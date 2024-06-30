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繼紐時、華郵後…時代雜誌也開砲 封面「請拜登走人」

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

娛樂／阿拉莫影城倒6家 好萊塢暑期檔開局差

娛樂新聞組
美國著名獨立院線阿拉莫影城擁有大批死忠粉絲。（取材自Instagram）
美國著名獨立院線阿拉莫影城擁有大批死忠粉絲。（取材自Instagram）

前陣子，獨立電影院線阿拉莫影城（Alamo Drafthouse）旗下的六家加盟影院在經營公司申請破產後，突然宣布歇業。這六家影院分布於德州和明尼蘇達州，由「二是一、一是零」公司（Two is One, One is None, LLC filing）負責經營，不幸在6月初宣布破產，員工立即被遣散。

索尼靜悄悄砸2億併購

阿拉莫影城是美國有名的獨立院線，也是全美第七大連鎖影院，近期的另一件大事是它突然被索尼影業以2億美元重金收購，且事先沒有傳出任何風聲，震驚外界。這項併購案使索尼成為75年來美國第一家擁有連鎖戲院的電影製片廠。

過去好萊塢電影公司各自都有其專屬的電影院線，直到1948年聯邦最高法院通過「派拉蒙法案」，以涉嫌壟斷經營為由，明令禁止電影公司擁有大型連鎖院線。不過，這項禁令1985年就被司法部放棄執行，並在2020年時正式取消。然而，儘管即便沒了禁令，大部分大片商基於種種原因，都已對親自經營院線失去興趣。過去幾年中，只有Netflix和亞馬遜等串流媒體買下一些藝術影院的經營權，目的只是給他們出品的串流作品提供一個「實體放映」的場所，好符合奧斯卡送選評獎的相關規定。

目前看來，阿拉莫影城在全美14個州的25座城市所經營的35家分店（20家直營店、15家加盟店），仍會由其CEO麥可庫斯特曼（Michael Kustermann）繼續管理，只不過他現在多了一位上司──今年3月才被提升為索尼影業運營長的拉維阿胡賈（Ravi Ahuja）。

索尼影業的官方聲明中表示，購買阿拉莫影城，是公司對影院模式的長期承諾。此言非虛，畢竟索尼可是目前好萊塢「六大」中唯一沒有自己流媒體平台的一家，要說誰最力挺傳統院線，恐怕確實非索尼莫屬。

特色雞尾酒、邪典片吸粉

阿拉莫影城誕生於1997年，起初只是一家德州奧斯汀市的單廳影院。靠著用心經營和差異化模式，如今早已成為美國電影市場上獨樹一幟的特色品牌，以獨立放映藝術電影和邪典電影見長。

歷年來，他們以其豐富的雞尾酒、精釀啤酒和美食菜單，以及嚴格的「觀影期間不說話、不發訊息」政策，吸引了大批死忠顧客。阿拉莫影城每年上映的電影總數超過其他任何連鎖院線，每年顧客人數超1000萬。

即便如此，該連鎖影城也敵不過戲院產業的整體蕭條，在本月收掉6間加盟影院。據悉，「二是一、一是零」為經營這六家影院，光是2023年一年就投入了350萬美元資金，並且努力削減成本，但結果全年下來，還是虧損了100多萬美元，只能宣布破產。

隨著大製作「特技玩家」（The Fall Guy，又譯「特技狂人」）、「幻幻之交」（IF，又譯「神祕友友」）、「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa: A Mad Max Saga，又譯「瘋狂的麥克斯：狂暴女神」）等強片在美國票房上的接連失利，今年的暑期檔毫無疑問擁有一個糟糕的開局。「好萊塢記者」雜誌早前刊登了一篇名為「暑假檔危機：這次真的天要塌下來了嗎？ 」的專題文章，形容去年的美國演員工會罷工猶如關閉了全美國的煉油廠，而美國編劇工會罷工則等同於全美國的油田全都歇業半年，因此，如今出現的票房市場危機完全就該在意料之中。

「絕地戰警4」開紅盤 史密斯拚翻紅

關於電影票房不佳和戲院產業倒退的現狀，「絕地戰警：生死與共」（Bad Boys: Ride or Die）的男主角威爾史密斯（Will Smith）有自己的理解，他表示如今的好萊塢生態早已和往昔不能相提並論。 「以前，你在預告片裡剪些爆炸場面，再放進去幾個精采的段子，大家就會買帳，願意等上映後買票去看。但現在不同了，坐在家裡就能看到好看的電影。 」

「絕地戰警：生死與共」劇照。（取材自IMDb）
「絕地戰警：生死與共」劇照。（取材自IMDb）

索尼影業發行的經典續作「絕地戰警：生死與共」首映獲得5600萬美元票房，優於市場預期，截至6月下旬，全球票房突破2.15億美元。該片是「絕地戰警」系列的第四部，仍由威爾史密斯和馬丁勞倫斯（Martin Lawrence）領銜主演。

