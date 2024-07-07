娛樂／首映就破億 「腦筋急轉彎2」登今年人氣王

「腦筋急轉彎2」電影海報。（取材自IMDb）

去年暑假暴款電影「芭比」（Barbie）以來，好萊塢 已近一年沒有再出現首映票房破億美元的電影，直到皮克斯動畫工作室出品的「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2，又譯「頭腦特工隊2」）不負眾望，首映拿下驚人的1.55億美元票房，遠超所有預期。截至6月底，該片全球總票房已突破7.48億美元。

事實上，「腦筋急轉彎2」正式在美公映的第一天，票房就達到6200萬美元，創下2024年之最，狂勝「沙丘2」（Dune: Part Two，8250萬美元）和「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire，8000萬美元），成為2024年迄今首映票房最高的影片。

2015年上映的第一部「腦筋急轉彎」最終以3.56億美元本土票房、8.58億美元全球票房的成績強勢收官。除了票房大獲成功外，當年還問鼎了奧斯卡獎、英國電影學院獎、安妮獎等諸多榮譽，堪稱是觀眾、媒體、業界都同聲稱讚的作品。目前看來，「腦筋急轉彎2」的口碑雖然稍遜於前作，但總票房極有可能實現超越。這對於皮克斯工作室和迪士尼 集團來說，無疑也是一針強心劑。

經典動畫「玩具總動員」（Toy Story）、「海底總動員」（Finding Nemo）、「超人特攻隊」（Incredibles，又譯「超人總動員」）等系列作人氣不墜，皮克斯長期以來都是好萊塢合家歡電影的一塊金字招牌。然而，過去幾年，皮克斯的口碑和票房成績雙雙下滑嚴重。不僅疫情期間連續三部作品被母公司迪士尼直接放上串流，沒能進入院線，且去年暑期檔的「元素方城市」（Elementa，又譯「瘋狂元素城」）首映只獲得2960萬美元票房；再往前推，2022年的「巴斯光年」（Lightyear，又譯「光年傳奇」）也只有5050萬美元首映成績。

雖然「元素方城市」靠著慢熱效應，全球票房達到了4.95億美元，但這數字還是遠低於皮克斯過去的成就，而「巴斯光年」最終只獲得2.26億美元的票房，對比其2億美元的成本，成了一筆賠本生意。於是，近年有多家媒體質疑，皮克斯是否已過氣、觀眾是否已習慣在串流平台上觀賞他們的新作？結果，「腦筋急轉彎2」的超人氣表現給了答案。

「腦筋急轉彎2」的首映成績擊敗去年「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie，又譯「超級馬力歐兄弟大電影」）的1.46億元票房，成為疫情以來首映票房最高的動畫電影；好萊塢影史中，僅輸給2018年上映的「超人特攻隊2」（Incredibles 2，又譯「超人總動員2」，1.82億美元）。

絕地戰警4 飛速回本

另一部票房大黑馬則是「絕地戰警：生死與共」（Bad Boys: Ride or Die，又譯「絕地戰警4」），上映10天，該片的本土票房已有1.12億美元，算得上今年暑期檔至今繼「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）後又一部票房成功的作品。其實單靠不到兩周的美國本土票房，片商索尼影業就足以收回全部成本，更別說還有海外市場這一大塊。截至6月底，它在全球已橫掃2.9億美元。

據統計，「絕地戰警4」首批觀眾中，有70%為非裔 和拉美裔，北美白人觀眾占比不到20%。過去一段時間以來，好萊塢雖然日益強調「多元化」，但真正專攻非裔和拉美觀眾群體的強片還是占比很少。其實，只要作品精采，類似「黑豹」（Black Panther）、「逃出絕命鎮」（Get Out）這樣面向非裔觀眾的影片，往往都能獲得不俗的票房回報。