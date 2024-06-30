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「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

封面故事／聽鄉村音樂 看史崔特魅力

陳韻涵
「鄉村音樂之王」喬治史崔特15日在德州農工大學的演唱會，締造美國史上最大規模售票演唱會的新紀錄。(截自德州農工大學臉書)
「鄉村音樂之王」喬治史崔特15日在德州農工大學的演唱會，締造美國史上最大規模售票演唱會的新紀錄。(截自德州農工大學臉書)

「鄉村音樂之王」喬治史崔特(George Strait)15日在德州大學城(College Station)的德州農工大學(Texas A&M)，舉辦「國王蒞臨凱爾球場」(The King at Kyle Field)演唱會，締造美國史上最大規模售票演唱會的新紀錄。

這場演唱會吸引11萬905人參加，打破迷幻搖滾樂團「死之華」(Grateful Dead)於1977年在新澤西賽道公園(Raceway Park)吸引10萬7019名粉絲到場所創下的單場演唱會最高售票紀錄。

此外，史崔特這場「國王蒞臨凱爾球場」演唱會，同時刷新德州農工大學凱爾球場的單場活動紀錄，先前紀錄於2014年10月11日締造，當時是德州農工大學校隊對陣密西西比大學校隊「Ole Miss」的比賽，吸引11萬633人到場觀賽。

儘管史崔特締造售票演唱會的最高人數紀錄，但在美國舉辦的部分音樂節和免費音樂會，往往吸引更多觀眾到場同歡。例如，1986年紐約愛樂(New York Philharmonic)交響樂團在中央公園的演出，吸引約80萬人共襄盛舉。

★首次踏進凱爾球場 愧對阿吉

「國王蒞臨凱爾球場」演唱會眾星雲集，特別嘉賓包括孤星州(Lone Star，即德州)原住民、環球音樂母公司「美希亞音樂」(Music Corporation of America，簡稱MCA)旗下藝人：32歲鄉村歌手帕克麥考倫(Parker McCollum)，以及19歲新生代創作歌手凱蒂奧弗曼(Catie Offerman)。

娛樂雜誌「告示牌」(Billboard)報導，1952年5月18日在德州波地特(Poteet)出生的史崔特表演期間告訴觀眾：「台下有『阿吉』(Aggie's，德州農工學生的暱稱)嗎？哦耶！我很羞於這麼說，但這是我第一次蒞臨凱爾球場，可惡。(之後)只要叫我來，我就來！」

「鄉村音樂之王」喬治史崔特15日在德州農工大學的演唱會，締造美國史上最大規模售票...
「鄉村音樂之王」喬治史崔特15日在德州農工大學的演唱會，締造美國史上最大規模售票演唱會的新紀錄。圖為他2013年在田納西納許維爾的檔案照。(美聯社)

★唱片銷量逾1.2億張

史崔特在演唱會上，首度公開演唱兩首即將於9月6日發行之新專輯「牛仔與夢想家」(Cowboys and Dreamers，暫譯)中的收錄的兩首新歌「MIA in MIA」和「The Little Things」。

「牛仔與夢想家」將是史崔特與唱片公司「美希亞音樂納許維爾」(MCA Nashville)合作推出的第31張專輯，他出道以來，在全球售出超過1億2000萬張唱片，躋身史上最暢銷的歌手之列。

史崔特的演藝生涯締造多項傲人紀錄，他在任何流派的所有藝術家中，都拿下單曲排名第一，且是自1990年代到2010年代的30年裡，唯一一位在「熱門鄉村歌曲」(Hot Country Songs)和「鄉村音樂電台榜」(Country Airplay)之中，每年都闖進前10名的藝術家。

鄉村音樂電台榜上的上榜歌曲往往來自鄉村音樂史上，獲得最多美國唱片業協會(RIAA)認證的黃金與白金唱片，而許多歌曲同時也是霸占「告示牌」鄉村音樂專輯榜(Top Country Albums)冠軍寶座。

美國唱片業協會(Recording Industry Association of America，簡稱RIAA)負責美國地區的專輯或唱片銷售認證，並自1958年起根據唱片或專輯的其銷售數量畫分獎勵制度，銷售額達100萬元的單曲與專輯唱片會獲得「金獎」(Gold Award)。

RIAA的獎勵制度於1975年改以唱片銷量為基礎，賣破50萬的單曲與專輯唱片屬金獎，1976年為銷量達100萬的唱片為「白金獎」(Platinum Award)，1984年又新增門檻200萬「多白金獎」(Multi-Platinum Award)，1999年再添銷售突破1000萬張的「鑽石獎」(Diamond Award)。

★今年演唱會 還有多場

錯過史崔特15日的演唱會毋須憂慮，他今年還有幾場演唱會，分別訂6月29日在猶他州鹽湖城的賴斯-埃克爾斯體育場(Rice-Eccles Stadium)、7月13日假底特律福特球場(Ford Field)、7月20日在芝加哥士兵球場(Soldier Field)，以及12月7日於拉斯維加斯忠實體育場(Allegiant Stadium)陸續登場。

「鄉村音樂之王」喬治史崔特15日在德州農工大學的演唱會，締造美國史上最大規模售票...
「鄉村音樂之王」喬治史崔特15日在德州農工大學的演唱會，締造美國史上最大規模售票演唱會的新紀錄。圖為他2016年在田納西州納許維爾舉行的美國音樂協會榮譽與頒獎典禮上頒獎的檔案照。(美聯社)

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