娛樂／死侍與金剛狼 內斂男、搞笑咖擦出火花

「死侍與金剛狼」劇照。(取材自IMDb)

由漫威 影業出品的全新超級英雄電影「死侍與金剛狼」(Deadpool & Wolverine)將於7月26日上映,萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)繼續出演「死侍」,與暌違七年銀幕的「金剛狼」休傑克曼(Hugh Jackman)合體,這個爆笑組合將踏上雙人冒險旅程,歷經層層反轉。

「任何事情都有可能發生」的驚喜永遠是「死侍」系列電影的精髓,片中,萊恩雷諾斯詮釋的死侍除了全程賣萌耍賤,除了與闊別15年的老搭檔金剛狼相見,更會與一眾昔日戰友重新聚首,一邊面臨時間管理局(TVA)的追捕,同時迎戰讓人意想不到的神祕勁敵。即便如此,死侍也毫不畏懼,自信滿滿地宣稱自己就是「漫威救世主」。

預告片觀看數破紀錄

「死侍與金剛狼」由拍攝「博物館 驚魂夜」(Night at the Museum)、「脫稿玩家」(Free Guy,又譯「失控玩家」)的喜劇名導演薛恩李維(Shawn Levy)執導,該片首支預告發布24小時內就有3.65億次觀看量,超過2021年「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home,又譯「蜘蛛俠:英雄無歸」)3.55億次的首日觀看量紀錄,成為漫威電影宇宙有史以來發布首日觀看量最高的預告片。

萊恩雷諾斯在片中飾演能斷臂重生的「話嘮」死侍,他是一名擁有瘋狂想法的變種人傭兵,也是整個漫威宇宙中最特立獨行的存在。死侍最愛在戰鬥中插科打諢,以輕鬆態度面對生死危機,獨具一格的形象和處事方式打破了正統超級英雄的束縛,耍寶氣質和喜劇手段則為沉重的復仇故事注入了笑點。

片中,他頻頻打破第四面牆的界限,與觀眾進行直接互動,也為其確立了鮮明的個人風格,被戲稱為人氣超高的「最強美式單口相聲演員」。

休傑克曼則因成功地塑造了金剛狼而為觀眾熟知,金剛狼是「X戰警」(X-Men)系列的核心成員,他擁有桀驁不馴的性格、無堅不摧的利爪和超強的復元技能,多次保護人類免受邪惡勢力的侵害,以其堅韌的意志吸引無數影迷。雖然在2017年電影「羅根」(Logan,又譯「金剛狼3:殊死一戰」)中,一代傳奇謝幕,但此次穿上漫畫中的經典黃色戰服,金剛狼將以全新面貌回歸,迎來與死侍的世紀聯手,共同對抗神秘的終極反派。

「史上最死侍的死侍片」

外表堅強隱忍、內心深沉悲情的金剛狼,與嬉皮笑臉、行事不按套路出牌的死侍,這對看似水火不容的組合強強聯手,危險刺激但令人捧腹的「高能」場面都是該片的大看點,導演薛恩李維喊話本片是「『死侍』系列歷史上最『死侍』的電影」,誓將硬核暴力與無厘頭幽默貫徹到底。

該片在動作場面的呈現上也毫不含糊,打鬥場景更是給觀眾帶來強烈的視覺衝擊。荒誕英雄死侍絲毫不改他油嘴滑舌的一貫作風,口無遮攔的言論和花式招數達到一個全新的高度;他與歡喜冤家金剛狼之間的調侃整人秀也一路升級,火花四射,將為觀眾帶來不容錯過的體驗。

(取材自新京報)