新聞眼／性勒索 還要逼死多少男孩？

疫情 爆發,讓在家社交的生活成為常態,針對兒童的網路性犯罪問題也激增;然而英國、美國與澳洲相關機構皆已證實,性犯罪問題並未隨著疫情退去而趨緩,其中針對未成年人的性勒索更為加劇,年輕男孩更成為犯罪集團下手詐騙的新目標。2023年,英國一名16歲受害者身受性勒索折磨後選擇自殺,不僅再度引發英國社會震驚,也促使國家打擊犯罪調查局(NCA)向全國教師發出警報,敦促教職員提高對未成年人受網路性勒索的警惕。

性勒索(Sextortion)犯罪集團大多以西非或東南亞 為犯罪基地,常見犯罪手法為偽裝異性,透過社群平台溫柔地與受害者談天,並傳送裸露照片、誘騙對方回傳自己的性隱私影像,或是引導對方開啟視訊、並拍攝性隱私畫面。得逞後,加害者再以此勒索詐騙錢財,威脅對方若不配合,影像將會被公諸於世,或將導致致命後果等等。

詐團性犯罪 還賣指南

BBC新聞近期發現,性勒索犯罪集團於網路平台,如Youtube、Instagram、TikTok等,販賣有關「性勒索教學指南」,指南內容清楚教學,如何冒充自己是年輕人、誘導受害者發送性隱私照片或影片,也傳授聊天方式與誘騙話術技巧;此外,指南會教學如何設定難以追蹤的電話號碼、建立假帳號及設立收取詐騙款項的祕密帳戶等。

2023年一名性犯罪集團成員、現年33歲的奈及利亞籍男子沙努(Olamide Shanu),以在Instagram、Snapchat實施性勒索,及共謀販售性勒索指南等罪名遭英國政府通緝,最終在美國遭警方逮捕後、被引渡回英國接受調查。

2024年5月28日,沙努於倫敦西敏區治安法庭出庭,警方於沙努收集敲詐資金的加密貨幣帳戶中,發現來自數百名受害者、共6000多筆的詐騙收入交易,三年內共勒索超過200萬英鎊。

自2021年以來,美國FBI記錄的性勒索通報案件數已增加了10倍,其中許多受害者最終被導向死亡結局,且許多未成年男孩成為犯罪組織下手目標。近期一名蘇格蘭青少年莫瑞(Murray Dowey)成為性勒索受害者後結束了自己的生命,性犯罪問題也再度引發英國社會震驚。

16歲的莫瑞有一名哥哥和弟弟,一家五口住在蘇格蘭鄧布蘭,生活平凡幸福。2023年12月,有一天晚餐後全家如往常於客廳看電視談天、討論新年計畫。約晚上9時30分,莫瑞上樓回自己房間就寢,一切如往常一般平靜,然而這是全家人最後一次看見莫瑞活著的身影。隔日早晨,母親推進莫瑞房門半開的臥室,竟然發現兒子已默默於前一晚自殺。

遭勒索刷卡 少年輕生

蘇格蘭警方耗時兩周破解莫瑞的手機,調查發現,莫瑞於社群平台上結識一名「女性朋友」,這名新朋友每天溫柔地與他談天,後期還傳送自己的私密影像給他,莫瑞也一直都以為自己在與一名年輕女孩交朋友,直到他傳送了自己的照片給對方,才發現對方根本不如他想像的是一名女性,而是一名可怕的男子,這名男子持莫瑞的性隱私照片開始對他進行勒索,要求莫瑞提供信用卡資訊,並威脅他,若不照辦,將會公開他的照片。

英國16歲的少年莫瑞,因受到性勒索,於2023年12月自殺。圖為校方貼出的訃聞。(取自X平台)

莫瑞的父母表示,兒子平時是一位注重隱私的人,在學校作風低調、不喜成為關注焦點,平常也不會沉迷與網路世界,甚至不屑社群媒體 的過度使用者。莫瑞的父親表示,全家人平時也會討論如何健康地使用社群媒體,三名兒子看似成熟明白事理,未料莫瑞還是落入了犯罪者的手中。

他們受訪時心碎地說,無法想像此事對莫瑞造成多巨大的打擊,也難以想像莫瑞陷入低潮後沒能求助的情況有多煎熬。「我們房間只有兩公尺遠,他也許能放下手機、告訴我們發生什麼事」、「不過我們不知情,就這樣從此失去了他」。

英國警方表示,在這個年齡層的孩子們正在用自己的方式去認識自己、認識情緒與恐懼,甚至用自己的方式面對羞恥或絕望的感受,他們和莫瑞一樣不習慣與父母與教師求助。

英國國家打擊犯罪調查局(NCA)巴貝奇(James Babbage)指出:「若有人威脅要把你的性影像公諸於世,若不配合會殺了你的父母親。」、「成年的你可能知道該怎麼應對,但10幾歲的孩子,有可能真的會相信他會這麼做。」

英設舉報網 匿名求助

英國致力於保護兒童遭受性剝削的非營利組織網路觀察基金會(IWF),與ChildLine共同開發匿名舉報網站「Report Remove」,未成年人若不幸傳送涉及性隱私影像給他人,可以匿名方式在此求助,由專門人員於社群媒體或特定網站追查影像,並強制刪除;若發現影像流傳於部分較難以刪除的平台——如SnapChat、Whatsapp——Report Remove也會確保這些影像不會被公開散播。

然而類似工具仍有所限制,鮮少有青少年會有意識主動通報,最後仍須靠自己和父母或師長主動提出、並共同尋求資源,因此專家建議大眾以更開放態度與孩子談論性勒索議題,讓他們理解,若自己不慎拍攝並傳送自己的性影像,仍有許多補救方法。

此外,社群平台監管問題一直是最為人詬病的,莫瑞的母親批評,這些社群媒體科技公司在賺取大量營收時,許多加害者於千里之外,利用這些平台將年輕人推向死亡、並以敲詐勒索方式來賺取大把鈔票。

如今全球性勒索案件激增,英國國家打擊犯罪調查局(NCA)公布了最新的數據,2022年全球官方通報性勒索案件數,從2021年的1萬731起上升至2萬6718起;且網路網路觀察基金在2023年處理的案件中,有91%的受害者都是年輕男性。

受害家屬籲 遠離手機

2024年4月29日,NCA向英國全國教育工作者發出警報,敦促全國教師們協助提高對性剝削與網路性勒索的警惕,也開始增加性勒索問題相關課程。課程旨在增加年輕人危機意識,了解散播未成年人「性」訊息與影像都是違法的,並讓他們了解成為受害者該如何面對負面情緒、有哪些管道可以解決問題。

莫瑞的父母希望透過各種訪問能讓許多家長知道,許多人以為性勒索問題不會發生在自己孩子身上,然而他們在如此短暫時間內失去莫瑞後,才發現網路性犯罪的普遍和嚴重性,希望性勒索話題能更深入每個家庭,不要再有任何人經歷這樣的悲劇。