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新聞眼／性勒索 還要逼死多少男孩？

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英國、美國與澳洲相關機構皆已證實，性犯罪問題並未隨著疫情退去而趨緩，其中針對未成年人的性勒索更為加劇，年輕男孩更成為犯罪集團下手詐騙的新目標。(圖／123RF)
英國、美國與澳洲相關機構皆已證實，性犯罪問題並未隨著疫情退去而趨緩，其中針對未成年人的性勒索更為加劇，年輕男孩更成為犯罪集團下手詐騙的新目標。(圖／123RF)

疫情爆發，讓在家社交的生活成為常態，針對兒童的網路性犯罪問題也激增；然而英國、美國與澳洲相關機構皆已證實，性犯罪問題並未隨著疫情退去而趨緩，其中針對未成年人的性勒索更為加劇，年輕男孩更成為犯罪集團下手詐騙的新目標。2023年，英國一名16歲受害者身受性勒索折磨後選擇自殺，不僅再度引發英國社會震驚，也促使國家打擊犯罪調查局(NCA)向全國教師發出警報，敦促教職員提高對未成年人受網路性勒索的警惕。

性勒索(Sextortion)犯罪集團大多以西非或東南亞為犯罪基地，常見犯罪手法為偽裝異性，透過社群平台溫柔地與受害者談天，並傳送裸露照片、誘騙對方回傳自己的性隱私影像，或是引導對方開啟視訊、並拍攝性隱私畫面。得逞後，加害者再以此勒索詐騙錢財，威脅對方若不配合，影像將會被公諸於世，或將導致致命後果等等。

詐團性犯罪 還賣指南

BBC新聞近期發現，性勒索犯罪集團於網路平台，如Youtube、Instagram、TikTok等，販賣有關「性勒索教學指南」，指南內容清楚教學，如何冒充自己是年輕人、誘導受害者發送性隱私照片或影片，也傳授聊天方式與誘騙話術技巧；此外，指南會教學如何設定難以追蹤的電話號碼、建立假帳號及設立收取詐騙款項的祕密帳戶等。

2023年一名性犯罪集團成員、現年33歲的奈及利亞籍男子沙努(Olamide Shanu)，以在Instagram、Snapchat實施性勒索，及共謀販售性勒索指南等罪名遭英國政府通緝，最終在美國遭警方逮捕後、被引渡回英國接受調查。

2024年5月28日，沙努於倫敦西敏區治安法庭出庭，警方於沙努收集敲詐資金的加密貨幣帳戶中，發現來自數百名受害者、共6000多筆的詐騙收入交易，三年內共勒索超過200萬英鎊。

自2021年以來，美國FBI記錄的性勒索通報案件數已增加了10倍，其中許多受害者最終被導向死亡結局，且許多未成年男孩成為犯罪組織下手目標。近期一名蘇格蘭青少年莫瑞(Murray Dowey)成為性勒索受害者後結束了自己的生命，性犯罪問題也再度引發英國社會震驚。

16歲的莫瑞有一名哥哥和弟弟，一家五口住在蘇格蘭鄧布蘭，生活平凡幸福。2023年12月，有一天晚餐後全家如往常於客廳看電視談天、討論新年計畫。約晚上9時30分，莫瑞上樓回自己房間就寢，一切如往常一般平靜，然而這是全家人最後一次看見莫瑞活著的身影。隔日早晨，母親推進莫瑞房門半開的臥室，竟然發現兒子已默默於前一晚自殺。

遭勒索刷卡 少年輕生

蘇格蘭警方耗時兩周破解莫瑞的手機，調查發現，莫瑞於社群平台上結識一名「女性朋友」，這名新朋友每天溫柔地與他談天，後期還傳送自己的私密影像給他，莫瑞也一直都以為自己在與一名年輕女孩交朋友，直到他傳送了自己的照片給對方，才發現對方根本不如他想像的是一名女性，而是一名可怕的男子，這名男子持莫瑞的性隱私照片開始對他進行勒索，要求莫瑞提供信用卡資訊，並威脅他，若不照辦，將會公開他的照片。

英國16歲的少年莫瑞，因受到性勒索，於2023年12月自殺。圖為校方貼出的訃聞。...
英國16歲的少年莫瑞，因受到性勒索，於2023年12月自殺。圖為校方貼出的訃聞。（取自X平台）

