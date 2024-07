小豬陪你做瑜伽 健康又紓壓 

上課時,小豬們都在學員之間飛奔、漫步,擺出下犬式、烏鴉式和眼鏡蛇式,還用柔軟粉紅色鼻子挖出一個後院,兩隻兔子和一隻名叫麥奇的山羊搜尋最美味的嫩芽。(美聯社)

最近,做瑜伽時有動物作陪成了新流行。麻州中部一個瑜伽課程順應潮流,有三隻小豬全程陪伴,增添不少樂趣。

三隻小豬名叫威爾伯 (Wilbur)、夏洛特 (Charlotte) 和布魯伊 (Bluey)。上課時,小豬們都在學員之間飛奔、漫步,擺出下犬式、烏鴉式和眼鏡蛇式,還用柔軟粉紅色鼻子挖出一個後院,兩隻兔子和一隻名叫麥奇的山羊搜尋最美味的嫩芽。

新罕布夏州退休牙醫德爾布里奇 (Stacey Delbridge) 和她的女兒體驗過「小豬陪做瑜伽」後覺得,這樣的經歷非常值得開車近兩個小時到斯賓塞鎮 (Spencer)。

德爾布里奇說,「小豬瑜珈」(piglet yoga) 最棒的地方當然就是小豬,牠們多麼可愛;提起小豬,她興高采烈笑著說,牠們很有趣,人們需要休息時便出現非常棒的訪客,牠們真的很可愛。

Beyond Yoga & Wellness 老板布斯克特 (Ashley Bousquet) 開班教授「小豬瑜伽」,她說,網路報名往往幾個小時就額滿。

小豬來自朋友的農場,課程開始時,布斯奎特會告訴學員不必在意和小豬互動,課程進行間,小豬會在人們身上惡作劇,或跑或壓或者擁抱,她覺得這些舉止超可愛。

芬克爾 (Amy Finkel) 帶著兩個女兒一起上課,非常開心;她說,看到孩子們如此快樂幸福是最重要的。

麻州防止虐待動物協會 (Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals-Angell) 珀切斯(Rebecca Purchase) 說,與動物一起練瑜伽可產生意想不到的好處。如果和收容所的動物一起練習,可能會鼓勵人們收養。

至於動物陪做瑜珈對動物的影響,珀切斯說,對於在人類周圍茁壯成長並與人類交往的動物來說,絕對有好處。