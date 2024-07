娛樂／唐納蘇德蘭 正邪角色通吃

唐納蘇德蘭6月20日在家中過世。(取材自豆瓣電影)

加拿大 著名男演員唐納蘇德蘭(Donald Sutherland)早前在邁阿密家中去世,享壽88歲。他從藝70載,出演過「外科醫生」(M.A.S.H. 又譯「風流軍醫俏護士」,1970)、「威尼斯痴魂」(Don't Look Now ,1973)等多部經典電影,晚年在「饑餓遊戲」(The Hunger Games)三部曲中飾演大反派總統,年輕觀眾對他也不陌生。而對於中國影迷來說,對他有深刻印象的就數他在馮小剛2001年賀歲片「大腕」中飾演的好萊塢 大牌導演「泰勒」。

唐納蘇德蘭去世的消息,由他的兒子、主演美劇「24反恐任務」(24,又譯「24小時」)走紅的基佛蘇德蘭(Kiefer Sutherland)在社群媒體上公布:「我懷著沉重心情告訴各位,我的父親唐納蘇德蘭今日去世了。在我心中,他是電影史上最重要的演員之一,無論角色好壞美醜,他都敢於迎接挑戰,從不畏懼。他愛他所做的事,做他所愛的事,這就是他的一生,精采的一生。」

蘇德蘭父子過去曾合體演出三部電影,包括「貴客光臨」(Max Dugan Returns,1983)、「殺戮時刻」(A Time to Kill,1996)和「落日孤影」(Forsaken,又譯 「遺棄」,2015)。唐納蘇德蘭曾表示自己是「24反恐任務」的忠實粉絲,每集必追,非常欣賞兒子在劇中飾演的主角「傑克鮑爾」(Jack Bauer)。

唐納蘇德蘭(左)2015年與兒子基佛蘇德蘭(右)一起出席活動。(取材自IMDb)

凸眼長短腳 出演恐怖片

唐納蘇德蘭1935年7月15日出生在一個普通家庭,就讀多倫多大學期間,他主攻工程和戲劇兩個學位。22歲那年,他離開家鄉,前往倫敦音樂與戲劇藝術學院進修,隨後便留在英國發展,從恐怖片小配角開啟了銀幕生涯。

事實上,在唐納蘇德蘭整個演藝生涯中,恐怖片占了相當大的比例。這是因為蘇德蘭身高超過190公分、體型瘦削,還有一雙略顯浮腫的大眼睛,另外由於小時候生過病,兩條腿長短有些許差異,讓許多恐怖片製作人一眼便相中他。

義大利名導費里尼(Federico Fellini)執導「卡薩諾瓦」(Il Casanova di Federico Fellini,1976)時,力排眾議,相中蘇德蘭飾演大情聖卡薩諾瓦一角,據說理由是費里尼形容這個加拿大人就像是「一具純粹由精子塑成的蠟像,而且天生就有著一對自慰狂的眼睛」。

唐納蘇德蘭被義大利導演費里尼相中演出大情聖「卡薩諾瓦」。(取材自IMDb)

「決死突擊隊」在美走紅

1966年,米高梅影業在英國開拍動作片「決死突擊隊」(The Dirty Dozen,又譯「十二金剛」),雲集李馬文(Lee Marvin)、歐尼斯鮑寧(Ernest Borgnine)、查理士布朗遜(Charles Bronson)等多位大牌演員,蘇德蘭也被製片人選中出演。該片在1967年上映後票房火熱,排名美國年度票房第五位,也為蘇德蘭鋪好了進軍好萊塢的康莊大道。

唐納蘇德蘭(右二)演出1967年電影「決死突擊隊」。(取材自IMDb)

