活動的電影院上映的所有電影、所有時段(但是不包括3D電影和其他特殊放映場次)的票價統一為5歐元一張。

法國早前舉辦「全民影展」活動,4天全法各地參與活動的電影院上映的所有電影、所有時段統一票價5歐元。(取材自X平台)

最終,四天合計有465萬人次入場,不僅刷新了歷屆全民影展活動的紀錄,而且比起去年有著50%的大幅成長。光是6月30日周日一天,就賣出了145萬張電影票,差不多每50個法國人裡就有一個人在當天看了電影,是自2019年以來法國觀影人次最多的一天。

值得一提的是,今年的全民影展活動恰逢法國議會大選和2024歐洲國家盃(UEFA Euro2024)同步進行,但這些都無法阻止法國人民看電影的熱情。受到法國觀眾歡迎的電影既有好萊塢的「腦筋急轉彎2」,也有法國國產大片新版「基督山伯爵」(Le Comte de Monte-Cristo)。

(取材自澎湃新聞)