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每周一書／龐培歐回憶錄 看見絕不讓步的勇氣

世界新聞網
《絕不讓步：龐培歐回憶錄》
《絕不讓步：龐培歐回憶錄》

「當邪惡肆虐於世，我們如果表現得膽小懦弱，就是失職。」麥克・龐培歐曾這麼說。

《絕不讓步：龐培歐回憶錄》（Never Give an Inch: Fighting for the America I Love）一書的作者麥克‧龐培歐（Mike Pompeo）是前總統川普外交團隊的核心人物。他在2016年受命擔任中央情報局局長，2018年接任國務卿，成為川普內閣中唯一任職4年的國家安全成員。

他作風強硬，抨擊中國人權議題、批評伊朗與恐怖主義的關係、推動北韓去核化、以行動支援以色列。種種打破固有外交政策格局的作法，引發外界側目與爭議，但他自認秉持美國建國原則和基督教信仰，並致力在全球促進民主與自由。在任內，他也領導一場巨大的變革，重塑美國與中國的關係，影響了全世界，包括台灣。

《絕不讓步》記述龐培歐與各國領導人互動的精采故事，及他對當代世界的分析與觀點，娓娓道來他如何協助川普政府制定顛覆華盛頓傳統的「美國優先」方針。本書也是一本高潮迭起的真實紀錄，大膽解密不為世人所知的政治幕後。

「軟弱會招致攻擊，沒有人比國務卿麥克．龐培歐更明白這個道理了；他是一位愛國者，面對強權無所畏懼。龐培歐先生在《絕不讓步》中記述美國的現狀和我們所面對的敵人，內容引人入勝、耐人尋味，時而動魄驚心，讓我讀得欲罷不能。如果你關心美國在這個危機看似永無休止的時代的立足之地，我強烈建議你閱讀這本書。」——阿亞安．希爾西．阿里（Ayaan Hirsi Ali）／史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員

「這是一本貨真價實的傑作，讀來宛如驚悚小說，充滿重要的見解；文筆詼諧風趣，儘管內容有時令人感到不安，但作者以一種獨特且正面的方式傳達了這些資訊。每一頁都可以看到作者深深熱愛國家，以及他如何為美國立國基本文件所載的原則做出貢獻。」——瑪麗．安．格蘭登（Mary Ann Glendon）／哈佛大學法學榮譽教授、前美國駐聖座大使

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

龐培歐 川普 國務卿

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