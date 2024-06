娛樂／詮釋女性憤怒 安雅泰勒喬伊不輕易流淚

安雅泰勒喬伊在「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」挑大梁演出。(取材自IMDb)

動作冒險電影「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga)女主角安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)於多部大銀幕作品中展現「女性憤怒」(female rage),更不避諱在公開訪談中分享她如何透過所扮演的角色詮釋「女性憤怒」,勇於在片場表達個人意見,並與導演、編劇討論修改劇本原先設定。

女性憤怒(female rage或feminine rage)指的是最近幾年在好萊塢 等演藝圈興起的女權意識與革命運動,表面上敘述電影、影集等影視作品中自然顯露情緒,甚至不惜訴諸暴力的女性角色,深層意涵則探究性別覺醒意識,顛覆傳統女性柔弱、愛哭,遭物化甚至附屬於男性的傳統刻板印象。

泰勒喬伊表示,她要求自己的多種角色於相應場景中,展現女性憤怒的樣貌,就算是需要落淚的場景,也絕不輕易展現柔弱。她說:「我們的反應並不總是優雅或拖泥帶水。」

她解釋:「我因為女性憤怒而奮鬥,且贏得讚譽,這是一件詭異的事情。我不是要宣揚暴力,而是推廣女性應當被視為『人』看待。」

曾獲得艾美獎 (Emmy)提名的泰勒喬伊接受「GQ」雜誌封面故事訪問時,分享她把哭戲變成憤怒場景的實際案例。

女巫 被誣陷的氣憤

泰勒喬伊首次倡導「女性憤怒」,是透過美國編劇羅柏艾格斯(Robert Eggers)於2015年第一部編寫兼執導的恐怖片「女巫」(The Witch)來詮釋,這部電影講述新英格蘭的穆斯林(Muslim)移民家庭 ,住進傳說中被邪惡勢力掌控的森林小屋後,接連發生離奇遭遇的乖舛厄運。

「女巫」劇照。(取材自IMDb)

泰勒喬伊飾演「女巫」的女主角「湯瑪辛」(Thomasin),其中一幕是她從自家農場被人拽出來,且被指為該房舍的邪靈。泰勒喬伊表示,她最初是想哭的,但正式開拍時卻一滴眼淚都擠不出來,甚至讓她納悶、接著質疑湯瑪辛在那種情況下為何要哭。

泰勒喬伊說:「最終,我告訴導演:『她很生氣,她氣瘋了,她一而再、再而三地遭受指責,但她實際上什麼也沒做。因此,我們不該落淚』。」

導演艾格斯當時允許她改變角色的行為,而泰勒喬伊自述從那一次互動中收穫良多;她意識到,她必須在片場為自己發聲。

談到「湯瑪辛」這個角色時說,泰勒喬伊自述她很喜歡「女巫」的結局。她說:「我替她(湯瑪辛)感到非常開心。姑娘,飛吧,去做妳想做的事,活得精采,因為妳值得,這個世界並不適合妳」。

五星饗魘 被陷害的暴怒

好萊塢報導者(The Hollywood Reporter)報導,有了第一次經驗,泰勒喬伊再度於2002年黑色喜劇電影「五星饗魘」(The Menu)中,勇敢表達個人觀點。

「五星饗魘」劇照。(取材自IMDb)

「五星饗魘」是英國導演馬克梅羅德(Mark Mylod)執導的恐怖片,內容講述美食愛好者和女伴造訪名廚史洛威克(Julian Slowik)經營的「霍桑」(Hawthorne)高級餐廳享受頂級美食饗宴,卻和其他饕客一步步落入史洛威克謀畫的陷阱之中。

泰勒喬伊當初得知她飾演的伴遊女郎瑪格米爾斯(Margot Mills),知道自己提供約會服務的對象、尼可拉斯霍特(Nicholas Caradoc Hoult)飾演的饕客泰勒(Tyler Ledford)蓄意把她帶到「霍桑」餐廳送死時,米爾斯要流淚哭泣。

對此劇情安排,泰勒喬伊質疑:「我們是住在哪一顆星球?」泰勒喬伊表示,她當時的情況宛如「容我向你說明一番,我要跳到桌子對面,試著徒手殺死他」;所幸,當她與「五星饗魘」導演馬克梅羅德和霍特理性討論與溝通之後,各方都對改變劇本內容抱持開放態度。

北方人 被踐踏的反擊

導演艾格斯拍攝「女巫」闖出名堂後,2022年再次攜手泰勒喬伊,打造史詩級動作冒險電影「北方人」(The Northman),講述失怙的維京(Viking)少年為父親復仇的故事。

「北方人」中克萊斯邦(左)與安雅泰勒喬伊(右)的互動充滿張力。(取材自IMDb)

艾格斯表示,在「北方人」的拍攝過程中,泰勒喬伊也曾建議修改其中一幕,內容是她飾演來自白樺林的奧爾嘉(Olga of the Birch Forest)一角,必須反抗意圖違背其意願而碰觸她身軀的男人,這個男人便是由克萊斯邦(Claes Bang)飾演、無兄弟的菲約尼爾(Fjölnir the Brotherless)。

艾格斯表示,「奧爾嘉用自己的月經血液沾染手掌,接著搧菲約尼爾一巴掌,這正是安雅想到的點子。」

艾格斯形容,經過泰勒喬伊修改的這一幕,最終成為「張力飽滿、非常強烈、挑釁意味濃厚,且讓觀眾留下深刻印象的畫面」。

芙莉歐莎 追夢想的覺醒

泰勒喬伊在5月上映的冒險動作新片「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga)中,她也為飾演的女主角芙莉歐莎畢生追求的事物和心中的憤怒與渴望奮鬥多時。

安雅泰勒喬伊出席新片「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」活動。(取材自IMDb)

泰勒喬伊5月初接受「紐約時報」(The New York Times)訪問時表示,「電影中有一幕芙莉歐莎尖叫的畫面,我為了那一聲尖叫練習了三個月,真的不是開玩笑。」

泰勒喬伊告訴GQ雜誌說,此次她深諳改變劇本的決定權掌握在澳洲知名導演喬治米勒(George Miller)的手中,但「在剪輯室裡,我有好幾次忍不住說:『天哪,我很高興她(芙莉歐莎)這麼做』。」

最後,泰勒喬伊澄清:「雖然我長期支持影像內容作品中的女性憤怒形象,但我絕對不是一個易怒的人」。

她說:「曾有段很長的時間,我只會替別人生氣。我總是內化『我做錯事』,覺得『如果你對我不好,那是因為我有問題』。」泰勒喬伊感謝芙莉歐莎這個角色,讓她得以開始正視自己的憤怒情緒。