很快,他就在羅伯特奧特曼(Robert Altman)執導的經典反戰片「外科醫生」中脫穎而出,飾演綽號「鷹眼」的軍醫,是整所戰地醫院的靈魂人物。電影在1970年上映後大受歡迎,獲得五項奧斯卡 提名,不過蘇德蘭並不在列。終其一生,他從未獲得過奧斯卡提名,直到2017年才總算得到一尊遲來的奧斯卡終身成就獎。另外,值得一提的是,他不僅在電影飾演反戰偶像,在生活中也堅持左派反戰立場,因此一度被中情局視為敏感人物,上過觀察名單。

1970年代是唐納蘇德蘭的電影高產期,在艾倫帕庫拉(Alan Pakula)執導的「柳巷芳草」(Klute,1971)中,他飾演一位私家偵探,在調查紐約連環謀殺案時,愛上了由珍芳達(Jane Fonda)飾演的風塵女子;而在尼古拉斯羅格(Nicolas Roeg)執導的恐怖片「威尼斯痴魂」中,他和茱莉克莉絲蒂(Julie Christie)飾演一對意外喪女的夫婦,當年片中一段長達4分鐘的激情戲,引發英美兩國電檢單位的高度關注,時至今日,該片已屢屢登上各種影史最偉大恐怖片的榜單。

1970年代末,蘇德蘭連續主演了多部賣座片,而且類型各異,包括恐怖片「人體異形」(Invasion of the Body Snatchers)、喜劇「動物屋」(National Lampoon's Animal House)、動作片「黃金列車大奇案」(The Great Train Robbery)以及柏納多貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)執導的史詩片「1900」等。1980年,他在勞勃瑞福(Robert Redford)執導的「凡夫俗子」(Ordinary People,又譯「普通人」)中飾演一位個性軟弱的父親,雖然該片一舉奪得奧斯卡最佳電影、導演、劇本等多項殊榮,但蘇德蘭依舊是連提名都沒能拿到。

此後的幾十年,唐納蘇德蘭依然保持高產,不過因為年齡關係,漸漸從男主角退居配角,包括「誰殺了甘迺迪」(JFK,又譯「刺殺肯尼迪」)、又譯「桃色機密」(Disclosure)、「傲慢與偏見」(Pride & Prejudice)等大量賣座片。

馮小剛「大腕」要角

而在馮小剛2001年的賀歲片「大腕」中,唐納蘇德蘭飾演的好萊塢大導泰勒受雇到北京拍新片,不料心臟病發作,他希望葛優飾演的男主角為自己主辦葬禮,但由於完全沒給預算,葛優為了籌款,將葬禮變成一場廣告大片,引出了一連串笑料。而當唐納蘇德蘭的死訊一出,許多中國網友紛紛到「大腕」的豆瓣電影資訊下留言悼念。

唐納蘇德蘭(左)在2001年中國賀歲片「大腕」與關芝琳、葛優共同演出。(取材自豆瓣電影)

其實早在1990年,他主演過加拿大與中國合拍片「白求恩:一個英雄的成長」(Bethune: The Making of a Hero);再往前,在1975年播出的加拿大歷史劇「見證昨日」(Witness to Yesterday),他也同樣扮演中國抗日時期,在河北行醫時不幸感染逝世的加拿大軍醫白求恩。

從沒想入籍美國

雖然幾乎一輩子都在好萊塢闖蕩,不過唐納蘇德蘭始終沒加入美國籍。為表彰他在電影方面的傑出貢獻,加拿大政府在2019年授予他最高榮譽勳章,還在2023年10月發行了一枚唐納蘇德蘭紀念郵票。對此,他生前最後一次受訪時,強調自己畢生都以身為加拿大人為榮。

過去他常被問到,為何不乾脆申請美加雙重國籍,這樣往返兩地工作時會方便許多,他表示,自己是一個徹頭徹尾的加拿大人,並不想做美國人,因為兩國雖是鄰居,但就連最基本的幽默感都差很多。2010年,在溫哥華舉行的冬季奧運會開幕式上,他作為傑出加拿大人代表,參與了會旗入場儀式。

(取材自澎湃新聞)