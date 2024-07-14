娛樂／唐納蘇德蘭 正邪角色通吃

唐納蘇德蘭6月20日在家中過世。（取材自豆瓣電影）

加拿大 著名男演員唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）早前在邁阿密家中去世，享壽88歲。他從藝70載，出演過「外科醫生」(M.A.S.H. 又譯「風流軍醫俏護士」，1970）、「威尼斯痴魂」（Don't Look Now ，1973）等多部經典電影，晚年在「饑餓遊戲」（The Hunger Games）三部曲中飾演大反派總統，年輕觀眾對他也不陌生。而對於中國影迷來說，對他有深刻印象的就數他在馮小剛2001年賀歲片「大腕」中飾演的好萊塢 大牌導演「泰勒」。

唐納蘇德蘭去世的消息，由他的兒子、主演美劇「24反恐任務」（24，又譯「24小時」）走紅的基佛蘇德蘭（Kiefer Sutherland）在社群媒體上公布：「我懷著沉重心情告訴各位，我的父親唐納蘇德蘭今日去世了。在我心中，他是電影史上最重要的演員之一，無論角色好壞美醜，他都敢於迎接挑戰，從不畏懼。他愛他所做的事，做他所愛的事，這就是他的一生，精采的一生。」

蘇德蘭父子過去曾合體演出三部電影，包括「貴客光臨」（Max Dugan Returns，1983）、「殺戮時刻」（A Time to Kill，1996）和「落日孤影」（Forsaken，又譯 「遺棄」，2015）。唐納蘇德蘭曾表示自己是「24反恐任務」的忠實粉絲，每集必追，非常欣賞兒子在劇中飾演的主角「傑克鮑爾」（Jack Bauer）。

唐納蘇德蘭（左）2015年與兒子基佛蘇德蘭（右）一起出席活動。（取材自IMDb）

凸眼長短腳 出演恐怖片

唐納蘇德蘭1935年7月15日出生在一個普通家庭，就讀多倫多大學期間，他主攻工程和戲劇兩個學位。22歲那年，他離開家鄉，前往倫敦音樂與戲劇藝術學院進修，隨後便留在英國發展，從恐怖片小配角開啟了銀幕生涯。

事實上，在唐納蘇德蘭整個演藝生涯中，恐怖片占了相當大的比例。這是因為蘇德蘭身高超過190公分、體型瘦削，還有一雙略顯浮腫的大眼睛，另外由於小時候生過病，兩條腿長短有些許差異，讓許多恐怖片製作人一眼便相中他。

義大利名導費里尼（Federico Fellini）執導「卡薩諾瓦」（Il Casanova di Federico Fellini，1976）時，力排眾議，相中蘇德蘭飾演大情聖卡薩諾瓦一角，據說理由是費里尼形容這個加拿大人就像是「一具純粹由精子塑成的蠟像，而且天生就有著一對自慰狂的眼睛」。

唐納蘇德蘭被義大利導演費里尼相中演出大情聖「卡薩諾瓦」。（取材自IMDb）

「決死突擊隊」在美走紅

1966年，米高梅影業在英國開拍動作片「決死突擊隊」（The Dirty Dozen，又譯「十二金剛」），雲集李馬文（Lee Marvin）、歐尼斯鮑寧（Ernest Borgnine）、查理士布朗遜（Charles Bronson）等多位大牌演員，蘇德蘭也被製片人選中出演。該片在1967年上映後票房火熱，排名美國年度票房第五位，也為蘇德蘭鋪好了進軍好萊塢的康莊大道。