莫瑞的父母表示，兒子平時是一位注重隱私的人，在學校作風低調、不喜成為關注焦點，平常也不會沉迷與網路世界，甚至不屑社群媒體的過度使用者。莫瑞的父親表示，全家人平時也會討論如何健康地使用社群媒體，三名兒子看似成熟明白事理，未料莫瑞還是落入了犯罪者的手中。

他們受訪時心碎地說，無法想像此事對莫瑞造成多巨大的打擊，也難以想像莫瑞陷入低潮後沒能求助的情況有多煎熬。「我們房間只有兩公尺遠，他也許能放下手機、告訴我們發生什麼事」、「不過我們不知情，就這樣從此失去了他」。

英國警方表示，在這個年齡層的孩子們正在用自己的方式去認識自己、認識情緒與恐懼，甚至用自己的方式面對羞恥或絕望的感受，他們和莫瑞一樣不習慣與父母與教師求助。

英國國家打擊犯罪調查局(NCA)巴貝奇(James Babbage)指出：「若有人威脅要把你的性影像公諸於世，若不配合會殺了你的父母親。」、「成年的你可能知道該怎麼應對，但10幾歲的孩子，有可能真的會相信他會這麼做。」

英設舉報網 匿名求助

英國致力於保護兒童遭受性剝削的非營利組織網路觀察基金會(IWF)，與ChildLine共同開發匿名舉報網站「Report Remove」，未成年人若不幸傳送涉及性隱私影像給他人，可以匿名方式在此求助，由專門人員於社群媒體或特定網站追查影像，並強制刪除；若發現影像流傳於部分較難以刪除的平台——如SnapChat、Whatsapp——Report Remove也會確保這些影像不會被公開散播。

然而類似工具仍有所限制，鮮少有青少年會有意識主動通報，最後仍須靠自己和父母或師長主動提出、並共同尋求資源，因此專家建議大眾以更開放態度與孩子談論性勒索議題，讓他們理解，若自己不慎拍攝並傳送自己的性影像，仍有許多補救方法。

此外，社群平台監管問題一直是最為人詬病的，莫瑞的母親批評，這些社群媒體科技公司在賺取大量營收時，許多加害者於千里之外，利用這些平台將年輕人推向死亡、並以敲詐勒索方式來賺取大把鈔票。

如今全球性勒索案件激增，英國國家打擊犯罪調查局(NCA)公布了最新的數據，2022年全球官方通報性勒索案件數，從2021年的1萬731起上升至2萬6718起；且網路網路觀察基金在2023年處理的案件中，有91%的受害者都是年輕男性。

受害家屬籲 遠離手機

2024年4月29日，NCA向英國全國教育工作者發出警報，敦促全國教師們協助提高對性剝削與網路性勒索的警惕，也開始增加性勒索問題相關課程。課程旨在增加年輕人危機意識，了解散播未成年人「性」訊息與影像都是違法的，並讓他們了解成為受害者該如何面對負面情緒、有哪些管道可以解決問題。

莫瑞的父母希望透過各種訪問能讓許多家長知道，許多人以為性勒索問題不會發生在自己孩子身上，然而他們在如此短暫時間內失去莫瑞後，才發現網路性犯罪的普遍和嚴重性，希望性勒索話題能更深入每個家庭，不要再有任何人經歷這樣的悲劇。

莫瑞的爸爸也表示，如果可以彌補，他希望能對當時身陷低潮的兒子說：「把手機關掉，遠離它，尋求協助。」(Switch off the phone, walk away, go get help.)

性勒索犯罪集團於網路平台——如Youtube、Instagram、TikTok等...
性勒索犯罪集團於網路平台——如Youtube、Instagram、TikTok等——販賣有關「性勒索教學指南」。（截自BBC網站）
英國國家打擊犯罪調查局指出：「若有人威脅要把你的性影像公諸於世，若不配合會殺了你...
英國國家打擊犯罪調查局指出：「若有人威脅要把你的性影像公諸於世，若不配合會殺了你的父母親。10幾歲的孩子，有可能真的會相信。」(圖／123RF)
全球性勒索案件激增，2022年全球官方通報性勒索案件數，從2021年的1萬731...
全球性勒索案件激增，2022年全球官方通報性勒索案件數，從2021年的1萬731起上升至2萬6718起；有91%的受害者都是年輕男性。(圖／123RF)

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