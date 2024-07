娛樂／首映就破億 「腦筋急轉彎2」登今年人氣王

「腦筋急轉彎2」電影海報。(取材自IMDb)

去年暑假暴款電影「芭比」(Barbie)以來,好萊塢 已近一年沒有再出現首映票房破億美元的電影,直到皮克斯動畫工作室出品的「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2,又譯「頭腦特工隊2」)不負眾望,首映拿下驚人的1.55億美元票房,遠超所有預期。截至6月底,該片全球總票房已突破7.48億美元。

事實上,「腦筋急轉彎2」正式在美公映的第一天,票房就達到6200萬美元,創下2024年之最,狂勝「沙丘2」(Dune: Part Two,8250萬美元)和「哥吉拉與金剛:新帝國」(Godzilla x Kong: The New Empire,8000萬美元),成為2024年迄今首映票房最高的影片。

2015年上映的第一部「腦筋急轉彎」最終以3.56億美元本土票房、8.58億美元全球票房的成績強勢收官。除了票房大獲成功外,當年還問鼎了奧斯卡獎、英國電影學院獎、安妮獎等諸多榮譽,堪稱是觀眾、媒體、業界都同聲稱讚的作品。目前看來,「腦筋急轉彎2」的口碑雖然稍遜於前作,但總票房極有可能實現超越。這對於皮克斯工作室和迪士尼 集團來說,無疑也是一針強心劑。

經典動畫「玩具總動員」(Toy Story)、「海底總動員」(Finding Nemo)、「超人特攻隊」(Incredibles,又譯「超人總動員」)等系列作人氣不墜,皮克斯長期以來都是好萊塢合家歡電影的一塊金字招牌。然而,過去幾年,皮克斯的口碑和票房成績雙雙下滑嚴重。不僅疫情期間連續三部作品被母公司迪士尼直接放上串流,沒能進入院線,且去年暑期檔的「元素方城市」(Elementa,又譯「瘋狂元素城」)首映只獲得2960萬美元票房;再往前推,2022年的「巴斯光年」(Lightyear,又譯「光年傳奇」)也只有5050萬美元首映成績。

雖然「元素方城市」靠著慢熱效應,全球票房達到了4.95億美元,但這數字還是遠低於皮克斯過去的成就,而「巴斯光年」最終只獲得2.26億美元的票房,對比其2億美元的成本,成了一筆賠本生意。於是,近年有多家媒體質疑,皮克斯是否已過氣、觀眾是否已習慣在串流平台上觀賞他們的新作?結果,「腦筋急轉彎2」的超人氣表現給了答案。

「腦筋急轉彎2」的首映成績擊敗去年「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie,又譯「超級馬力歐兄弟大電影」)的1.46億元票房,成為疫情以來首映票房最高的動畫電影;好萊塢影史中,僅輸給2018年上映的「超人特攻隊2」(Incredibles 2,又譯「超人總動員2」,1.82億美元)。

絕地戰警4 飛速回本

另一部票房大黑馬則是「絕地戰警:生死與共」(Bad Boys: Ride or Die,又譯「絕地戰警4」),上映10天,該片的本土票房已有1.12億美元,算得上今年暑期檔至今繼「猩球崛起:王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)後又一部票房成功的作品。其實單靠不到兩周的美國本土票房,片商索尼影業就足以收回全部成本,更別說還有海外市場這一大塊。截至6月底,它在全球已橫掃2.9億美元。

據統計,「絕地戰警4」首批觀眾中,有70%為非裔 和拉美裔,北美白人觀眾占比不到20%。過去一段時間以來,好萊塢雖然日益強調「多元化」,但真正專攻非裔和拉美觀眾群體的強片還是占比很少。其實,只要作品精采,類似「黑豹」(Black Panther)、「逃出絕命鎮」(Get Out)這樣面向非裔觀眾的影片,往往都能獲得不俗的票房回報。