唐納蘇德蘭（右二）演出1967年電影「決死突擊隊」。（取材自IMDb）

很快，他就在羅伯特奧特曼（Robert Altman）執導的經典反戰片「外科醫生」中脫穎而出，飾演綽號「鷹眼」的軍醫，是整所戰地醫院的靈魂人物。電影在1970年上映後大受歡迎，獲得五項奧斯卡 提名，不過蘇德蘭並不在列。終其一生，他從未獲得過奧斯卡提名，直到2017年才總算得到一尊遲來的奧斯卡終身成就獎。另外，值得一提的是，他不僅在電影飾演反戰偶像，在生活中也堅持左派反戰立場，因此一度被中情局視為敏感人物，上過觀察名單。

1970年代是唐納蘇德蘭的電影高產期，在艾倫帕庫拉（Alan Pakula）執導的「柳巷芳草」（Klute，1971）中，他飾演一位私家偵探，在調查紐約連環謀殺案時，愛上了由珍芳達（Jane Fonda）飾演的風塵女子；而在尼古拉斯羅格（Nicolas Roeg）執導的恐怖片「威尼斯痴魂」中，他和茱莉克莉絲蒂（Julie Christie）飾演一對意外喪女的夫婦，當年片中一段長達4分鐘的激情戲，引發英美兩國電檢單位的高度關注，時至今日，該片已屢屢登上各種影史最偉大恐怖片的榜單。

1970年代末，蘇德蘭連續主演了多部賣座片，而且類型各異，包括恐怖片「人體異形」（Invasion of the Body Snatchers）、喜劇「動物屋」（National Lampoon's Animal House）、動作片「黃金列車大奇案」（The Great Train Robbery）以及柏納多貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）執導的史詩片「1900」等。1980年，他在勞勃瑞福（Robert Redford）執導的「凡夫俗子」（Ordinary People，又譯「普通人」）中飾演一位個性軟弱的父親，雖然該片一舉奪得奧斯卡最佳電影、導演、劇本等多項殊榮，但蘇德蘭依舊是連提名都沒能拿到。

此後的幾十年，唐納蘇德蘭依然保持高產，不過因為年齡關係，漸漸從男主角退居配角，包括「誰殺了甘迺迪」（JFK，又譯「刺殺肯尼迪」）、又譯「桃色機密」（Disclosure）、「傲慢與偏見」（Pride & Prejudice）等大量賣座片。

馮小剛「大腕」要角

而在馮小剛2001年的賀歲片「大腕」中，唐納蘇德蘭飾演的好萊塢大導泰勒受雇到北京拍新片，不料心臟病發作，他希望葛優飾演的男主角為自己主辦葬禮，但由於完全沒給預算，葛優為了籌款，將葬禮變成一場廣告大片，引出了一連串笑料。而當唐納蘇德蘭的死訊一出，許多中國網友紛紛到「大腕」的豆瓣電影資訊下留言悼念。

唐納蘇德蘭（左）在2001年中國賀歲片「大腕」與關芝琳、葛優共同演出。（取材自豆瓣電影）

其實早在1990年，他主演過加拿大與中國合拍片「白求恩：一個英雄的成長」（Bethune: The Making of a Hero）；再往前，在1975年播出的加拿大歷史劇「見證昨日」（Witness to Yesterday），他也同樣扮演中國抗日時期，在河北行醫時不幸感染逝世的加拿大軍醫白求恩。

從沒想入籍美國

雖然幾乎一輩子都在好萊塢闖蕩，不過唐納蘇德蘭始終沒加入美國籍。為表彰他在電影方面的傑出貢獻，加拿大政府在2019年授予他最高榮譽勳章，還在2023年10月發行了一枚唐納蘇德蘭紀念郵票。對此，他生前最後一次受訪時，強調自己畢生都以身為加拿大人為榮。

過去他常被問到，為何不乾脆申請美加雙重國籍，這樣往返兩地工作時會方便許多，他表示，自己是一個徹頭徹尾的加拿大人，並不想做美國人，因為兩國雖是鄰居，但就連最基本的幽默感都差很多。2010年，在溫哥華舉行的冬季奧運會開幕式上，他作為傑出加拿大人代表，參與了會旗入場儀式。

（取材自澎湃新聞）