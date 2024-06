每周一書／龐培歐回憶錄 看見絕不讓步的勇氣

《絕不讓步:龐培歐回憶錄》

「當邪惡肆虐於世,我們如果表現得膽小懦弱,就是失職。」麥克・龐培歐 曾這麼說。

《絕不讓步:龐培歐回憶錄》(Never Give an Inch: Fighting for the America I Love)一書的作者麥克‧龐培歐(Mike Pompeo)是前總統川普 外交團隊的核心人物。他在2016年受命擔任中央情報局局長,2018年接任國務卿 ,成為川普內閣中唯一任職4年的國家安全成員。

他作風強硬,抨擊中國人權議題、批評伊朗與恐怖主義的關係、推動北韓去核化、以行動支援以色列。種種打破固有外交政策格局的作法,引發外界側目與爭議,但他自認秉持美國建國原則和基督教信仰,並致力在全球促進民主與自由。在任內,他也領導一場巨大的變革,重塑美國與中國的關係,影響了全世界,包括台灣。

《絕不讓步》記述龐培歐與各國領導人互動的精采故事,及他對當代世界的分析與觀點,娓娓道來他如何協助川普政府制定顛覆華盛頓傳統的「美國優先」方針。本書也是一本高潮迭起的真實紀錄,大膽解密不為世人所知的政治幕後。

「軟弱會招致攻擊,沒有人比國務卿麥克.龐培歐更明白這個道理了;他是一位愛國者,面對強權無所畏懼。龐培歐先生在《絕不讓步》中記述美國的現狀和我們所面對的敵人,內容引人入勝、耐人尋味,時而動魄驚心,讓我讀得欲罷不能。如果你關心美國在這個危機看似永無休止的時代的立足之地,我強烈建議你閱讀這本書。」——阿亞安.希爾西.阿里(Ayaan Hirsi Ali)/史丹福大學胡佛研究所(Hoover Institution)研究員

「這是一本貨真價實的傑作,讀來宛如驚悚小說,充滿重要的見解;文筆詼諧風趣,儘管內容有時令人感到不安,但作者以一種獨特且正面的方式傳達了這些資訊。每一頁都可以看到作者深深熱愛國家,以及他如何為美國立國基本文件所載的原則做出貢獻。」——瑪麗.安.格蘭登(Mary Ann Glendon)/哈佛大學法學榮譽教授、前美國駐聖座大使

