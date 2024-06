娛樂／阿拉莫影城倒6家 好萊塢暑期檔開局差

美國著名獨立院線阿拉莫影城擁有大批死忠粉絲。(取材自Instagram)

前陣子,獨立電影院線阿拉莫影城(Alamo Drafthouse)旗下的六家加盟影院在經營公司申請破產後,突然宣布歇業。這六家影院分布於德州和明尼蘇達州,由「二是一、一是零」公司(Two is One, One is None, LLC filing)負責經營,不幸在6月初宣布破產,員工立即被遣散。

索尼 靜悄悄砸2億併購

阿拉莫影城是美國有名的獨立院線,也是全美第七大連鎖影院,近期的另一件大事是它突然被索尼影業以2億美元重金收購,且事先沒有傳出任何風聲,震驚外界。這項併購案使索尼成為75年來美國第一家擁有連鎖戲院的電影製片廠。

過去好萊塢 電影公司各自都有其專屬的電影院線,直到1948年聯邦最高法院通過「派拉蒙法案」,以涉嫌壟斷經營為由,明令禁止電影公司擁有大型連鎖院線。不過,這項禁令1985年就被司法部放棄執行,並在2020年時正式取消。然而,儘管即便沒了禁令,大部分大片商基於種種原因,都已對親自經營院線失去興趣。過去幾年中,只有Netflix 和亞馬遜等串流媒體買下一些藝術影院的經營權,目的只是給他們出品的串流作品提供一個「實體放映」的場所,好符合奧斯卡送選評獎的相關規定。

目前看來,阿拉莫影城在全美14個州的25座城市所經營的35家分店(20家直營店、15家加盟店),仍會由其CEO麥可庫斯特曼(Michael Kustermann)繼續管理,只不過他現在多了一位上司──今年3月才被提升為索尼影業運營長的拉維阿胡賈(Ravi Ahuja)。

索尼影業的官方聲明中表示,購買阿拉莫影城,是公司對影院模式的長期承諾。此言非虛,畢竟索尼可是目前好萊塢「六大」中唯一沒有自己流媒體平台的一家,要說誰最力挺傳統院線,恐怕確實非索尼莫屬。

特色雞尾酒、邪典片吸粉

阿拉莫影城誕生於1997年,起初只是一家德州奧斯汀市的單廳影院。靠著用心經營和差異化模式,如今早已成為美國電影市場上獨樹一幟的特色品牌,以獨立放映藝術電影和邪典電影見長。

歷年來,他們以其豐富的雞尾酒、精釀啤酒和美食菜單,以及嚴格的「觀影期間不說話、不發訊息」政策,吸引了大批死忠顧客。阿拉莫影城每年上映的電影總數超過其他任何連鎖院線,每年顧客人數超1000萬。

即便如此,該連鎖影城也敵不過戲院產業的整體蕭條,在本月收掉6間加盟影院。據悉,「二是一、一是零」為經營這六家影院,光是2023年一年就投入了350萬美元資金,並且努力削減成本,但結果全年下來,還是虧損了100多萬美元,只能宣布破產。

隨著大製作「特技玩家」(The Fall Guy,又譯「特技狂人」)、「幻幻之交」(IF,又譯「神祕友友」)、「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga,又譯「瘋狂的麥克斯:狂暴女神」)等強片在美國票房上的接連失利,今年的暑期檔毫無疑問擁有一個糟糕的開局。「好萊塢記者」雜誌早前刊登了一篇名為「暑假檔危機:這次真的天要塌下來了嗎? 」的專題文章,形容去年的美國演員工會罷工猶如關閉了全美國的煉油廠,而美國編劇工會罷工則等同於全美國的油田全都歇業半年,因此,如今出現的票房市場危機完全就該在意料之中。

「絕地戰警4」開紅盤 史密斯拚翻紅

關於電影票房不佳和戲院產業倒退的現狀,「絕地戰警:生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)的男主角威爾史密斯(Will Smith)有自己的理解,他表示如今的好萊塢生態早已和往昔不能相提並論。 「以前,你在預告片裡剪些爆炸場面,再放進去幾個精采的段子,大家就會買帳,願意等上映後買票去看。但現在不同了,坐在家裡就能看到好看的電影。 」

索尼影業發行的經典續作「絕地戰警:生死與共」首映獲得5600萬美元票房,優於市場預期,截至6月下旬,全球票房突破2.15億美元。該片是「絕地戰警」系列的第四部,仍由威爾史密斯和馬丁勞倫斯(Martin Lawrence)領銜主演。

5600萬美元的首映票房距離上一部,也就是2020年初上映的第三部「絕地戰警FOR LIFE」6250萬美元,還是有不小落差。不過,根據部分媒體的看法,前作的成績其實賺到懷舊觀眾的紅利。該系列第二部上映於遙遠的2003年,與第三部相隔了整整17年,類似這種情況,常會吊起老觀眾的胃口,能讓影片首映票房往上猛衝。

