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小豬陪你做瑜伽 健康又紓壓 

編譯周芳苑
上課時，小豬們都在學員之間飛奔、漫步，擺出下犬式、烏鴉式和眼鏡蛇式，還用柔軟粉紅色鼻子挖出一個後院，兩隻兔子和一隻名叫麥奇的山羊搜尋最美味的嫩芽。(美聯社)
上課時，小豬們都在學員之間飛奔、漫步，擺出下犬式、烏鴉式和眼鏡蛇式，還用柔軟粉紅色鼻子挖出一個後院，兩隻兔子和一隻名叫麥奇的山羊搜尋最美味的嫩芽。(美聯社)

最近，做瑜伽時有動物作陪成了新流行。麻州中部一個瑜伽課程順應潮流，有三隻小豬全程陪伴，增添不少樂趣。

三隻小豬名叫威爾伯 (Wilbur)、夏洛特 (Charlotte) 和布魯伊 (Bluey)。上課時，小豬們都在學員之間飛奔、漫步，擺出下犬式、烏鴉式和眼鏡蛇式，還用柔軟粉紅色鼻子挖出一個後院，兩隻兔子和一隻名叫麥奇的山羊搜尋最美味的嫩芽。

新罕布夏州退休牙醫德爾布里奇 (Stacey Delbridge) 和她的女兒體驗過「小豬陪做瑜伽」後覺得，這樣的經歷非常值得開車近兩個小時到斯賓塞鎮 (Spencer)。

德爾布里奇說，「小豬瑜珈」(piglet yoga) 最棒的地方當然就是小豬，牠們多麼可愛；提起小豬，她興高采烈笑著說，牠們很有趣，人們需要休息時便出現非常棒的訪客，牠們真的很可愛。

Beyond Yoga & Wellness 老板布斯克特 (Ashley Bousquet) 開班教授「小豬瑜伽」，她說，網路報名往往幾個小時就額滿。

小豬來自朋友的農場，課程開始時，布斯奎特會告訴學員不必在意和小豬互動，課程進行間，小豬會在人們身上惡作劇，或跑或壓或者擁抱，她覺得這些舉止超可愛。

芬克爾 (Amy Finkel) 帶著兩個女兒一起上課，非常開心；她說，看到孩子們如此快樂幸福是最重要的。

麻州防止虐待動物協會 (Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals-Angell) 珀切斯(Rebecca Purchase) 說，與動物一起練瑜伽可產生意想不到的好處。如果和收容所的動物一起練習，可能會鼓勵人們收養。

至於動物陪做瑜珈對動物的影響，珀切斯說，對於在人類周圍茁壯成長並與人類交往的動物來說，絕對有好處。

芬克爾是動物瑜珈的忠實粉絲，她認為有助於防止分心。

最近，做瑜伽時有動物作陪成了新流行。麻州中部一個瑜伽課程順應潮流，有三隻小豬全程...
最近，做瑜伽時有動物作陪成了新流行。麻州中部一個瑜伽課程順應潮流，有三隻小豬全程陪伴，增添不少樂趣。(美聯社)

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