5600萬美元的首映票房距離上一部，也就是2020年初上映的第三部「絕地戰警FOR LIFE」6250萬美元，還是有不小落差。不過，根據部分媒體的看法，前作的成績其實賺到懷舊觀眾的紅利。該系列第二部上映於遙遠的2003年，與第三部相隔了整整17年，類似這種情況，常會吊起老觀眾的胃口，能讓影片首映票房往上猛衝。

而這次的第四部距離第三部上映不過四年而已，觀眾對其的期待度相對較低，實際取得的首映票房已經高於業界預期的5000萬美元，還算是不錯的成績。

「絕地戰警4」的一大看點當屬主演之一的威爾史密斯能否藉此機會東山再起，2022年的奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯為了老婆潔妲蘋姬（Jada Pinkett），猛抽主持人克里斯洛克（Chris Rock）一記耳光的場面，至今並未被社會大眾所遺忘，因此好萊塢片商在過去兩年裡，也不太敢找他合作計畫。當然，過往經驗中，類似這種場外新聞，大部分情況下並不會影響太多觀眾的購票意願，「絕地戰警4」的票房成績也充分證明了這一點。

據媒體透露，藉著「絕地戰警4」的上映，史密斯的經紀人也開始忙碌起來，陸續致電各家製片廠高層，詢問是否有適合史密斯的項目。這種主動出擊的做法也是打巴掌事件以來的第一次。他們認為如果「絕地戰警4」獲得成功的話，史密斯的下部電影可以趁熱打鐵，馬上跟進。

奈沙馬蘭女兒 承父業執導恐怖片

和「絕地戰警4」選擇同期大規模上映的新片還有來自華納的「窺探者」（The Watchers，又譯「神祕窺視」），該片導演伊莎娜沙馬蘭（Ishana Shyamalan），正是好萊塢著名驚悚片導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）的掌上明珠。本片是她的長片首作，和父親一樣，她走的也是神祕驚悚題材，講述發生在愛爾蘭森林內的神祕生物跟蹤人類的事件，獲得PG-13分級，主攻25歲以下年輕觀眾市場。

「窺探者」劇照。（取材自IMDb）
「窺探者」劇照。（取材自IMDb）

「神祕窺視」首映僅獲得700萬美元首映票房，影評網站「爛番茄」的新鮮度也僅有26%。該片由奈沙馬蘭自掏腰包投資拍攝，隨後才被華納兄弟花費3000萬美元買下全球版權。算上宣傳成本，「窺探者」估計會讓華納小虧。年僅25歲的伊莎娜沙馬蘭此前只在父親劇組當過助理工作，這部作品的完成應該也少不了父親的幫助。

「當殺手戀愛時」 片商不買單直攻串流

事實上，就在「絕地戰警：生死與共」上映的同一天，另一部口碑更好、演員導演陣容毫不遜色的新片也與廣大觀眾見面了，只不過，地點並非在戲院，而是在全球Netflix用戶的家中。去年亮相威尼斯影展的「當殺手戀愛時」（Hit Man，又譯「職業殺手」）是名導李察林克雷特（Richard Linklater）自「搖滾教室」（School of Rock）以來，最為商業化的一部作品，結合了黑色喜劇、犯罪片和愛情元素，由好萊塢新生代偶像葛倫鮑威爾（Glen Powell）主演。它在去年的威尼斯影展首映後，就被Netflix出價2000萬美元買下。

「當殺手戀愛時」海報。（取材自IMDb）
「當殺手戀愛時」海報。（取材自IMDb）

現在看來，這麼一部「爛番茄」新鮮度97%、爆米花指數93%的作品，一定能為Netflix帶來不少流量，會讓喜歡在家看新片的Netflix用戶感到滿意。但是，對於那些希望能在大銀幕下看電影的觀眾，對於戲院產業來說，則帶來不小的損失。那麼，對於創作者本身呢？以「愛在黎明破曉時」（Before Sunrise）、「年少時代」（Boyhood）等獨立電影聞名於世的李察林克雷特，當然也希望自己的心血作品可以走入院線，問題在於，現在的傳統好萊塢片商卻對這類作品關上大門（不過前述的獨立電影院線阿拉莫影城仍有放映）。

林克萊特在接受媒體採訪時表示，「在我看來，獨立電影人的目標似乎沒變，還是和以往一樣：拍攝電影，努力為其尋找觀眾。但好萊塢製片廠已經徹底變了，他們放棄了電影製作，他們對這種類型的電影已經不再感興趣。」他透露「當殺手戀愛時」的競標過程並不激烈，「華納或環球原本大有機會，但最後還是拒絕了我們」。

「當殺手戀愛時」導演李察林克雷特。（取材自IMDb）
「當殺手戀愛時」導演李察林克雷特。（取材自IMDb）

「而且，我們當時的情況，並非八字還沒一撇的評估項目，而是已經拍完並全球首映了、已獲得觀眾和評論界肯定，但他們還是搖搖頭，覺得這不適合他們。所以，真正的問題就是那些電影公司需要解釋一下：我們到底該拍什麼才行？這就是好萊塢的巨變，那些傳統大廠已經很清楚哪些東西他們是絕對不會碰的了，於是這就留出了一塊空白，現在只有串流媒體進入這塊空白領域。」

（取材自澎湃新聞）

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