而這次的第四部距離第三部上映不過四年而已,觀眾對其的期待度相對較低,實際取得的首映票房已經高於業界預期的5000萬美元,還算是不錯的成績。

「絕地戰警4」的一大看點當屬主演之一的威爾史密斯能否藉此機會東山再起,2022年的奧斯卡頒獎典禮上,威爾史密斯為了老婆潔妲蘋姬(Jada Pinkett),猛抽主持人克里斯洛克(Chris Rock)一記耳光的場面,至今並未被社會大眾所遺忘,因此好萊塢片商在過去兩年裡,也不太敢找他合作計畫。當然,過往經驗中,類似這種場外新聞,大部分情況下並不會影響太多觀眾的購票意願,「絕地戰警4」的票房成績也充分證明了這一點。

據媒體透露,藉著「絕地戰警4」的上映,史密斯的經紀人也開始忙碌起來,陸續致電各家製片廠高層,詢問是否有適合史密斯的項目。這種主動出擊的做法也是打巴掌事件以來的第一次。他們認為如果「絕地戰警4」獲得成功的話,史密斯的下部電影可以趁熱打鐵,馬上跟進。

奈沙馬蘭女兒 承父業執導恐怖片

和「絕地戰警4」選擇同期大規模上映的新片還有來自華納的「窺探者」(The Watchers,又譯「神祕窺視」),該片導演伊莎娜沙馬蘭(Ishana Shyamalan),正是好萊塢著名驚悚片導演奈沙馬蘭(M. Night Shyamalan)的掌上明珠。本片是她的長片首作,和父親一樣,她走的也是神祕驚悚題材,講述發生在愛爾蘭森林內的神祕生物跟蹤人類的事件,獲得PG-13分級,主攻25歲以下年輕觀眾市場。

「神祕窺視」首映僅獲得700萬美元首映票房,影評網站「爛番茄」的新鮮度也僅有26%。該片由奈沙馬蘭自掏腰包投資拍攝,隨後才被華納兄弟花費3000萬美元買下全球版權。算上宣傳成本,「窺探者」估計會讓華納小虧。年僅25歲的伊莎娜沙馬蘭此前只在父親劇組當過助理工作,這部作品的完成應該也少不了父親的幫助。

「當殺手戀愛時」 片商不買單直攻串流

事實上,就在「絕地戰警:生死與共」上映的同一天,另一部口碑更好、演員導演陣容毫不遜色的新片也與廣大觀眾見面了,只不過,地點並非在戲院,而是在全球Netflix用戶的家中。去年亮相威尼斯影展的「當殺手戀愛時」(Hit Man,又譯「職業殺手」)是名導李察林克雷特(Richard Linklater)自「搖滾教室」(School of Rock)以來,最為商業化的一部作品,結合了黑色喜劇、犯罪片和愛情元素,由好萊塢新生代偶像葛倫鮑威爾(Glen Powell)主演。它在去年的威尼斯影展首映後,就被Netflix出價2000萬美元買下。

現在看來,這麼一部「爛番茄」新鮮度97%、爆米花指數93%的作品,一定能為Netflix帶來不少流量,會讓喜歡在家看新片的Netflix用戶感到滿意。但是,對於那些希望能在大銀幕下看電影的觀眾,對於戲院產業來說,則帶來不小的損失。那麼,對於創作者本身呢?以「愛在黎明破曉時」(Before Sunrise)、「年少時代」(Boyhood)等獨立電影聞名於世的李察林克雷特,當然也希望自己的心血作品可以走入院線,問題在於,現在的傳統好萊塢片商卻對這類作品關上大門(不過前述的獨立電影院線阿拉莫影城仍有放映)。

林克萊特在接受媒體採訪時表示,「在我看來,獨立電影人的目標似乎沒變,還是和以往一樣:拍攝電影,努力為其尋找觀眾。但好萊塢製片廠已經徹底變了,他們放棄了電影製作,他們對這種類型的電影已經不再感興趣。」他透露「當殺手戀愛時」的競標過程並不激烈,「華納或環球原本大有機會,但最後還是拒絕了我們」。

「而且,我們當時的情況,並非八字還沒一撇的評估項目,而是已經拍完並全球首映了、已獲得觀眾和評論界肯定,但他們還是搖搖頭,覺得這不適合他們。所以,真正的問題就是那些電影公司需要解釋一下:我們到底該拍什麼才行?這就是好萊塢的巨變,那些傳統大廠已經很清楚哪些東西他們是絕對不會碰的了,於是這就留出了一塊空白,現在只有串流媒體進入這塊空白領域。」

(取材自澎湃新聞)