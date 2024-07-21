娛樂／死侍與金剛狼 內斂男、搞笑咖擦出火花

「死侍與金剛狼」劇照。（取材自IMDb）

由漫威 影業出品的全新超級英雄電影「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine）將於7月26日上映，萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）繼續出演「死侍」，與暌違七年銀幕的「金剛狼」休傑克曼（Hugh Jackman）合體，這個爆笑組合將踏上雙人冒險旅程，歷經層層反轉。

「任何事情都有可能發生」的驚喜永遠是「死侍」系列電影的精髓，片中，萊恩雷諾斯詮釋的死侍除了全程賣萌耍賤，除了與闊別15年的老搭檔金剛狼相見，更會與一眾昔日戰友重新聚首，一邊面臨時間管理局（TVA）的追捕，同時迎戰讓人意想不到的神祕勁敵。即便如此，死侍也毫不畏懼，自信滿滿地宣稱自己就是「漫威救世主」。

預告片觀看數破紀錄

「死侍與金剛狼」由拍攝「博物館 驚魂夜」（Night at the Museum）、「脫稿玩家」（Free Guy，又譯「失控玩家」）的喜劇名導演薛恩李維（Shawn Levy）執導，該片首支預告發布24小時內就有3.65億次觀看量，超過2021年「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home，又譯「蜘蛛俠：英雄無歸」）3.55億次的首日觀看量紀錄，成為漫威電影宇宙有史以來發布首日觀看量最高的預告片。

萊恩雷諾斯在片中飾演能斷臂重生的「話嘮」死侍，他是一名擁有瘋狂想法的變種人傭兵，也是整個漫威宇宙中最特立獨行的存在。死侍最愛在戰鬥中插科打諢，以輕鬆態度面對生死危機，獨具一格的形象和處事方式打破了正統超級英雄的束縛，耍寶氣質和喜劇手段則為沉重的復仇故事注入了笑點。

片中，他頻頻打破第四面牆的界限，與觀眾進行直接互動，也為其確立了鮮明的個人風格，被戲稱為人氣超高的「最強美式單口相聲演員」。

休傑克曼則因成功地塑造了金剛狼而為觀眾熟知，金剛狼是「X戰警」（X-Men）系列的核心成員，他擁有桀驁不馴的性格、無堅不摧的利爪和超強的復元技能，多次保護人類免受邪惡勢力的侵害，以其堅韌的意志吸引無數影迷。雖然在2017年電影「羅根」（Logan，又譯「金剛狼3：殊死一戰」）中，一代傳奇謝幕，但此次穿上漫畫中的經典黃色戰服，金剛狼將以全新面貌回歸，迎來與死侍的世紀聯手，共同對抗神秘的終極反派。

「史上最死侍的死侍片」

外表堅強隱忍、內心深沉悲情的金剛狼，與嬉皮笑臉、行事不按套路出牌的死侍，這對看似水火不容的組合強強聯手，危險刺激但令人捧腹的「高能」場面都是該片的大看點，導演薛恩李維喊話本片是「『死侍』系列歷史上最『死侍』的電影」，誓將硬核暴力與無厘頭幽默貫徹到底。

該片在動作場面的呈現上也毫不含糊，打鬥場景更是給觀眾帶來強烈的視覺衝擊。荒誕英雄死侍絲毫不改他油嘴滑舌的一貫作風，口無遮攔的言論和花式招數達到一個全新的高度；他與歡喜冤家金剛狼之間的調侃整人秀也一路升級，火花四射，將為觀眾帶來不容錯過的體驗。

（取材自新京報）