封面故事／聽鄉村音樂 看史崔特魅力

「鄉村音樂之王」喬治史崔特15日在德州農工大學的演唱會,締造美國史上最大規模售票演唱會的新紀錄。(截自德州農工大學臉書)

「鄉村音樂之王」喬治史崔特(George Strait)15日在德州 大學城(College Station)的德州農工大學(Texas A&M),舉辦「國王蒞臨凱爾球場」(The King at Kyle Field)演唱會,締造美國史上最大規模售票演唱會的新紀錄。

這場演唱會吸引11萬905人參加,打破迷幻搖滾樂團「死之華」(Grateful Dead)於1977年在新澤西賽道公園(Raceway Park)吸引10萬7019名粉絲到場所創下的單場演唱會最高售票紀錄。

此外,史崔特這場「國王蒞臨凱爾球場」演唱會,同時刷新德州農工大學凱爾球場的單場活動紀錄,先前紀錄於2014年10月11日締造,當時是德州農工大學校隊對陣密西西比大學校隊「Ole Miss」的比賽,吸引11萬633人到場觀賽。

儘管史崔特締造售票演唱會的最高人數紀錄,但在美國舉辦的部分音樂節和免費音樂會,往往吸引更多觀眾到場同歡。例如,1986年紐約愛樂(New York Philharmonic)交響樂團在中央公園的演出,吸引約80萬人共襄盛舉。

★首次踏進凱爾球場 愧對阿吉

「國王蒞臨凱爾球場」演唱會眾星雲集,特別嘉賓包括孤星州(Lone Star,即德州)原住民 、環球音樂母公司「美希亞音樂」(Music Corporation of America,簡稱MCA)旗下藝人:32歲鄉村歌手帕克麥考倫(Parker McCollum),以及19歲新生代創作歌手凱蒂奧弗曼(Catie Offerman)。

娛樂雜誌「告示牌」(Billboard)報導,1952年5月18日在德州波地特(Poteet)出生的史崔特表演期間告訴觀眾:「台下有『阿吉』(Aggie's,德州農工學生的暱稱)嗎?哦耶!我很羞於這麼說,但這是我第一次蒞臨凱爾球場,可惡。(之後)只要叫我來,我就來!」

「鄉村音樂之王」喬治史崔特15日在德州農工大學的演唱會,締造美國史上最大規模售票演唱會的新紀錄。圖為他2013年在田納西納許維爾的檔案照。(美聯社)

★唱片銷量逾1.2億張

史崔特在演唱會上,首度公開演唱兩首即將於9月6日發行之新專輯「牛仔與夢想家」(Cowboys and Dreamers,暫譯)中的收錄的兩首新歌「MIA in MIA」和「The Little Things」。

「牛仔與夢想家」將是史崔特與唱片公司「美希亞音樂納許維爾」(MCA Nashville)合作推出的第31張專輯,他出道以來,在全球售出超過1億2000萬張唱片,躋身史上最暢銷的歌手之列。

史崔特的演藝生涯締造多項傲人紀錄,他在任何流派的所有藝術家中,都拿下單曲排名第一,且是自1990年代到2010年代的30年裡,唯一一位在「熱門鄉村歌曲」(Hot Country Songs)和「鄉村音樂電台榜」(Country Airplay)之中,每年都闖進前10名的藝術家。

鄉村音樂電台榜上的上榜歌曲往往來自鄉村音樂史上,獲得最多美國唱片業協會(RIAA)認證的黃金與白金唱片,而許多歌曲同時也是霸占「告示牌」鄉村音樂專輯榜(Top Country Albums)冠軍寶座。

美國唱片業協會(Recording Industry Association of America,簡稱RIAA)負責美國地區的專輯或唱片銷售認證,並自1958年起根據唱片或專輯的其銷售數量畫分獎勵制度,銷售額達100萬元的單曲與專輯唱片會獲得「金獎」(Gold Award)。

RIAA的獎勵制度於1975年改以唱片銷量為基礎,賣破50萬的單曲與專輯唱片屬金獎,1976年為銷量達100萬的唱片為「白金獎」(Platinum Award),1984年又新增門檻200萬「多白金獎」(Multi-Platinum Award),1999年再添銷售突破1000萬張的「鑽石獎」(Diamond Award)。

★今年演唱會 還有多場